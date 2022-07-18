https://ria.ru/20220718/evropa-1803128216.html

Европа ищет способы спастись от роста цен на электричество

Европа ищет способы спастись от роста цен на электричество - РИА Новости, 18.07.2022

Европа ищет способы спастись от роста цен на электричество

Из-за дефицита газа цены на электричество во многих европейских странах побили исторический максимум. Какие счета теперь будут приходить европейцам и как... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T09:14

2022-07-18T09:14

2022-07-18T09:14

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Из-за дефицита газа цены на электричество во многих европейских странах побили исторический максимум. Какие счета теперь будут приходить европейцам и как правительства будут пытаться бороться с самым крупным в истории Евросоюза энергетическим кризисом - в материале РИА Новости.Главная экономика экономитДо наступившего кризиса ФРГ получала 35% всего газа из РФ. Около 36% потребления всего ресурса, в свою очередь, приходится на промышленность, а доля природного газа в выработке электроэнергии составляла до недавнего времени около 13%.В среднем, киловатт электричества, полученного из газа, при закупке сейчас стоит приблизительно 22 евроцента/КВтч (13 рублей), что до сих пор ниже цены за электроэнергию, произведённую другими способами, но превышает прошлогоднюю цену в четыре раза. Выросшая стоимость на дефицитный энергоресурс отразилась и на стоимости электричества в целом, поскольку закупочная цена на полученное из разных источников электричество определяется на биржевых торгах.Как показывает сравнение тарифов по месяцам, стоимость электроэнергии для потребителя уже выросла на 30% по сравнению с предыдущим годом, а в ближайшем будущем может стать дороже на 70%. Если в 2021 году пара без детей платила в среднем за потребление 1300 киловатт-часов 670 евро в год, то в 2022 году эта сумма может вырасти до 939 евро, сообщает Business Insider. Ожидается, что в домохозяйствах с четырьмя людьми, где потребление составляет около 4000 киловатт-часов, расходы на эту статью вырастут с 1704 до 2385 евро.Несмотря на призывы некоторых крупных политиков продлить эксплуатацию имеющихся АЭС, чтобы не ставить под вопрос благосостояние граждан, министр экономики ФРГ Роберт Хабек во вторник заявил, что атомная энергетика не поможет с решением газового дефицита, так как у Германии, по его мнению, "проблемы с отоплением, а не электричеством".Чтобы совладать с кризисом и ростом цен на электричество и энергоресурсы, Германия на данный момент возвращается к таким источникам энергии, как уголь. В конце июня Берлин объявил также об активизации второго этапа плана чрезвычайной ситуации по газу, который предполагает меры по его экономии. Если будет объявлен третий этап, Федеральное сетевое агентство само будет регулировать, кого обеспечивать газом, отдавая приоритет домохозяйствам и их электро- и энергоснабжению.Поиск потолкаНе иначе обстоят дела и в Австрии, которая, по официальным оценкам, на 80% зависела от российского газа, и, отчасти в силу дешевизны оного считалась одной из самых недорогих в плане тарифов на электроэнергию стран. Теперь стоимость электричества в стране в среднем выросла с 8 до 50 евроцентов (с 5 до 30 рублей) за киловатт электроэнергии, приближая её к показателям докризисной Германии, хотя немецкие тарифы и до энергокризиса считались одними из самых высоких в Европе.На данный момент австрийские политики обсуждают ценовой потолок, а также приглядываются к опыту Испании по регулированию цен на электроэнергию.По данным испанской энергетической компании Enagas, в июне текущего года 24,4% из импортированного газа поступило из РФ, что сделало Россию вторым поставщиком в королевство после США.В качестве мер по борьбе с энергокризисом Мадрид составил план по экономии газа, а также по согласованию с Еврокомиссией субсидировал газовые электростанции за счет надбавки к общей цене за электроэнергию, создав одновременно ценовой потолок для производимого из газа электричества. Тем самым Мадрид приостановил рост цен на отметке в 15 центов (9 рублей) за киловатт-час, что даже с учетом наценки представляет по сравнению с ситуацией в соседних странах существенную экономию.Есть у модели и минусы - прежде всего это означает достаточно высокий расход газа, так как государство его искусственно удешевляет. По заверению властей электроэнергия останется доступной как для потребителей Испании, так и для Португалии, находящейся в одной энергетической системе с королевством.Газовый электрошокГреция входит в первую четверку стран ЕС с наиболее дорогой электроэнергией. Цены за электричество, как и в случае с Германией, напрямую зависят от цены на природный газ, на долю которого приходится от 40 до 60% производства электроэнергии в Греции. Греция не является самой зависимой от российского топлива страной в Европе, но все же покрывает 40-55% своих потребностей в газе, который в основном используется для производства электроэнергии, за счет поставок "Газпрома". Цены на природный газ в последние дни колеблются выше 16 центов (10 рублей) за киловатт-час, что повлияло на общий рынок электроэнергии. По статистическим данным, электричество в Греции с июня 2021 года по июнь 2022 года подорожало на 70,4%. Средние оптовые цены в январе составляли 23 цента (13 рублей) за киловатт-час, а в середине июня резко выросли до 31 цента (18 рублей). Государственная электрокомпания DEI на сегодня предлагает электроэнергию домохозяйствам по 24 центов/КВтч (14 рублей).Несмотря на то, что цены находятся на беспрецедентном уровне и греческие СМИ их нарекли "электрошоком", греки не преминули пригласить немцев пересидеть зиму на греческих курортах, чтобы сбежать от инфляции и угрозы дефицита электроэнергии. "Осенью и зимой мы, греки, будем рады приветствовать немецких пенсионеров, которые хотят изведать средиземноморской зимы с греческим гостеприимством, мягкой погодой и качественными услугами", - заявил на днях министр туризма Греции Василис Кикилиас изданию Bild.При этом, решать вопрос со снижением цен Греция планирует тем же способом, что и Германия – углём.Снова угольСхожим образом с энергокризисом планирует бороться Польша, чей премьер-министр Матеуш Моравецкий 14 июля поручил государственным предприятиям срочно купить 4,5 миллиона тонн угля. Связано это решение в первую очередь с тем, что в Польше до сих пор массово используют отопительный уголь, а цены на электроэнергию как и в прочих странах Евросоюза сильно выросли.В январе 2021 года тарифы на электроэнергию для домашнего хозяйства в предложении государственной нефтегазовой компании PGNiG составляли 0,34 злотых (в пересчёте 7 евроцентов или 4 рубля) за киловатт. Однако уже в январе текущего года ценовое предложение превысило 1 злотый, а с июля цены выросли до 1,39 злотых (17 рублей) за кВт.Домохозяйства, у которых заканчивается срочный контракт с PGNiG, не обязаны соглашаться с этим предложением и могут перейти на обслуживание у других дилеров, где тарифы на электроэнергию сегодня составляют около 0,42 злотых (5 рублей) за кВт брутто. Однако в январе 2023 года правительство не пойдет на "замораживание" цен, эти ставки также значительно возрастут.В соседней Чехии, по расчетам экспертов минпромторга, цена электричества для населения в конце года будет на 86% дороже по сравнению с концом 2021 года, а цена газа возрастёт на 59%. Как и в Польше, это средние цены, потому что все зависит от конкретных фирм-поставщиков энергии. Весной этого года цены на электричество и газ в Чехии уже возросли по сравнению с декабрем 2021 года в среднем на одну треть, от 24 до 37%.Общий рост цен на электричество в Чехии и Польше, как и во всех прочих странах ЕС, связан с ценой на газ.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что сокращение поставок газа из РФ в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.

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https://ria.ru/20220712/shok-1802028520.html

https://ria.ru/20220718/gaz-1803110408.html

https://ria.ru/20220705/gaz-1800435754.html

https://ria.ru/20220706/spasenie-1800556735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, роберт хабек, матеуш моравецкий, германия, россия, греция, евросоюз, pgnig, еврокомиссия, северный поток, санкции в отношении россии