https://ria.ru/20220718/dolg-1803186331.html

Bloomberg: европейские энергокомпании задолжали более 1,7 триллиона евро

Bloomberg: европейские энергокомпании задолжали более 1,7 триллиона евро - РИА Новости, 18.07.2022

Bloomberg: европейские энергокомпании задолжали более 1,7 триллиона евро

Энергетические и коммунальные европейские компании накопили долгов на 1,7 триллиона из-за возросших расходов на фоне подорожавших нефти и газа, пишет Bloomberg. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:59

2022-07-18T12:59

2022-07-18T13:35

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Энергетические и коммунальные европейские компании накопили долгов на 1,7 триллиона из-за возросших расходов на фоне подорожавших нефти и газа, пишет Bloomberg.Как уточняет СМИ, общая сумма заимствований на сегодня как минимум на 50 процентов больше, чем до начала пандемии: в четвертом квартале 2019 года долг составлял порядка 1,1 триллиона евро. За первую половину этого года компании привлекли 45 миллиардов евро за счет облигаций и 72 миллиарда получили в кредит.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.

https://ria.ru/20220603/energoresursy-1793024553.html

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Станислав Ванд

экономика, европа, москва, украина