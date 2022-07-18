https://ria.ru/20220718/donetsk-1803210912.html
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 18.07.2022
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска в 13.50 мск обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:16
2022-07-18T14:16
2022-07-18T14:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска в 13.50 мск обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский и Кировский район): выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о шести обстрелах разных районов Донецка, в том числе и снарядами "натовского" калибра.
https://ria.ru/20220718/obstrel-1803205720.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, донецк (днр), кировский район, донецкая народная республика, сцкк
14:16 18.07.2022 (обновлено: 14:20 18.07.2022)
Украинские войска обстреляли два района Донецка
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по двум районам Донецка девять снарядов