https://ria.ru/20220718/evrosoyuz-1803200185.html

В Госдуме заявили о готовности к ухудшению отношений с Евросоюзом

В Госдуме заявили о готовности к ухудшению отношений с Евросоюзом - РИА Новости, 18.07.2022

В Госдуме заявили о готовности к ухудшению отношений с Евросоюзом

Россия готова к любым вариантам, в том числе к ухудшению отношений с Евросоюзом, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов, комментируя... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T13:43

2022-07-18T13:43

2022-07-18T13:43

в мире

евросоюз

россия

госдума рф

олег морозов

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия готова к любым вариантам, в том числе к ухудшению отношений с Евросоюзом, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов, комментируя заявление главы МИД Чехии Яна Липавского. Ранее в понедельник Липавский сообщил, что намерен предложить странам союза пересмотреть основы отношений с Россией с учетом "новых угроз"."Мы готовы к любому варианту: и к ухудшению отношений, и к элементам прозрения, хотя последнее в ближайшее время маловероятно", - сказал он.Морозов отметил, что намерения "ужесточить" санкции вызовут обратный эффект, в том числе невосполнимые потери и социальные волнения. "Любое намерение "ужесточить" давление вызовет обратный эффект в геометрической прогрессии. В этом и суть: тут нет симметрии. Каждый санкционный удар вызывает не просто обратный эффект. Но эффект невосполнимых потерь и непреодолимых социальных турбулентностей", - добавил он.

https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803138603.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, евросоюз, россия, госдума рф, олег морозов, санкции в отношении россии