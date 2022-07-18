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В Китае предупредили, что Европа скоро может погрузиться в конфликт - РИА Новости, 18.07.2022
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В Китае предупредили, что Европа скоро может погрузиться в конфликт
В Китае предупредили, что Европа скоро может погрузиться в конфликт - РИА Новости, 18.07.2022
В Китае предупредили, что Европа скоро может погрузиться в конфликт
Европейские страны могут погрузиться в конфликт или серьезный политический кризис с роспуском правительств, поскольку послушно исполняют волю США, нанося ущерб... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T19:45
2022-07-18T23:27
политика
италия
евросоюз
санкции в отношении россии
марио драги
донбасс
сша
россия
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Европейские страны могут погрузиться в конфликт или серьезный политический кризис с роспуском правительств, поскольку послушно исполняют волю США, нанося ущерб собственным национальным интересам, пишет китайская Global Times.Как отмечается в статье, возможная отставка премьер-министра Италии Марио Драги связана не только с экономическими проблемами в стране, но и с антироссийской позицией действующего руководства в Риме. Итальянские власти планомерно сокращали торговые связи с Москвой и накладывали ограничения на импорт газа, что спровоцировало кризис и привело к росту цен на многие товары и услуги.Похожая ситуация возникла и в других государствах континента, которые ввели эмбарго на российские энергоносители, поэтому можно предположить, что итальянский правительственный кризис с высокой долей вероятности перекинется и на них, считают обозреватели.По словам китайских журналистов, проект интеграции в ЕС стал инструментом американской глобальной стратегии. Это понимают и национально ориентированные силы, чьи голоса звучат все громче и сотрясают фундамент ЕС."Европа стоит на пороге очередной опасности. Если ситуация ухудшится, то в конце концов интеграционное видение, объединяющее страны региона, потерпит неудачу. Или, что еще хуже, континент может погрузиться в конфликты", — подытожили обозреватели.После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против нее. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — спровоцировали топливный кризис и привели к росту цен.
https://ria.ru/20220717/sanktsii-1803077324.html
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политика, италия, евросоюз, санкции в отношении россии, марио драги, донбасс, сша, россия
19:45 18.07.2022 (обновлено: 23:27 18.07.2022)
 
В Китае предупредили, что Европа скоро может погрузиться в конфликт

Global Times: Европа может погрузиться в конфликт из-за антироссийской политики

© AP Photo / Francisco SecoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Европейские страны могут погрузиться в конфликт или серьезный политический кризис с роспуском правительств, поскольку послушно исполняют волю США, нанося ущерб собственным национальным интересам, пишет китайская Global Times.
Как отмечается в статье, возможная отставка премьер-министра Италии Марио Драги связана не только с экономическими проблемами в стране, но и с антироссийской позицией действующего руководства в Риме. Итальянские власти планомерно сокращали торговые связи с Москвой и накладывали ограничения на импорт газа, что спровоцировало кризис и привело к росту цен на многие товары и услуги.
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Похожая ситуация возникла и в других государствах континента, которые ввели эмбарго на российские энергоносители, поэтому можно предположить, что итальянский правительственный кризис с высокой долей вероятности перекинется и на них, считают обозреватели.
"Если европейские страны продолжат слепо следовать политике США, их лидеры должны быть готовы к последствиям", — предупредили авторы.
По словам китайских журналистов, проект интеграции в ЕС стал инструментом американской глобальной стратегии. Это понимают и национально ориентированные силы, чьи голоса звучат все громче и сотрясают фундамент ЕС.
"Европа стоит на пороге очередной опасности. Если ситуация ухудшится, то в конце концов интеграционное видение, объединяющее страны региона, потерпит неудачу. Или, что еще хуже, континент может погрузиться в конфликты", — подытожили обозреватели.
После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против нее. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — спровоцировали топливный кризис и привели к росту цен.
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ПолитикаИталияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииМарио ДрагиДонбассСШАРоссия
 
 
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