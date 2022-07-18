https://ria.ru/20220718/dnr-1803290687.html

В ДНР заявили, что западное оружие не помогло Украине переломить ситуацию

В ДНР заявили, что западное оружие не помогло Украине переломить ситуацию - РИА Новости, 18.07.2022

В ДНР заявили, что западное оружие не помогло Украине переломить ситуацию

Поставки Западом реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц М-777 не позволили Киеву переломить ситуацию на Авдеевском направлении в свою пользу, заявил... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T17:48

2022-07-18T17:48

2022-07-18T18:05

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

сергей лавров

украина

россия

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вооруженные силы рф

министерство обороны сша

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ДОНЕЦК, 18 июл – РИА Новости. Поставки Западом реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц М-777 не позволили Киеву переломить ситуацию на Авдеевском направлении в свою пользу, заявил заместитель командира батальона 9-го полка Народной милиции Донецкой Народной Республики, сообщает корреспондент РИА Новости."Честно говоря, перелома в их сторону за счет этих гаубиц не будет. Их не так много. Сколько они поставили Украине? Всего пять дивизионов. Чтоб вы понимали, наша армия, и Российская армия - наши старшие братья, мы противопоставляем Украине, как минимум, на пять их дивизионов - наших 20. Так что ничего серьезного", - сказал командир с позывным "Хохол".Командир НМ ДНР не считает американские реактивные системы залпового огня чудо-оружием, по его мнению, у ВС РФ и НМ ДНР есть равнозначные аналоги."Мы называем эти американские РСЗО не HIMARS, а "Химера". Так проще. По-русски. Их применяют со стороны Артемовска. И по Донецку недавно было. Об этом слышали. Все мировые нормальные СМИ освещали эту ситуацию. Были и повреждения. И раненые. Применяют со стороны Нью-Йорка. С той стороны. С Константиновки применяют. Но они ни чем не лучше нашего "Урагана", - отметил он.Ранее США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Киеву будет передано еще четыре такие установки. Замглавы Пентагона Колин Каль 1 июня заявил, что США заручились обещанием украинских властей, в том числе лично Владимира Зеленского, не использовать HIMARS для ударов по территории России. Как сообщали в Минобороны РФ, как минимум две установки HIMARS на сегодняшний день уничтожены.США также поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220718/oruzhie-1803186894.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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владимир зеленский, сергей лавров, украина, россия, нато, вооруженные силы рф, министерство обороны сша, киев, ситуация в днр и лнр