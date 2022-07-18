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На юге Египта упал воздушный шар с туристами - РИА Новости, 18.07.2022
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Туризм
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На юге Египта упал воздушный шар с туристами
На юге Египта упал воздушный шар с туристами - РИА Новости, 18.07.2022
На юге Египта упал воздушный шар с туристами
Россиян среди пострадавших в результате крушения воздушного шара в египетском Луксоре нет, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Каире. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:57
2022-07-18T15:57
туризм
египет
луксор
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туризм
новости - туризм
происшествия
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КАИР, 18 июл — РИА Новости. Россиян среди пострадавших в результате крушения воздушного шара в египетском Луксоре нет, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Каире."По имеющейся информации, граждан РФ среди них не было", — сказали в пресс-службе дипмиссии.Ранее в понедельник Министерство гражданской авиации Египта сообщило, что воздушный шар с 28 туристами на борту в результате столкновения с другим шаром рухнул на землю с высоты 60 метров. В итоге инцидента ранения легкой степени тяжести получили два человека, их госпитализировали. Уточняется, что после происшествия полеты воздушных шаров приостановили на время проверки комитетом от министерства.
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египет, луксор, туристы, туризм, новости - туризм, происшествия
15:57 18.07.2022
 
На юге Египта упал воздушный шар с туристами

Посольство: россиян нет среди пострадавших в крушении воздушного шара в Египте

© AP Photo / Amr NabilВоздушные шары над городом Луксор, Египет. Архивное фото
Воздушные шары над городом Луксор, Египет. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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КАИР, 18 июл — РИА Новости. Россиян среди пострадавших в результате крушения воздушного шара в египетском Луксоре нет, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Каире.
"По имеющейся информации, граждан РФ среди них не было", — сказали в пресс-службе дипмиссии.
Ранее в понедельник Министерство гражданской авиации Египта сообщило, что воздушный шар с 28 туристами на борту в результате столкновения с другим шаром рухнул на землю с высоты 60 метров.
В итоге инцидента ранения легкой степени тяжести получили два человека, их госпитализировали. Уточняется, что после происшествия полеты воздушных шаров приостановили на время проверки комитетом от министерства.
Аэропорт Гарри Рида в Лас-Вегасе - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
01:50
При столкновении двух самолетов в Норт-Лас-Вегасе погибли четыре человека
 
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