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СК завел дело против мужчины, который приставал к маленькому ребенку в Сочи - РИА Новости, 18.07.2022
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СК завел дело против мужчины, который приставал к маленькому ребенку в Сочи
СК завел дело против мужчины, который приставал к маленькому ребенку в Сочи - РИА Новости, 18.07.2022
СК завел дело против мужчины, который приставал к маленькому ребенку в Сочи
Уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера завели в отношении 34-летнего мужчины, который приставал к трёхлетней девочке в детской комнате РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T15:23
2022-07-18T15:23
происшествия
сочи
белгородская область
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СОЧИ, 18 июл – РИА Новости. Уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера завели в отношении 34-летнего мужчины, который приставал к трёхлетней девочке в детской комнате одного из торговых центров Сочи, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.В соцсетях появилось видео, на котором мужчина подходит к маленькой девочке в детской комнате, целует её в губы, плотно прижимает, уходит, затем возвращается вновь, чтобы повторить манипуляции. После публикации сочинские полицейские организовали проверку. Следствие установило, что инцидент произошёл в детской комнате одного из торговых центров Сочи на улице Московской, мужчина был задержан."Следственным отделом по Центральному району города Сочи краевого управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего приезжего из Белгородской области, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ", - говорится в сообщении. Санкция этой части статьи предполагает от 12 до 20 лет лишения свободы.Уточняется, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу. Следователи также проверят организацию и наличие охраны в игровой комнате, где произошёл инцидент.
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происшествия, сочи, белгородская область
15:23 18.07.2022
 
СК завел дело против мужчины, который приставал к маленькому ребенку в Сочи

СК завел дело против мужчины, который приставал к трехлетней девочке в одном из ТЦ в Сочи

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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СОЧИ, 18 июл – РИА Новости. Уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера завели в отношении 34-летнего мужчины, который приставал к трёхлетней девочке в детской комнате одного из торговых центров Сочи, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
В соцсетях появилось видео, на котором мужчина подходит к маленькой девочке в детской комнате, целует её в губы, плотно прижимает, уходит, затем возвращается вновь, чтобы повторить манипуляции. После публикации сочинские полицейские организовали проверку. Следствие установило, что инцидент произошёл в детской комнате одного из торговых центров Сочи на улице Московской, мужчина был задержан.
"Следственным отделом по Центральному району города Сочи краевого управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего приезжего из Белгородской области, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ", - говорится в сообщении. Санкция этой части статьи предполагает от 12 до 20 лет лишения свободы.
Уточняется, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу. Следователи также проверят организацию и наличие охраны в игровой комнате, где произошёл инцидент.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
08:54
В Сочи задержали мужчину, который приставал к ребенку в ТЦ
 
ПроисшествияСочиБелгородская область
 
 
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