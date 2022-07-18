https://ria.ru/20220718/finpodderzhka-1803169445.html

В Ивановской области финподдержку получили 13 хлебопекарных предприятий

В Ивановской области финподдержку получили 13 хлебопекарных предприятий - РИА Новости, 18.07.2022

В Ивановской области финподдержку получили 13 хлебопекарных предприятий

В Ивановской области в этом году уже 13 хлебопекарных предприятий получили субсидии на производство и реализацию своей продукции, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:18

2022-07-18T12:18

2022-07-18T12:18

ивановская область

ивановская область

экономика

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ИВАНОВО, 18 июл – РИА Новости. В Ивановской области в этом году уже 13 хлебопекарных предприятий получили субсидии на производство и реализацию своей продукции, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По его словам, доведение мер поддержки производителям хлеба продолжится. Предприятиям хлебопекарной промышленности Ивановской области в 2022 году предоставляются субсидии на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий по ставке 2500 рублей за одну тонну произведенной и реализованной продукции. Воспользоваться субсидией могут предприятия, которые возьмут на себя обязательство не повышать цены на продукцию.Одновременно, учитывая текущую экономическую ситуацию и запросы производителей, смягчили требования к получателям субсидий. "Это решение позволило расширить число предприятий, которые могут воспользоваться поддержкой государства, в том числе в секторе хлебопекарной промышленности", – процитировали в пресс-службе слова директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Дениса Черкесова.

https://ria.ru/20220620/trikotazh-1796132466.html

ивановская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ивановская область, экономика