https://ria.ru/20220718/dresskod-1803299565.html

Британские парламентарии сменят дресс-код из-за аномальной жары

Британские парламентарии сменят дресс-код из-за аномальной жары - РИА Новости, 18.07.2022

Британские парламентарии сменят дресс-код из-за аномальной жары

Британским парламентариям разрешили отказаться от строгой одежды на заседаниях из-за аномальной жары в стране. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T18:14

2022-07-18T18:14

2022-07-18T19:01

в мире

великобритания

англия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/76043/68/760436876_187:0:5616:3054_1920x0_80_0_0_a3e9f9fce6a84d39ad9227f8a00a62de.jpg

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Британским парламентариям разрешили отказаться от строгой одежды на заседаниях из-за аномальной жары в стране.Трансляцию вел сайт британского парламента.Хойл добавил, что, когда законодательный орган возобновит работу осенью после летнего перерыва, все его члены должны будут вернуться к официальному дресс-коду.В Великобритании 18 и 19 июля ожидается рекордная жара. По прогнозам синоптиков, столбики термометров могут подняться до 40 градусов, побив температурный рекорд в 38,7 градуса, установленный в 2003 году. Так, в понедельник в Лондоне воздух прогрелся до +37 градусов.В минувшую пятницу в стране из-за надвигающейся жары впервые в истории объявили "красный" уровень опасности.Высокая температура привела к увеличению количества пожаров и других инцидентов. В частности, сообщалось, что загорелся военный полигон и была приостановлена работа ключевой британской авиабазы ВВС Крануэлл в Линкольншире из-за размягчившегося покрытия взлетно-посадочной полосы.Кроме того, пожарные расчеты потушили более 50 очагов возгораний на востоке Англии, где несколько недель не было дождей. От жары также начал плавиться асфальт на одной из главных трасс.

https://ria.ru/20220718/britaniya-1803296413.html

https://ria.ru/20220718/zhara-1803192947.html

великобритания

англия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, англия