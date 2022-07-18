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В ГД внесли проект о полном запрете пропаганды нетрадиционных отношений - РИА Новости, 18.07.2022
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В ГД внесли проект о полном запрете пропаганды нетрадиционных отношений
В ГД внесли проект о полном запрете пропаганды нетрадиционных отношений - РИА Новости, 18.07.2022
В ГД внесли проект о полном запрете пропаганды нетрадиционных отношений
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий полный запрет на распространение информации, направленной на "отрицание семейных ценностей" и "пропаганду... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:14
2022-07-18T16:19
общество
госдума рф
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий полный запрет на распространение информации, направленной на "отрицание семейных ценностей" и "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений", в частности, через СМИ и в кино. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты."Абзац первый статьи 4 федерального закона от 27 декабря 1991 года No 2124-1 "О средствах массовой информации" &lt;...&gt; после слов "пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости" дополнить словами "отрицание семейных ценностей и нетрадиционные сексуальные отношения", — говорится в тексте инициативы.Авторы инициативы — депутаты Останина, Алимова, Лантратова, Бурляев, Журавлев и Корниенко — также предложили установить прямой запрет на выдачу прокатных лицензий "на любые материалы кинематографии, допускающие пропаганду" упомянутых идей и практик.В пояснительной записке к законопроекту авторы утверждают, что "отрицание семьи как общественной ценности, пропаганда так называемого образа жизни "чайлдфри" и популяризация нетрадиционных сексуальных отношений" не менее опасны для общества, чем пропаганда суицида, наркотиков, экстремизма.Инициатива оформлена в виде поправок в законы "Об информации", "О СМИ" и "О поддержке кинематографии".С 2013 года в КоАП действует статья 6.21, которая запрещала распространение такой информации среди несовершеннолетних.
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общество, госдума рф
15:14 18.07.2022 (обновлено: 16:19 18.07.2022)
 
В ГД внесли проект о полном запрете пропаганды нетрадиционных отношений

В Госдуму внесли проект о полном запрете на пропаганду нетрадиционных отношений в медиа

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ здании Госдумы
В здании Госдумы - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий полный запрет на распространение информации, направленной на "отрицание семейных ценностей" и "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений", в частности, через СМИ и в кино. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты.
"Абзац первый статьи 4 федерального закона от 27 декабря 1991 года No 2124-1 "О средствах массовой информации" <...> после слов "пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости" дополнить словами "отрицание семейных ценностей и нетрадиционные сексуальные отношения", — говорится в тексте инициативы.
Авторы инициативы — депутаты Останина, Алимова, Лантратова, Бурляев, Журавлев и Корниенко — также предложили установить прямой запрет на выдачу прокатных лицензий "на любые материалы кинематографии, допускающие пропаганду" упомянутых идей и практик.
В пояснительной записке к законопроекту авторы утверждают, что "отрицание семьи как общественной ценности, пропаганда так называемого образа жизни "чайлдфри" и популяризация нетрадиционных сексуальных отношений" не менее опасны для общества, чем пропаганда суицида, наркотиков, экстремизма.
Инициатива оформлена в виде поправок в законы "Об информации", "О СМИ" и "О поддержке кинематографии".
С 2013 года в КоАП действует статья 6.21, которая запрещала распространение такой информации среди несовершеннолетних.
Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 18:10В России
Депутат ГД: мы хотим запретить не нетрадиционные отношения, а их пропаганду
 
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