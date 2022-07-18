12:34 18.07.2022 (обновлено: 12:48 18.07.2022)
В Кремле ответили на вопрос о ситуации в российской экономике
Песков заявил, что ситуация в российской экономике осложняется недружелюбным окружением
Башни Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Текущая ситуация в сфере развития бизнеса в России осложнена недружелюбным окружением, но она гораздо лучше, чем ожидал Запад, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"То, что есть проблема, да, безусловно, ситуация текущая осложняется недружелюбной средой, недружелюбным окружением со стороны имеется ввиду коллективного Запада, но в то же время она гораздо лучше того, чем то, чего ожидал тот самый коллективный Запад, когда шел на попытки блокады нашей экономики, введения санкций и так далее и тому подобное", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к поставленным президентом Владимиром Путиным целям в части развития в России бизнеса, в частности о том, что к 2024 году Россия "должна была войти в пятерку сильнейших экономик мира и оказаться на двадцатой строчке рейтинга Doing Business".
Песков подчеркнул, что вопрос нужно "рассматривать в комплексе".
"А в комплексе ситуация, еще раз повторяю, она имеет проблемы, но она лучше, чем то, что ожидали западники", - отметил пресс-секретарь главы государства.
Песков добавил, что "определенные корректировки" в планы по развитию внесены, но "тем не менее президент не отменяет амбициозных планов развития".