15:37 18.07.2022 (обновлено: 16:21 18.07.2022)
В ЛНР назвали причину взрыва в драмтеатре Мариуполя
МВД ЛНР: причиной взрыва в драмтеатре Мариуполя стала детонация взрывчатки ВСУ
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРазрушенное здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе
Разрушенное здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украинские боевики могли изнутри подорвать здание драмтеатра в Мариуполе, считает помощник министра иностранных дел ЛНР Виталий Киселев.
"Взрыв был изнутри этого театра. <...> За два-три дня волонтеры, военнослужащие ВСУ затаскивали ящики, ящиков было 67 или 68, ящики были небольшого размера — от трех до четырех килограммов взрывчатки, возможно, там были еще боеприпасы, мины, это значения не имеет, поскольку фугас, который был заложен, был очень мощный", — сказал представитель республики.
По его словам, под завалами погибли 14 человек, из которых трое были волонтерами, а 11 — бойцами украинской армии. Как утверждает Киселев, взрыв произошел, когда "они пытались привязать какие-то проводки, детонирующие устройства поставить, что-то пошло не так".
"В результате всех этих действий незадолго до того, как мы освободили Мариуполь, в действительности произошла детонация в здании", — заявил офицер.
По его словам, окончательные результаты расследования скоро опубликуют.
По данным российского Минобороны, драмтеатр в Мариуполе взорван националистами "Азова" (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) 16 марта. В Киеве заявили, что Россия нанесла авиаудар по зданию, где могли находиться мирные жители. В ведомстве ответили, что такое заявление не соответствует действительности, так как российская авиация не выполняла ударов по наземным целям. Произошедшее там назвали "новой кровавой провокацией" нацбатовцев.
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