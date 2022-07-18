https://ria.ru/20220718/ekonomika-1803215161.html

Ozon и Яндекс финансировали свои ресурсы с западных рынков, заявил Путин

Ozon и Яндекс финансировали свои ресурсы с западных рынков, заявил Путин - РИА Новости, 18.07.2022

Ozon и Яндекс финансировали свои ресурсы с западных рынков, заявил Путин

Многие российские быстрорастущие технологические компании, например Ozon и "Яндекс", финансировали свои ресурсы с западных рынков, с которыми сегодня есть... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T14:29

2022-07-18T14:29

2022-07-18T14:53

экономика

владимир путин

яндекс

ozon

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Многие российские быстрорастущие технологические компании, например Ozon и "Яндекс", финансировали свои ресурсы с западных рынков, с которыми сегодня есть трудности, надо создать в финансовой системе РФ такие механизмы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам."Многие российские быстрорастущие технологические компании - такие, например, как "Озон" или "Яндекс" - финансировали свое развитие за счет привлечения ресурсов с западных финансовых рынков. Скажем прямо, российская финансовая система была не готова обеспечивать ресурсами те компании, которые не имеют активов или большой прибыли, но при этом имеют большую перспективу развития", - сказал Путин.По его словам, только у Ozon убыток уже почти 20 лет подряд, однако только за прошлый год объемы продаж товаров на этой платформе приблизились к отметке 0,5 триллиона рублей, а в следующем году могут и превысить триллион."Такие наши компании активно использовали, как я уже говорил, западные финансовые институты, с которыми сегодня есть известные трудности. Они нам недоступны. Необходимо в короткие сроки сформировать такие механизмы в российской финансовой системе, чтобы быстрорастущие российские компании могли привлекать отечественный частный капитал под свое развитие. И очень рассчитываю на обстоятельные предложения и министерства финансов, и Банка России, в чьей зоне ответственности находится работа финансового рынка", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220718/tekhnologii-1803213645.html

https://ria.ru/20220707/finansirovanie-1800910663.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, яндекс, ozon