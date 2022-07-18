https://ria.ru/20220718/evropa-1803319807.html

В Китае предупредили, что Европа скоро может погрузиться в конфликт

В Китае предупредили, что Европа скоро может погрузиться в конфликт - РИА Новости, 18.07.2022

В Китае предупредили, что Европа скоро может погрузиться в конфликт

Европейские страны могут погрузиться в конфликт или серьезный политический кризис с роспуском правительств, поскольку послушно исполняют волю США, нанося ущерб... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T19:45

2022-07-18T19:45

2022-07-18T23:27

политика

италия

евросоюз

санкции в отношении россии

марио драги

донбасс

сша

россия

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Европейские страны могут погрузиться в конфликт или серьезный политический кризис с роспуском правительств, поскольку послушно исполняют волю США, нанося ущерб собственным национальным интересам, пишет китайская Global Times.Как отмечается в статье, возможная отставка премьер-министра Италии Марио Драги связана не только с экономическими проблемами в стране, но и с антироссийской позицией действующего руководства в Риме. Итальянские власти планомерно сокращали торговые связи с Москвой и накладывали ограничения на импорт газа, что спровоцировало кризис и привело к росту цен на многие товары и услуги.Похожая ситуация возникла и в других государствах континента, которые ввели эмбарго на российские энергоносители, поэтому можно предположить, что итальянский правительственный кризис с высокой долей вероятности перекинется и на них, считают обозреватели.По словам китайских журналистов, проект интеграции в ЕС стал инструментом американской глобальной стратегии. Это понимают и национально ориентированные силы, чьи голоса звучат все громче и сотрясают фундамент ЕС."Европа стоит на пороге очередной опасности. Если ситуация ухудшится, то в конце концов интеграционное видение, объединяющее страны региона, потерпит неудачу. Или, что еще хуже, континент может погрузиться в конфликты", — подытожили обозреватели.После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против нее. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — спровоцировали топливный кризис и привели к росту цен.

https://ria.ru/20220717/sanktsii-1803077324.html

https://ria.ru/20220718/ukraina-1803242375.html

италия

донбасс

сша

россия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, италия, евросоюз, санкции в отношении россии, марио драги, донбасс, сша, россия