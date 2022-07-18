https://ria.ru/20220718/dnr-1803317949.html

В ДНР за сутки погибли двое защитников республики

В ДНР за сутки погибли двое защитников республики - РИА Новости, 18.07.2022

В ДНР за сутки погибли двое защитников республики

Двое военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, четверо получили ранения в понедельник, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T19:37

2022-07-18T19:37

2022-07-18T19:43

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Двое военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, четверо получили ранения в понедельник, сообщила Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибло два защитника Донецкой Народной Республики и четыре получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, в мире, ситуация в днр и лнр