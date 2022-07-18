https://ria.ru/20220718/donbass-1803246715.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку - РИА Новости, 18.07.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку

Украинские войска за 25 минут выпустили восемь мин калибром 120 миллиметров по Горловке и восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T15:58

2022-07-18T15:58

2022-07-18T15:58

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут выпустили восемь мин калибром 120 миллиметров по Горловке и восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 14:25 - н.п. Новгородское – н.п. Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено 8 мин калибром 120 мм; 14:50 - н.п. Калиново – н.п. Пантелеймоновка: выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220718/donetsk-1803210912.html

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика