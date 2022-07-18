https://ria.ru/20220718/egipet-1803238040.html

На юге Египта упал воздушный шар с туристами

На юге Египта упал воздушный шар с туристами - РИА Новости, 18.07.2022

На юге Египта упал воздушный шар с туристами

Россиян среди пострадавших в результате крушения воздушного шара в египетском Луксоре нет, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Каире. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T15:57

2022-07-18T15:57

2022-07-18T15:57

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КАИР, 18 июл — РИА Новости. Россиян среди пострадавших в результате крушения воздушного шара в египетском Луксоре нет, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Каире."По имеющейся информации, граждан РФ среди них не было", — сказали в пресс-службе дипмиссии.Ранее в понедельник Министерство гражданской авиации Египта сообщило, что воздушный шар с 28 туристами на борту в результате столкновения с другим шаром рухнул на землю с высоты 60 метров. В итоге инцидента ранения легкой степени тяжести получили два человека, их госпитализировали. Уточняется, что после происшествия полеты воздушных шаров приостановили на время проверки комитетом от министерства.

https://ria.ru/20220718/stolknovenie-1803111082.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Кабанова

египет, луксор, туристы, туризм, новости - туризм, происшествия