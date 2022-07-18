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Басурин выразил надежду на полное освобождение Донбасса до конца года - РИА Новости, 18.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/donbass-1803190549.html
Басурин выразил надежду на полное освобождение Донбасса до конца года
Басурин выразил надежду на полное освобождение Донбасса до конца года - РИА Новости, 18.07.2022
Басурин выразил надежду на полное освобождение Донбасса до конца года
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассчитывает, что полное освобождение Донбасса произойдет в этом году. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T13:05
2022-07-18T13:05
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
эдуард басурин
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассчитывает, что полное освобождение Донбасса произойдет в этом году."У нас есть определенное продвижение, и в дальнейшем - не будем говорить даты - но освобождение территории Донбасса будет закончено в этом году. В полном объеме", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
13:05 18.07.2022
 
Басурин выразил надежду на полное освобождение Донбасса до конца года

Басурин считает, что освобождение Донбасса удастся закончить до конца года

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЭдуард Басурин
Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассчитывает, что полное освобождение Донбасса произойдет в этом году.
"У нас есть определенное продвижение, и в дальнейшем - не будем говорить даты - но освобождение территории Донбасса будет закончено в этом году. В полном объеме", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЭдуард БасуринУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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