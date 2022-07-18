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В Ивановской области финподдержку получили 13 хлебопекарных предприятий - РИА Новости, 18.07.2022
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Ивановская область
https://ria.ru/20220718/finpodderzhka-1803169445.html
В Ивановской области финподдержку получили 13 хлебопекарных предприятий
В Ивановской области финподдержку получили 13 хлебопекарных предприятий - РИА Новости, 18.07.2022
В Ивановской области финподдержку получили 13 хлебопекарных предприятий
В Ивановской области в этом году уже 13 хлебопекарных предприятий получили субсидии на производство и реализацию своей продукции, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:18
2022-07-18T12:18
ивановская область
ивановская область
экономика
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ИВАНОВО, 18 июл – РИА Новости. В Ивановской области в этом году уже 13 хлебопекарных предприятий получили субсидии на производство и реализацию своей продукции, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По его словам, доведение мер поддержки производителям хлеба продолжится. Предприятиям хлебопекарной промышленности Ивановской области в 2022 году предоставляются субсидии на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий по ставке 2500 рублей за одну тонну произведенной и реализованной продукции. Воспользоваться субсидией могут предприятия, которые возьмут на себя обязательство не повышать цены на продукцию.Одновременно, учитывая текущую экономическую ситуацию и запросы производителей, смягчили требования к получателям субсидий. "Это решение позволило расширить число предприятий, которые могут воспользоваться поддержкой государства, в том числе в секторе хлебопекарной промышленности", – процитировали в пресс-службе слова директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Дениса Черкесова.
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ивановская область, экономика
12:18 18.07.2022
 

В Ивановской области финподдержку получили 13 хлебопекарных предприятий

© РИА Новости / Александр КряжевВыпечка хлебо-булочных изделий в пекарне
Выпечка хлебо-булочных изделий в пекарне - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Выпечка хлебо-булочных изделий в пекарне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 18 июл – РИА Новости. В Ивановской области в этом году уже 13 хлебопекарных предприятий получили субсидии на производство и реализацию своей продукции, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Общая сумма средств из федерального и областного бюджетов, предусмотренных в этом году производителям хлеба и хлебобулочных изделий в Ивановской области, составляет 31 миллион рублей. На текущий день пекарям доведено 15,5 миллиона рублей", – рассказал собеседник агентства.
По его словам, доведение мер поддержки производителям хлеба продолжится. Предприятиям хлебопекарной промышленности Ивановской области в 2022 году предоставляются субсидии на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий по ставке 2500 рублей за одну тонну произведенной и реализованной продукции. Воспользоваться субсидией могут предприятия, которые возьмут на себя обязательство не повышать цены на продукцию.
Одновременно, учитывая текущую экономическую ситуацию и запросы производителей, смягчили требования к получателям субсидий. "Это решение позволило расширить число предприятий, которые могут воспользоваться поддержкой государства, в том числе в секторе хлебопекарной промышленности", – процитировали в пресс-службе слова директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Дениса Черкесова.
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