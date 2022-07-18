https://ria.ru/20220718/dtp-1803251288.html

Житель Урала выжил после того, как по нему дважды проехался джип

Житель Урала выжил после того, как по нему дважды проехался джип - РИА Новости, 18.07.2022

Житель Урала выжил после того, как по нему дважды проехался джип

Водитель автомобиля Honda под Магнитогорском наехал на лежавшего на пляже мужчину – тот выжил, хотя и получил травмы, сообщает в понедельник региональное... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T16:11

2022-07-18T16:11

2022-07-18T16:11

происшествия

авто

россия

карталинский район

челябинская область

угибдд

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Водитель автомобиля Honda под Магнитогорском наехал на лежавшего на пляже мужчину – тот выжил, хотя и получил травмы, сообщает в понедельник региональное УГИБДД.Инцидент произошел в субботу вечером, однако публично о нем стало известно только сегодня. По данным ведомства, мужчина за рулем Honda наехал на отдыхавшего на берегу карьера, сейчас пострадавший в больнице. Водитель установлен - тест показал, что он был трезв. Инцидент произошел в Карталинском районе – водитель внедорожника Honda CR-V дважды переехал голову 32-летнему челябинцу, добавляет в свою очередь местное издание "74.Ru".По словам отдыхавшего, он лежал на животе в наушниках, когда "почувствовал резкий толчок в голову": "Открываю глаза и понимаю, что меня машина переезжает. Только собрался убирать голову, слышу — водитель заднюю сдает, когда уже весь пляж завизжал, водитель второй раз мне голову переезжает"."По факту причинения травм возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего)", - говорится в релизе УГИБДД.

https://ria.ru/20220417/avariya-1783129454.html

россия

карталинский район

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, авто, россия, карталинский район, челябинская область, угибдд, министерство внутренних дел рф (мвд россии)