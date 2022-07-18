https://ria.ru/20220718/draka-1803124009.html
В Омской области депутата будут судить за драку с односельчанином
В Омской области депутата будут судить за драку с односельчанином - РИА Новости, 18.07.2022
В Омской области депутата будут судить за драку с односельчанином
Депутата совета Иртышского сельского поселения Омского муниципального района будут судить за избиение односельчанина, рассказали журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T08:35
2022-07-18T08:35
2022-07-18T08:35
происшествия
омская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ОМСК, 18 июл - РИА Новости. Депутата совета Иртышского сельского поселения Омского муниципального района будут судить за избиение односельчанина, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.Депутат Кирилл Малюга 30 декабря 2021 года подрался с 33-летним мужчиной на улице в поселке Иртышский. Было заведено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью."В ходе конфликта с 33-летним гражданином депутат совета Иртышского сельского поселения Омского муниципального района нанес 33-летнему мужчине несколько ударов в область лица. После того, как потерпевший скрылся в помещении кафе, фигурант уголовного дела пошел за ним, где нанес ему многочисленные удары руками и ногами, причинив повреждения, квалифицированные судебно-медицинским экспертом как нанесшие легкий вред здоровью", - пояснили в пресс-службе.Обвиняемый признал вину и раскаялся. Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 21 в Омском районе Омской области.По данным местных СМИ, депутат ранее привлекался к уголовной ответственности.
https://ria.ru/20220717/napadenie-1803001596.html
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область
В Омской области депутата будут судить за драку с односельчанином
Депутата совета Иртышского сельского поселения Омской области будут судить за драку
ОМСК, 18 июл - РИА Новости.
Депутата совета Иртышского сельского поселения Омского муниципального района будут судить за избиение односельчанина, рассказали
журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.
Депутат Кирилл Малюга 30 декабря 2021 года подрался с 33-летним мужчиной на улице в поселке Иртышский. Было заведено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
"В ходе конфликта с 33-летним гражданином депутат совета Иртышского сельского поселения Омского муниципального района нанес 33-летнему мужчине несколько ударов в область лица. После того, как потерпевший скрылся в помещении кафе, фигурант уголовного дела пошел за ним, где нанес ему многочисленные удары руками и ногами, причинив повреждения, квалифицированные судебно-медицинским экспертом как нанесшие легкий вред здоровью", - пояснили в пресс-службе.
Обвиняемый признал вину и раскаялся. Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 21 в Омском районе Омской области
.
По данным местных СМИ, депутат ранее привлекался к уголовной ответственности.