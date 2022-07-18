Украинские войска обстреляли Доломитное
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Доломитному 12 снарядов и пять мин
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли поселок Доломитное, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, а также пять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Отрадовка - населенный пункт Доломитное: выпущено 12 снарядов калибром 155 миллиметров; 15.25 - населенный пункт Семигорье - населенный пункт Доломитное: выпущено 5 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
По данным представительства, украинские войска также обстреляли Верхнеторецкое, выпустив в 16.00 десять снарядов калибром 122 миллиметра.
Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.