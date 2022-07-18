https://ria.ru/20220718/dnr-1803317949.html
В ДНР за сутки погибли двое защитников республики
В ДНР за сутки погибли двое защитников республики - РИА Новости, 18.07.2022
В ДНР за сутки погибли двое защитников республики
Двое военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, четверо получили ранения в понедельник, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T19:37
2022-07-18T19:37
2022-07-18T19:43
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Двое военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, четверо получили ранения в понедельник, сообщила Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибло два защитника Донецкой Народной Республики и четыре получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, в мире, ситуация в днр и лнр
19:37 18.07.2022 (обновлено: 19:43 18.07.2022)
В ДНР за сутки погибли двое защитников республики
Народная милиция: в ДНР за сутки погибли двое защитников республики, четверо ранены