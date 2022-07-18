https://ria.ru/20220718/filmy-1803233334.html

В ГД внесли проект о полном запрете пропаганды нетрадиционных отношений

В ГД внесли проект о полном запрете пропаганды нетрадиционных отношений - РИА Новости, 18.07.2022

В ГД внесли проект о полном запрете пропаганды нетрадиционных отношений

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий полный запрет на распространение информации, направленной на "отрицание семейных ценностей" и "пропаганду... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T15:14

2022-07-18T15:14

2022-07-18T16:19

общество

госдума рф

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий полный запрет на распространение информации, направленной на "отрицание семейных ценностей" и "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений", в частности, через СМИ и в кино. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты."Абзац первый статьи 4 федерального закона от 27 декабря 1991 года No 2124-1 "О средствах массовой информации" <...> после слов "пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости" дополнить словами "отрицание семейных ценностей и нетрадиционные сексуальные отношения", — говорится в тексте инициативы.Авторы инициативы — депутаты Останина, Алимова, Лантратова, Бурляев, Журавлев и Корниенко — также предложили установить прямой запрет на выдачу прокатных лицензий "на любые материалы кинематографии, допускающие пропаганду" упомянутых идей и практик.В пояснительной записке к законопроекту авторы утверждают, что "отрицание семьи как общественной ценности, пропаганда так называемого образа жизни "чайлдфри" и популяризация нетрадиционных сексуальных отношений" не менее опасны для общества, чем пропаганда суицида, наркотиков, экстремизма.Инициатива оформлена в виде поправок в законы "Об информации", "О СМИ" и "О поддержке кинематографии".С 2013 года в КоАП действует статья 6.21, которая запрещала распространение такой информации среди несовершеннолетних.

https://radiosputnik.ria.ru/20220711/lgbt-1801781473.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, госдума рф