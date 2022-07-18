https://ria.ru/20220718/dramteatr-1803240729.html

В ЛНР назвали причину взрыва в драмтеатре Мариуполя

В ЛНР назвали причину взрыва в драмтеатре Мариуполя - РИА Новости, 18.07.2022

В ЛНР назвали причину взрыва в драмтеатре Мариуполя

Украинские боевики могли изнутри подорвать здание драмтеатра в Мариуполе, считает помощник министра иностранных дел ЛНР Виталий Киселев. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T15:37

2022-07-18T15:37

2022-07-18T16:21

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украинские боевики могли изнутри подорвать здание драмтеатра в Мариуполе, считает помощник министра иностранных дел ЛНР Виталий Киселев."Взрыв был изнутри этого театра. <...> За два-три дня волонтеры, военнослужащие ВСУ затаскивали ящики, ящиков было 67 или 68, ящики были небольшого размера — от трех до четырех килограммов взрывчатки, возможно, там были еще боеприпасы, мины, это значения не имеет, поскольку фугас, который был заложен, был очень мощный", — сказал представитель республики.По его словам, под завалами погибли 14 человек, из которых трое были волонтерами, а 11 — бойцами украинской армии. Как утверждает Киселев, взрыв произошел, когда "они пытались привязать какие-то проводки, детонирующие устройства поставить, что-то пошло не так"."В результате всех этих действий незадолго до того, как мы освободили Мариуполь, в действительности произошла детонация в здании", — заявил офицер.По его словам, окончательные результаты расследования скоро опубликуют.По данным российского Минобороны, драмтеатр в Мариуполе взорван националистами "Азова" (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) 16 марта. В Киеве заявили, что Россия нанесла авиаудар по зданию, где могли находиться мирные жители. В ведомстве ответили, что такое заявление не соответствует действительности, так как российская авиация не выполняла ударов по наземным целям. Произошедшее там назвали "новой кровавой провокацией" нацбатовцев.

https://ria.ru/20220710/kvartira-1801529436.html

https://ria.ru/20220717/mariupol-1803030977.html

мариуполь

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, вооруженные силы украины, мариуполь, днр