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Украинские войска обстреляли Доломитное - РИА Новости, 18.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/donbass-1803267403.html
Украинские войска обстреляли Доломитное
Украинские войска обстреляли Доломитное - РИА Новости, 18.07.2022
Украинские войска обстреляли Доломитное
Украинские войска снова обстреляли поселок Доломитное, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, а также пять мин калибром 120 миллиметров,... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T16:53
2022-07-18T16:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
горловка
сша
нато
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли поселок Доломитное, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, а также пять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Отрадовка - населенный пункт Доломитное: выпущено 12 снарядов калибром 155 миллиметров; 15.25 - населенный пункт Семигорье - населенный пункт Доломитное: выпущено 5 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным представительства, украинские войска также обстреляли Верхнеторецкое, выпустив в 16.00 десять снарядов калибром 122 миллиметра.Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220718/yasinovataya-1803212416.html
https://ria.ru/20220718/donbass-1803246715.html
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в мире, украина, горловка, сша, нато
16:53 18.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Доломитное

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Доломитному 12 снарядов и пять мин

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли поселок Доломитное, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, а также пять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Отрадовка - населенный пункт Доломитное: выпущено 12 снарядов калибром 155 миллиметров; 15.25 - населенный пункт Семигорье - населенный пункт Доломитное: выпущено 5 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Вид на соседний дом через разбитое окно - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
Вчера, 14:22Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"
По данным представительства, украинские войска также обстреляли Верхнеторецкое, выпустив в 16.00 десять снарядов калибром 122 миллиметра.
Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки
Вчера, 15:58Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГорловкаСШАНАТО
 
 
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