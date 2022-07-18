17:48 18.07.2022 (обновлено: 18:05 18.07.2022)
В ДНР заявили, что западное оружие не помогло Украине переломить ситуацию
Боец ДНР "Хохол": HIMARS и M-777 не позволили Украине переломить ситуацию на фронте
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan OzakiАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 июл – РИА Новости. Поставки Западом реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц М-777 не позволили Киеву переломить ситуацию на Авдеевском направлении в свою пользу, заявил заместитель командира батальона 9-го полка Народной милиции Донецкой Народной Республики, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Честно говоря, перелома в их сторону за счет этих гаубиц не будет. Их не так много. Сколько они поставили Украине? Всего пять дивизионов. Чтоб вы понимали, наша армия, и Российская армия - наши старшие братья, мы противопоставляем Украине, как минимум, на пять их дивизионов - наших 20. Так что ничего серьезного", - сказал командир с позывным "Хохол".
"Мы называем эти американские РСЗО не HIMARS, а "Химера". Так проще. По-русски. Их применяют со стороны Артемовска. И по Донецку недавно было. Об этом слышали. Все мировые нормальные СМИ освещали эту ситуацию. Были и повреждения. И раненые. Применяют со стороны Нью-Йорка. С той стороны. С Константиновки применяют. Но они ни чем не лучше нашего "Урагана", - отметил он.
Ранее США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Киеву будет передано еще четыре такие установки. Замглавы Пентагона Колин Каль 1 июня заявил, что США заручились обещанием украинских властей, в том числе лично Владимира Зеленского, не использовать HIMARS для ударов по территории России. Как сообщали в Минобороны РФ, как минимум две установки HIMARS на сегодняшний день уничтожены.
США также поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.