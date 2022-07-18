https://ria.ru/20220718/evrosoyuz-1803200185.html
В Госдуме заявили о готовности к ухудшению отношений с Евросоюзом
В Госдуме заявили о готовности к ухудшению отношений с Евросоюзом - РИА Новости, 18.07.2022
В Госдуме заявили о готовности к ухудшению отношений с Евросоюзом
Россия готова к любым вариантам, в том числе к ухудшению отношений с Евросоюзом, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов, комментируя... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T13:43
2022-07-18T13:43
2022-07-18T13:43
в мире
евросоюз
россия
госдума рф
олег морозов
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788788282_0:0:2353:1324_1920x0_80_0_0_7462319f037095e1634a0fa34dcfb2a6.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия готова к любым вариантам, в том числе к ухудшению отношений с Евросоюзом, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов, комментируя заявление главы МИД Чехии Яна Липавского. Ранее в понедельник Липавский сообщил, что намерен предложить странам союза пересмотреть основы отношений с Россией с учетом "новых угроз"."Мы готовы к любому варианту: и к ухудшению отношений, и к элементам прозрения, хотя последнее в ближайшее время маловероятно", - сказал он.Морозов отметил, что намерения "ужесточить" санкции вызовут обратный эффект, в том числе невосполнимые потери и социальные волнения. "Любое намерение "ужесточить" давление вызовет обратный эффект в геометрической прогрессии. В этом и суть: тут нет симметрии. Каждый санкционный удар вызывает не просто обратный эффект. Но эффект невосполнимых потерь и непреодолимых социальных турбулентностей", - добавил он.
https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803138603.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788788282_0:0:2117:1587_1920x0_80_0_0_e06f0be10478ff05b8bced679b381295.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, россия, госдума рф, олег морозов, санкции в отношении россии
В Госдуме заявили о готовности к ухудшению отношений с Евросоюзом
Депутат Морозов: Россия готова к любым вариантам, включая ухудшение отношений с Евросоюзом
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия готова к любым вариантам, в том числе к ухудшению отношений с Евросоюзом, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов, комментируя заявление главы МИД Чехии Яна Липавского. Ранее в понедельник Липавский сообщил, что намерен предложить странам союза пересмотреть основы отношений с Россией с учетом "новых угроз".
"Мы готовы к любому варианту: и к ухудшению отношений, и к элементам прозрения, хотя последнее в ближайшее время маловероятно", - сказал он.
Морозов отметил, что намерения "ужесточить" санкции вызовут обратный эффект, в том числе невосполнимые потери и социальные волнения. "Любое намерение "ужесточить" давление вызовет обратный эффект в геометрической прогрессии. В этом и суть: тут нет симметрии. Каждый санкционный удар вызывает не просто обратный эффект. Но эффект невосполнимых потерь и непреодолимых социальных турбулентностей", - добавил он.