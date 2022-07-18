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Житель Урала выжил после того, как по нему дважды проехался джип - РИА Новости, 18.07.2022
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Житель Урала выжил после того, как по нему дважды проехался джип
Житель Урала выжил после того, как по нему дважды проехался джип - РИА Новости, 18.07.2022
Житель Урала выжил после того, как по нему дважды проехался джип
Водитель автомобиля Honda под Магнитогорском наехал на лежавшего на пляже мужчину – тот выжил, хотя и получил травмы, сообщает в понедельник региональное... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T16:11
2022-07-18T16:11
происшествия
авто
россия
карталинский район
челябинская область
угибдд
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Водитель автомобиля Honda под Магнитогорском наехал на лежавшего на пляже мужчину – тот выжил, хотя и получил травмы, сообщает в понедельник региональное УГИБДД.Инцидент произошел в субботу вечером, однако публично о нем стало известно только сегодня. По данным ведомства, мужчина за рулем Honda наехал на отдыхавшего на берегу карьера, сейчас пострадавший в больнице. Водитель установлен - тест показал, что он был трезв. Инцидент произошел в Карталинском районе – водитель внедорожника Honda CR-V дважды переехал голову 32-летнему челябинцу, добавляет в свою очередь местное издание "74.Ru".По словам отдыхавшего, он лежал на животе в наушниках, когда "почувствовал резкий толчок в голову": "Открываю глаза и понимаю, что меня машина переезжает. Только собрался убирать голову, слышу — водитель заднюю сдает, когда уже весь пляж завизжал, водитель второй раз мне голову переезжает"."По факту причинения травм возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего)", - говорится в релизе УГИБДД.
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россия
карталинский район
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происшествия, авто, россия, карталинский район, челябинская область, угибдд, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
16:11 18.07.2022
 
Житель Урала выжил после того, как по нему дважды проехался джип

Житель Челябинской области выжил после того, как его голову дважды переехал джип

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Водитель автомобиля Honda под Магнитогорском наехал на лежавшего на пляже мужчину – тот выжил, хотя и получил травмы, сообщает в понедельник региональное УГИБДД.
Инцидент произошел в субботу вечером, однако публично о нем стало известно только сегодня. По данным ведомства, мужчина за рулем Honda наехал на отдыхавшего на берегу карьера, сейчас пострадавший в больнице. Водитель установлен - тест показал, что он был трезв. Инцидент произошел в Карталинском районе – водитель внедорожника Honda CR-V дважды переехал голову 32-летнему челябинцу, добавляет в свою очередь местное издание "74.Ru".
По словам отдыхавшего, он лежал на животе в наушниках, когда "почувствовал резкий толчок в голову": "Открываю глаза и понимаю, что меня машина переезжает. Только собрался убирать голову, слышу — водитель заднюю сдает, когда уже весь пляж завизжал, водитель второй раз мне голову переезжает".
"По факту причинения травм возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего)", - говорится в релизе УГИБДД.
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ПроисшествияАвтоРоссияКарталинский районЧелябинская областьУГИБДДМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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