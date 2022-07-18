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При столкновении легковушки с грузовиком на Алтае погибли три человека - РИА Новости, 18.07.2022
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При столкновении легковушки с грузовиком на Алтае погибли три человека
При столкновении легковушки с грузовиком на Алтае погибли три человека - РИА Новости, 18.07.2022
При столкновении легковушки с грузовиком на Алтае погибли три человека
Легковой автомобиль въехал в грузовик на трассе "Алтай-Кузбасс" в Алтайском крае, погибли две женщины и ребёнок, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T08:41
2022-07-18T08:41
происшествия
авто
алтайский край
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БАРНАУЛ, 18 июл - РИА Новости. Легковой автомобиль въехал в грузовик на трассе "Алтай-Кузбасс" в Алтайском крае, погибли две женщины и ребёнок, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону."На 23 километре автодороги "Алтай-Кузбасс" произошло дорожно-транспортное происшествие столкновение двух автомобилей… По предварительным данным установлено, что водитель – женщина 1985 года рождения, управляя автомобилем Nissan Pino, двигаясь со стороны автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в сторону Кемеровской области, не справилась с управлением, допустила выезд на сторону дороги, предназначенной для встречного движения с последующим столкновением с движущимся во встречном направлении автомобилем MAN 458400. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Nissan Pino и два его пассажира - девушка 2004 года рождения и мальчик 2019 года рождения - скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20220711/barnaul-1801606760.html
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происшествия, авто, алтайский край
08:41 18.07.2022
 
При столкновении легковушки с грузовиком на Алтае погибли три человека

На Алтае легковушка въехала в грузовик, погибли три человека, в том числе ребенок

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач станции скорой медицинской помощи
Врач станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 18 июл - РИА Новости. Легковой автомобиль въехал в грузовик на трассе "Алтай-Кузбасс" в Алтайском крае, погибли две женщины и ребёнок, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.
"На 23 километре автодороги "Алтай-Кузбасс" произошло дорожно-транспортное происшествие столкновение двух автомобилей… По предварительным данным установлено, что водитель – женщина 1985 года рождения, управляя автомобилем Nissan Pino, двигаясь со стороны автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в сторону Кемеровской области, не справилась с управлением, допустила выезд на сторону дороги, предназначенной для встречного движения с последующим столкновением с движущимся во встречном направлении автомобилем MAN 458400. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Nissan Pino и два его пассажира - девушка 2004 года рождения и мальчик 2019 года рождения - скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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