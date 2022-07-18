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Ozon и Яндекс финансировали свои ресурсы с западных рынков, заявил Путин - РИА Новости, 18.07.2022
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Ozon и Яндекс финансировали свои ресурсы с западных рынков, заявил Путин
Ozon и Яндекс финансировали свои ресурсы с западных рынков, заявил Путин - РИА Новости, 18.07.2022
Ozon и Яндекс финансировали свои ресурсы с западных рынков, заявил Путин
Многие российские быстрорастущие технологические компании, например Ozon и "Яндекс", финансировали свои ресурсы с западных рынков, с которыми сегодня есть... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:29
2022-07-18T14:53
экономика
владимир путин
яндекс
ozon
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Многие российские быстрорастущие технологические компании, например Ozon и "Яндекс", финансировали свои ресурсы с западных рынков, с которыми сегодня есть трудности, надо создать в финансовой системе РФ такие механизмы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам."Многие российские быстрорастущие технологические компании - такие, например, как "Озон" или "Яндекс" - финансировали свое развитие за счет привлечения ресурсов с западных финансовых рынков. Скажем прямо, российская финансовая система была не готова обеспечивать ресурсами те компании, которые не имеют активов или большой прибыли, но при этом имеют большую перспективу развития", - сказал Путин.По его словам, только у Ozon убыток уже почти 20 лет подряд, однако только за прошлый год объемы продаж товаров на этой платформе приблизились к отметке 0,5 триллиона рублей, а в следующем году могут и превысить триллион."Такие наши компании активно использовали, как я уже говорил, западные финансовые институты, с которыми сегодня есть известные трудности. Они нам недоступны. Необходимо в короткие сроки сформировать такие механизмы в российской финансовой системе, чтобы быстрорастущие российские компании могли привлекать отечественный частный капитал под свое развитие. И очень рассчитываю на обстоятельные предложения и министерства финансов, и Банка России, в чьей зоне ответственности находится работа финансового рынка", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220718/tekhnologii-1803213645.html
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экономика, владимир путин, яндекс, ozon
14:29 18.07.2022 (обновлено: 14:53 18.07.2022)
 
Ozon и Яндекс финансировали свои ресурсы с западных рынков, заявил Путин

Президент Путин призвал создать механизм привлечения капитала в компании

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Многие российские быстрорастущие технологические компании, например Ozon и "Яндекс", финансировали свои ресурсы с западных рынков, с которыми сегодня есть трудности, надо создать в финансовой системе РФ такие механизмы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Многие российские быстрорастущие технологические компании - такие, например, как "Озон" или "Яндекс" - финансировали свое развитие за счет привлечения ресурсов с западных финансовых рынков. Скажем прямо, российская финансовая система была не готова обеспечивать ресурсами те компании, которые не имеют активов или большой прибыли, но при этом имеют большую перспективу развития", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин
14:26
Путин поручил привлекать бизнес в высокотехнологичные отрасли
По его словам, только у Ozon убыток уже почти 20 лет подряд, однако только за прошлый год объемы продаж товаров на этой платформе приблизились к отметке 0,5 триллиона рублей, а в следующем году могут и превысить триллион.
"Такие наши компании активно использовали, как я уже говорил, западные финансовые институты, с которыми сегодня есть известные трудности. Они нам недоступны. Необходимо в короткие сроки сформировать такие механизмы в российской финансовой системе, чтобы быстрорастущие российские компании могли привлекать отечественный частный капитал под свое развитие. И очень рассчитываю на обстоятельные предложения и министерства финансов, и Банка России, в чьей зоне ответственности находится работа финансового рынка", - сказал Путин.
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ЭкономикаВладимир ПутинЯндексOzon
 
 
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