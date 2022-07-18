Эрдоган рассчитывает обсудить с Путиным итоги встречи по зерну
Президент Турции Эрдоган рассчитывает обсудить с Путиным итоги встречи по зерну в Стамбуле
© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 18 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе встречи в Иране итоги встречи Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновому вопросу" в Стамбуле, сообщил в понедельник гостелеканал TRT Haber.
Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса". По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса".
"Лидеры обсудят итоги состоявшейся в Стамбуле встречи, принятые решения. Ожидается, что на этой неделе стороны вновь соберутся в Стамбуле для обсуждений итогового документа", - сообщил телеканал.
Как отмечал ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновому вопросу" - 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по "зерновому вопросу" подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.