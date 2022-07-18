https://ria.ru/20220718/delo-1803236374.html

СК завел дело против мужчины, который приставал к маленькому ребенку в Сочи

СК завел дело против мужчины, который приставал к маленькому ребенку в Сочи - РИА Новости, 18.07.2022

СК завел дело против мужчины, который приставал к маленькому ребенку в Сочи

Уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера завели в отношении 34-летнего мужчины, который приставал к трёхлетней девочке в детской комнате РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T15:23

2022-07-18T15:23

2022-07-18T15:23

происшествия

сочи

белгородская область

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СОЧИ, 18 июл – РИА Новости. Уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера завели в отношении 34-летнего мужчины, который приставал к трёхлетней девочке в детской комнате одного из торговых центров Сочи, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.В соцсетях появилось видео, на котором мужчина подходит к маленькой девочке в детской комнате, целует её в губы, плотно прижимает, уходит, затем возвращается вновь, чтобы повторить манипуляции. После публикации сочинские полицейские организовали проверку. Следствие установило, что инцидент произошёл в детской комнате одного из торговых центров Сочи на улице Московской, мужчина был задержан."Следственным отделом по Центральному району города Сочи краевого управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего приезжего из Белгородской области, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ", - говорится в сообщении. Санкция этой части статьи предполагает от 12 до 20 лет лишения свободы.Уточняется, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу. Следователи также проверят организацию и наличие охраны в игровой комнате, где произошёл инцидент.

https://ria.ru/20220718/zaderzhanie-1803124948.html

сочи

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сочи, белгородская область