https://ria.ru/20220718/dtp-1803124776.html

В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил четырех пешеходов

В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил четырех пешеходов - РИА Новости, 18.07.2022

В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил четырех пешеходов

Четыре человека погибли в ДТП с нетрезвым водителем в Бакалинском районе, сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T08:53

2022-07-18T08:53

2022-07-18T10:31

происшествия

республика башкортостан

авто

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли в ДТП с нетрезвым водителем в Бакалинском районе, сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.Авария произошла в понедельник рано утром на 1-м километре объездной дороги села Бакалы."По одной из версии, 23-летний местный житель за рулём Audi A5 допустил наезд на четырех женщин, которые, предположительно, шли на встречу по проезжей части. В результате пешеходы скончались до приезда скорой медицинской помощи. Освидетельствование водителя показало 0.333 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха", - написал Севастьянов в своем Telegram-канале.В свою очередь, прокуратура региона уточняет, что пьяный водитель наехал на компанию пешеходов, шедших по обочине."В результате аварии четверо девушек скончались на месте от полученных травм. Одна из них является несовершеннолетней, трое в возрасте 18-19 лет", - говорится в сообщении прокуратуры Башкирии.Отмечается, что прокуратура проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, а также безопасности дорожного движения. "При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20220718/dtp-1803124308.html

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, республика башкортостан, авто