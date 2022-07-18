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В Омской области депутата будут судить за драку с односельчанином - РИА Новости, 18.07.2022
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В Омской области депутата будут судить за драку с односельчанином
В Омской области депутата будут судить за драку с односельчанином - РИА Новости, 18.07.2022
В Омской области депутата будут судить за драку с односельчанином
Депутата совета Иртышского сельского поселения Омского муниципального района будут судить за избиение односельчанина, рассказали журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T08:35
2022-07-18T08:35
происшествия
омская область
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ОМСК, 18 июл - РИА Новости. Депутата совета Иртышского сельского поселения Омского муниципального района будут судить за избиение односельчанина, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.Депутат Кирилл Малюга 30 декабря 2021 года подрался с 33-летним мужчиной на улице в поселке Иртышский. Было заведено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью."В ходе конфликта с 33-летним гражданином депутат совета Иртышского сельского поселения Омского муниципального района нанес 33-летнему мужчине несколько ударов в область лица. После того, как потерпевший скрылся в помещении кафе, фигурант уголовного дела пошел за ним, где нанес ему многочисленные удары руками и ногами, причинив повреждения, квалифицированные судебно-медицинским экспертом как нанесшие легкий вред здоровью", - пояснили в пресс-службе.Обвиняемый признал вину и раскаялся. Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 21 в Омском районе Омской области.По данным местных СМИ, депутат ранее привлекался к уголовной ответственности.
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происшествия, омская область
08:35 18.07.2022
 
В Омской области депутата будут судить за драку с односельчанином

Депутата совета Иртышского сельского поселения Омской области будут судить за драку

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ОМСК, 18 июл - РИА Новости. Депутата совета Иртышского сельского поселения Омского муниципального района будут судить за избиение односельчанина, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.
Депутат Кирилл Малюга 30 декабря 2021 года подрался с 33-летним мужчиной на улице в поселке Иртышский. Было заведено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
"В ходе конфликта с 33-летним гражданином депутат совета Иртышского сельского поселения Омского муниципального района нанес 33-летнему мужчине несколько ударов в область лица. После того, как потерпевший скрылся в помещении кафе, фигурант уголовного дела пошел за ним, где нанес ему многочисленные удары руками и ногами, причинив повреждения, квалифицированные судебно-медицинским экспертом как нанесшие легкий вред здоровью", - пояснили в пресс-службе.
Обвиняемый признал вину и раскаялся. Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 21 в Омском районе Омской области.
По данным местных СМИ, депутат ранее привлекался к уголовной ответственности.
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