https://ria.ru/20220718/draka-1803124009.html

В Омской области депутата будут судить за драку с односельчанином

В Омской области депутата будут судить за драку с односельчанином - РИА Новости, 18.07.2022

В Омской области депутата будут судить за драку с односельчанином

Депутата совета Иртышского сельского поселения Омского муниципального района будут судить за избиение односельчанина, рассказали журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T08:35

2022-07-18T08:35

2022-07-18T08:35

происшествия

омская область

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ОМСК, 18 июл - РИА Новости. Депутата совета Иртышского сельского поселения Омского муниципального района будут судить за избиение односельчанина, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.Депутат Кирилл Малюга 30 декабря 2021 года подрался с 33-летним мужчиной на улице в поселке Иртышский. Было заведено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью."В ходе конфликта с 33-летним гражданином депутат совета Иртышского сельского поселения Омского муниципального района нанес 33-летнему мужчине несколько ударов в область лица. После того, как потерпевший скрылся в помещении кафе, фигурант уголовного дела пошел за ним, где нанес ему многочисленные удары руками и ногами, причинив повреждения, квалифицированные судебно-медицинским экспертом как нанесшие легкий вред здоровью", - пояснили в пресс-службе.Обвиняемый признал вину и раскаялся. Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 21 в Омском районе Омской области.По данным местных СМИ, депутат ранее привлекался к уголовной ответственности.

https://ria.ru/20220717/napadenie-1803001596.html

омская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, омская область