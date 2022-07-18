https://ria.ru/20220718/eksport-1803156154.html

Белоруссия планирует нарастить экспорт в Россию на треть

Белоруссия планирует нарастить экспорт в Россию на треть - РИА Новости, 18.07.2022

Белоруссия планирует нарастить экспорт в Россию на треть

Белоруссия планирует в этом году на треть нарастить экспорт в Россию, темп роста поставок в Калининградскую область может быть еще выше, заявил посол республики РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T11:34

2022-07-18T11:34

2022-07-18T11:34

россия

белоруссия

евросоюз

еврокомиссия

калининградская область

в мире

литва

владимир семашко

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МИНСК, 18 июл – РИА Новости. Белоруссия планирует в этом году на треть нарастить экспорт в Россию, темп роста поставок в Калининградскую область может быть еще выше, заявил посол республики в России Владимир Семашко.Он подчеркнул, что у Белоруссии "всегда были очень плотные отношения с Калининградской областью". "Это и поставки промышленной продукции, и сельскохозяйственной продукции, продовольствия. И строители наши там очень много работали. По большом счету, Евросоюз понял, что немножко не туда зарулил, и те ограничения (на транзит – ред.), которые были неожиданно введены в середине прошлого месяца, сняты", - сказал Семашко.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС Маркус Эдерер был вызван в МИД, российская сторона потребовала немедленно возобновить транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС, президент Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки.Еврокомиссия опубликовала разъяснения по санкциям, согласно им, железнодорожный транзит в Калининград из других городов России разрешен с соблюдением ряда условий. Транзит санкционных российских грузов запрещен только по автодорогам, железнодорожный транзит допускается при осуществлении необходимого контроля, заявили в Еврокомиссии. Власти Калининградской области заявили, что их устроит только полное возобновление транзита грузов через Литву, в том виде, каким он был до введения ограничений.

https://ria.ru/20220717/vooruzheniya-1803088982.html

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Владимир Лаврентьев

россия, белоруссия, евросоюз, еврокомиссия, калининградская область, в мире, литва, владимир семашко