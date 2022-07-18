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Британские парламентарии сменят дресс-код из-за аномальной жары - РИА Новости, 18.07.2022
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Британские парламентарии сменят дресс-код из-за аномальной жары
Британские парламентарии сменят дресс-код из-за аномальной жары - РИА Новости, 18.07.2022
Британские парламентарии сменят дресс-код из-за аномальной жары
Британским парламентариям разрешили отказаться от строгой одежды на заседаниях из-за аномальной жары в стране. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T18:14
2022-07-18T19:01
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Британским парламентариям разрешили отказаться от строгой одежды на заседаниях из-за аномальной жары в стране.Трансляцию вел сайт британского парламента.Хойл добавил, что, когда законодательный орган возобновит работу осенью после летнего перерыва, все его члены должны будут вернуться к официальному дресс-коду.В Великобритании 18 и 19 июля ожидается рекордная жара. По прогнозам синоптиков, столбики термометров могут подняться до 40 градусов, побив температурный рекорд в 38,7 градуса, установленный в 2003 году. Так, в понедельник в Лондоне воздух прогрелся до +37 градусов.В минувшую пятницу в стране из-за надвигающейся жары впервые в истории объявили "красный" уровень опасности.Высокая температура привела к увеличению количества пожаров и других инцидентов. В частности, сообщалось, что загорелся военный полигон и была приостановлена работа ключевой британской авиабазы ВВС Крануэлл в Линкольншире из-за размягчившегося покрытия взлетно-посадочной полосы.Кроме того, пожарные расчеты потушили более 50 очагов возгораний на востоке Англии, где несколько недель не было дождей. От жары также начал плавиться асфальт на одной из главных трасс.
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в мире, великобритания, англия
18:14 18.07.2022 (обновлено: 19:01 18.07.2022)
 
Британские парламентарии сменят дресс-код из-за аномальной жары

Британским парламентариям разрешили не носить пиджаки и галстуки во время жары

© Fotolia / Minerva Studio Мужчина в костюме
Мужчина в костюме - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Fotolia / Minerva Studio
Мужчина в костюме. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Британским парламентариям разрешили отказаться от строгой одежды на заседаниях из-за аномальной жары в стране.
"Пока жара продолжает держаться на необычайном уровне и на протяжении этой недели, я не возражаю, чтобы члены (парламента) не носили пиджаки и галстуки в зале заседаний, если они так решат", — заявил спикер палаты общин Линдси Хойл перед заседанием палаты.
Трансляцию вел сайт британского парламента.
Хойл добавил, что, когда законодательный орган возобновит работу осенью после летнего перерыва, все его члены должны будут вернуться к официальному дресс-коду.
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В минувшую пятницу в стране из-за надвигающейся жары впервые в истории объявили "красный" уровень опасности.
Высокая температура привела к увеличению количества пожаров и других инцидентов. В частности, сообщалось, что загорелся военный полигон и была приостановлена работа ключевой британской авиабазы ВВС Крануэлл в Линкольншире из-за размягчившегося покрытия взлетно-посадочной полосы.
Кроме того, пожарные расчеты потушили более 50 очагов возгораний на востоке Англии, где несколько недель не было дождей. От жары также начал плавиться асфальт на одной из главных трасс.
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