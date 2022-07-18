https://ria.ru/20220718/dtp-1803124308.html

При столкновении легковушки с грузовиком на Алтае погибли три человека

При столкновении легковушки с грузовиком на Алтае погибли три человека - РИА Новости, 18.07.2022

При столкновении легковушки с грузовиком на Алтае погибли три человека

Легковой автомобиль въехал в грузовик на трассе "Алтай-Кузбасс" в Алтайском крае, погибли две женщины и ребёнок, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T08:41

2022-07-18T08:41

2022-07-18T08:41

происшествия

авто

алтайский край

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БАРНАУЛ, 18 июл - РИА Новости. Легковой автомобиль въехал в грузовик на трассе "Алтай-Кузбасс" в Алтайском крае, погибли две женщины и ребёнок, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону."На 23 километре автодороги "Алтай-Кузбасс" произошло дорожно-транспортное происшествие столкновение двух автомобилей… По предварительным данным установлено, что водитель – женщина 1985 года рождения, управляя автомобилем Nissan Pino, двигаясь со стороны автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в сторону Кемеровской области, не справилась с управлением, допустила выезд на сторону дороги, предназначенной для встречного движения с последующим столкновением с движущимся во встречном направлении автомобилем MAN 458400. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Nissan Pino и два его пассажира - девушка 2004 года рождения и мальчик 2019 года рождения - скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20220711/barnaul-1801606760.html

алтайский край

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, алтайский край