https://ria.ru/20220718/erdogan-1803141645.html

Эрдоган рассчитывает обсудить с Путиным итоги встречи по зерну

Эрдоган рассчитывает обсудить с Путиным итоги встречи по зерну - РИА Новости, 18.07.2022

Эрдоган рассчитывает обсудить с Путиным итоги встречи по зерну

Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе встречи в Иране итоги встречи Турции, РФ, Украины и ООН по... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T10:28

2022-07-18T10:28

2022-07-18T10:28

владимир путин

хулуси акар

украина

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АНКАРА, 18 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе встречи в Иране итоги встречи Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновому вопросу" в Стамбуле, сообщил в понедельник гостелеканал TRT Haber.Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса". По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса"."Лидеры обсудят итоги состоявшейся в Стамбуле встречи, принятые решения. Ожидается, что на этой неделе стороны вновь соберутся в Стамбуле для обсуждений итогового документа", - сообщил телеканал.Как отмечал ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по "зерновому вопросу" - 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по "зерновому вопросу" подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220716/zerno-1802985715.html

https://ria.ru/20220715/zerno-1802860551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, хулуси акар, украина, турция, россия, оон, в мире