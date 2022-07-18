https://ria.ru/20220718/donbass-1803267403.html

Украинские войска обстреляли Доломитное

Украинские войска обстреляли Доломитное - РИА Новости, 18.07.2022

Украинские войска обстреляли Доломитное

Украинские войска снова обстреляли поселок Доломитное, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, а также пять мин калибром 120 миллиметров,... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T16:53

2022-07-18T16:53

2022-07-18T16:53

специальная военная операция на украине

в мире

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горловка

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нато

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли поселок Доломитное, выпустив 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, а также пять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Отрадовка - населенный пункт Доломитное: выпущено 12 снарядов калибром 155 миллиметров; 15.25 - населенный пункт Семигорье - населенный пункт Доломитное: выпущено 5 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным представительства, украинские войска также обстреляли Верхнеторецкое, выпустив в 16.00 десять снарядов калибром 122 миллиметра.Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220718/yasinovataya-1803212416.html

https://ria.ru/20220718/donbass-1803246715.html

украина

горловка

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, горловка, сша, нато