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В Госдуме заявили о готовности к ухудшению отношений с Евросоюзом - РИА Новости, 18.07.2022
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В Госдуме заявили о готовности к ухудшению отношений с Евросоюзом
В Госдуме заявили о готовности к ухудшению отношений с Евросоюзом - РИА Новости, 18.07.2022
В Госдуме заявили о готовности к ухудшению отношений с Евросоюзом
Россия готова к любым вариантам, в том числе к ухудшению отношений с Евросоюзом, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов, комментируя... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T13:43
2022-07-18T13:43
в мире
евросоюз
россия
госдума рф
олег морозов
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия готова к любым вариантам, в том числе к ухудшению отношений с Евросоюзом, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов, комментируя заявление главы МИД Чехии Яна Липавского. Ранее в понедельник Липавский сообщил, что намерен предложить странам союза пересмотреть основы отношений с Россией с учетом "новых угроз"."Мы готовы к любому варианту: и к ухудшению отношений, и к элементам прозрения, хотя последнее в ближайшее время маловероятно", - сказал он.Морозов отметил, что намерения "ужесточить" санкции вызовут обратный эффект, в том числе невосполнимые потери и социальные волнения. "Любое намерение "ужесточить" давление вызовет обратный эффект в геометрической прогрессии. В этом и суть: тут нет симметрии. Каждый санкционный удар вызывает не просто обратный эффект. Но эффект невосполнимых потерь и непреодолимых социальных турбулентностей", - добавил он.
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в мире, евросоюз, россия, госдума рф, олег морозов, санкции в отношении россии
13:43 18.07.2022
 
В Госдуме заявили о готовности к ухудшению отношений с Евросоюзом

Депутат Морозов: Россия готова к любым вариантам, включая ухудшение отношений с Евросоюзом

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов
Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия готова к любым вариантам, в том числе к ухудшению отношений с Евросоюзом, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов, комментируя заявление главы МИД Чехии Яна Липавского. Ранее в понедельник Липавский сообщил, что намерен предложить странам союза пересмотреть основы отношений с Россией с учетом "новых угроз".
"Мы готовы к любому варианту: и к ухудшению отношений, и к элементам прозрения, хотя последнее в ближайшее время маловероятно", - сказал он.
Морозов отметил, что намерения "ужесточить" санкции вызовут обратный эффект, в том числе невосполнимые потери и социальные волнения. "Любое намерение "ужесточить" давление вызовет обратный эффект в геометрической прогрессии. В этом и суть: тут нет симметрии. Каждый санкционный удар вызывает не просто обратный эффект. Но эффект невосполнимых потерь и непреодолимых социальных турбулентностей", - добавил он.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
10:17
Боррель не согласился с критикой стран ЕС по санкциям против России
 
В миреЕвросоюзРоссияГосдума РФОлег МорозовСанкции в отношении России
 
 
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