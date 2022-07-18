https://ria.ru/20220718/egipet-1803238040.html
На юге Египта упал воздушный шар с туристами
На юге Египта упал воздушный шар с туристами - РИА Новости, 18.07.2022
На юге Египта упал воздушный шар с туристами
Россиян среди пострадавших в результате крушения воздушного шара в египетском Луксоре нет, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Каире. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:57
2022-07-18T15:57
2022-07-18T15:57
туризм
египет
луксор
туристы
туризм
новости - туризм
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803294347_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_2019959088ae34f50563ba7e2e556123.jpg
КАИР, 18 июл — РИА Новости. Россиян среди пострадавших в результате крушения воздушного шара в египетском Луксоре нет, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Каире."По имеющейся информации, граждан РФ среди них не было", — сказали в пресс-службе дипмиссии.Ранее в понедельник Министерство гражданской авиации Египта сообщило, что воздушный шар с 28 туристами на борту в результате столкновения с другим шаром рухнул на землю с высоты 60 метров. В итоге инцидента ранения легкой степени тяжести получили два человека, их госпитализировали. Уточняется, что после происшествия полеты воздушных шаров приостановили на время проверки комитетом от министерства.
https://ria.ru/20220718/stolknovenie-1803111082.html
египет
луксор
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803294347_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_896a88c1c4ab979030dac63d6c33841d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, луксор, туристы, туризм, новости - туризм, происшествия
На юге Египта упал воздушный шар с туристами
Посольство: россиян нет среди пострадавших в крушении воздушного шара в Египте
КАИР, 18 июл — РИА Новости. Россиян среди пострадавших в результате крушения воздушного шара в египетском Луксоре нет, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Каире.
"По имеющейся информации, граждан РФ среди них не было", — сказали в пресс-службе дипмиссии.
Ранее в понедельник Министерство гражданской авиации Египта сообщило, что воздушный шар с 28 туристами на борту в результате столкновения с другим шаром рухнул на землю с высоты 60 метров.
В итоге инцидента ранения легкой степени тяжести получили два человека, их госпитализировали. Уточняется, что после происшествия полеты воздушных шаров приостановили на время проверки комитетом от министерства.