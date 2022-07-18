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В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил четырех пешеходов - РИА Новости, 18.07.2022
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В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил четырех пешеходов
В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил четырех пешеходов - РИА Новости, 18.07.2022
В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил четырех пешеходов
Четыре человека погибли в ДТП с нетрезвым водителем в Бакалинском районе, сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T08:53
2022-07-18T10:31
происшествия
республика башкортостан
авто
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли в ДТП с нетрезвым водителем в Бакалинском районе, сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.Авария произошла в понедельник рано утром на 1-м километре объездной дороги села Бакалы."По одной из версии, 23-летний местный житель за рулём Audi A5 допустил наезд на четырех женщин, которые, предположительно, шли на встречу по проезжей части. В результате пешеходы скончались до приезда скорой медицинской помощи. Освидетельствование водителя показало 0.333 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха", - написал Севастьянов в своем Telegram-канале.В свою очередь, прокуратура региона уточняет, что пьяный водитель наехал на компанию пешеходов, шедших по обочине."В результате аварии четверо девушек скончались на месте от полученных травм. Одна из них является несовершеннолетней, трое в возрасте 18-19 лет", - говорится в сообщении прокуратуры Башкирии.Отмечается, что прокуратура проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, а также безопасности дорожного движения. "При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - подчеркивается в сообщении.
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происшествия, республика башкортостан, авто
08:53 18.07.2022 (обновлено: 10:31 18.07.2022)
 
В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил четырех пешеходов

В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил четырех пешеходов, двигавшихся по обочине

© Фото : ПрокуратураРеспублики БашкортостанДТП в селе Бакалы республики Башкортостан
ДТП в селе Бакалы республики Башкортостан - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Фото : ПрокуратураРеспублики Башкортостан
ДТП в селе Бакалы республики Башкортостан
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли в ДТП с нетрезвым водителем в Бакалинском районе, сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.
Авария произошла в понедельник рано утром на 1-м километре объездной дороги села Бакалы.
"По одной из версии, 23-летний местный житель за рулём Audi A5 допустил наезд на четырех женщин, которые, предположительно, шли на встречу по проезжей части. В результате пешеходы скончались до приезда скорой медицинской помощи. Освидетельствование водителя показало 0.333 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха", - написал Севастьянов в своем Telegram-канале.
В свою очередь, прокуратура региона уточняет, что пьяный водитель наехал на компанию пешеходов, шедших по обочине.
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При столкновении легковушки с грузовиком на Алтае погибли три человека
"В результате аварии четверо девушек скончались на месте от полученных травм. Одна из них является несовершеннолетней, трое в возрасте 18-19 лет", - говорится в сообщении прокуратуры Башкирии.
Отмечается, что прокуратура проверит исполнение законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, а также безопасности дорожного движения. "При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - подчеркивается в сообщении.
 
ПроисшествияРеспублика БашкортостанАвто
 
 
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