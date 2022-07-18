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Басурин выразил надежду на полное освобождение Донбасса до конца года
Басурин выразил надежду на полное освобождение Донбасса до конца года - РИА Новости, 18.07.2022
Басурин выразил надежду на полное освобождение Донбасса до конца года
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассчитывает, что полное освобождение Донбасса произойдет в этом году. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T13:05
2022-07-18T13:05
2022-07-18T13:05
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
эдуард басурин
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассчитывает, что полное освобождение Донбасса произойдет в этом году."У нас есть определенное продвижение, и в дальнейшем - не будем говорить даты - но освобождение территории Донбасса будет закончено в этом году. В полном объеме", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Басурин выразил надежду на полное освобождение Донбасса до конца года
Басурин считает, что освобождение Донбасса удастся закончить до конца года