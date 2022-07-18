СК завел дело против мужчины, который приставал к маленькому ребенку в Сочи
СК завел дело против мужчины, который приставал к трехлетней девочке в одном из ТЦ в Сочи
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
СОЧИ, 18 июл – РИА Новости. Уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера завели в отношении 34-летнего мужчины, который приставал к трёхлетней девочке в детской комнате одного из торговых центров Сочи, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
В соцсетях появилось видео, на котором мужчина подходит к маленькой девочке в детской комнате, целует её в губы, плотно прижимает, уходит, затем возвращается вновь, чтобы повторить манипуляции. После публикации сочинские полицейские организовали проверку. Следствие установило, что инцидент произошёл в детской комнате одного из торговых центров Сочи на улице Московской, мужчина был задержан.
"Следственным отделом по Центральному району города Сочи краевого управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего приезжего из Белгородской области, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ", - говорится в сообщении. Санкция этой части статьи предполагает от 12 до 20 лет лишения свободы.
Уточняется, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу. Следователи также проверят организацию и наличие охраны в игровой комнате, где произошёл инцидент.