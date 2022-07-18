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Белоруссия планирует нарастить экспорт в Россию на треть - РИА Новости, 18.07.2022
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Белоруссия планирует нарастить экспорт в Россию на треть
Белоруссия планирует нарастить экспорт в Россию на треть - РИА Новости, 18.07.2022
Белоруссия планирует нарастить экспорт в Россию на треть
Белоруссия планирует в этом году на треть нарастить экспорт в Россию, темп роста поставок в Калининградскую область может быть еще выше, заявил посол республики РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T11:34
2022-07-18T11:34
россия
белоруссия
евросоюз
еврокомиссия
калининградская область
в мире
литва
владимир семашко
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МИНСК, 18 июл – РИА Новости. Белоруссия планирует в этом году на треть нарастить экспорт в Россию, темп роста поставок в Калининградскую область может быть еще выше, заявил посол республики в России Владимир Семашко.Он подчеркнул, что у Белоруссии "всегда были очень плотные отношения с Калининградской областью". "Это и поставки промышленной продукции, и сельскохозяйственной продукции, продовольствия. И строители наши там очень много работали. По большом счету, Евросоюз понял, что немножко не туда зарулил, и те ограничения (на транзит – ред.), которые были неожиданно введены в середине прошлого месяца, сняты", - сказал Семашко.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС Маркус Эдерер был вызван в МИД, российская сторона потребовала немедленно возобновить транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС, президент Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки.Еврокомиссия опубликовала разъяснения по санкциям, согласно им, железнодорожный транзит в Калининград из других городов России разрешен с соблюдением ряда условий. Транзит санкционных российских грузов запрещен только по автодорогам, железнодорожный транзит допускается при осуществлении необходимого контроля, заявили в Еврокомиссии. Власти Калининградской области заявили, что их устроит только полное возобновление транзита грузов через Литву, в том виде, каким он был до введения ограничений.
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россия, белоруссия, евросоюз, еврокомиссия, калининградская область, в мире, литва, владимир семашко
11:34 18.07.2022
 
Белоруссия планирует нарастить экспорт в Россию на треть

Посол Белоруссии Семашко заявил о планах республики нарастить экспорт в Россию на треть

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МИНСК, 18 июл – РИА Новости. Белоруссия планирует в этом году на треть нарастить экспорт в Россию, темп роста поставок в Калининградскую область может быть еще выше, заявил посол республики в России Владимир Семашко.
"На сотрудничество с Калининградской областью Беларусь обратит особое внимание. Республика планирует в этом году на треть нарастить экспорт в Россию, причем в Калининград он может быть даже еще выше", - приводит слова посла в понедельник агентство Белта.
Он подчеркнул, что у Белоруссии "всегда были очень плотные отношения с Калининградской областью". "Это и поставки промышленной продукции, и сельскохозяйственной продукции, продовольствия. И строители наши там очень много работали. По большом счету, Евросоюз понял, что немножко не туда зарулил, и те ограничения (на транзит – ред.), которые были неожиданно введены в середине прошлого месяца, сняты", - сказал Семашко.
Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС Маркус Эдерер был вызван в МИД, российская сторона потребовала немедленно возобновить транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС, президент Гитанас Науседа заявлял, что Вильнюс не пойдет на уступки.
Еврокомиссия опубликовала разъяснения по санкциям, согласно им, железнодорожный транзит в Калининград из других городов России разрешен с соблюдением ряда условий. Транзит санкционных российских грузов запрещен только по автодорогам, железнодорожный транзит допускается при осуществлении необходимого контроля, заявили в Еврокомиссии. Власти Калининградской области заявили, что их устроит только полное возобновление транзита грузов через Литву, в том виде, каким он был до введения ограничений.
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РоссияБелоруссияЕвросоюзЕврокомиссияКалининградская областьВ миреЛитваВладимир Семашко
 
 
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