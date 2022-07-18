https://ria.ru/20220718/donbass-1803246715.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку - РИА Новости, 18.07.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку
Украинские войска за 25 минут выпустили восемь мин калибром 120 миллиметров по Горловке и восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:58
2022-07-18T15:58
2022-07-18T15:58
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут выпустили восемь мин калибром 120 миллиметров по Горловке и восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 14:25 - н.п. Новгородское – н.п. Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено 8 мин калибром 120 мм; 14:50 - н.п. Калиново – н.п. Пантелеймоновка: выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220718/donetsk-1803210912.html
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика
Украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Горловку и Пантелеймоновку снарядами и минами