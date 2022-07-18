https://ria.ru/20220718/delivery-1803310830.html
Роскомнадзор составил протокол на Delivery Club из-за утечки данных
Роскомнадзор составил протокол на Delivery Club из-за утечки данных - РИА Новости, 18.07.2022
Роскомнадзор составил протокол на Delivery Club из-за утечки данных
Роскомнадзор составил и направил в суд административный протокол против сервиса доставки еды Delivery Club за нарушение российского законодательства в сфере... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T19:06
2022-07-18T19:06
2022-07-18T19:06
персональные данные
технологии
delivery club
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
происшествия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Роскомнадзор составил и направил в суд административный протокол против сервиса доставки еды Delivery Club за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных, сообщили РИА Новости в ведомстве.В конце мая в Telegram-каналах и СМИ появилась информация о том, что в открытый доступ были выложены файлы с персональными данными курьеров сервисов "Яндекс.Еда" и Delivery Club. Сообщалось, что в файле с данными курьеров "Яндекс.Еды" 700 тысяч строк, содержащих имена курьеров, пароли от аккаунтов и номера телефонов, а в файле с данными курьеров Delivery Club - 521,5 тысячи строк с именами, адресами электронной почты и номерами телефонов. Как сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре, ведомство запросило у "Яндекс.Еды" и Delivery Club детальную информацию о возможных утечках персональных данных курьеров."По факту проверки компании Delivery Club Роскомнадзором были выявлены нарушения российского законодательства в сфере персональных данных. В отношении компании был составлен и направлен в суд административный протокол по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ", - сообщили в ведомстве.Также Delivery Club 20 мая сообщил об утечке данных о совершенных некоторыми пользователями заказах. Уточнялось, что данные включают в себя информацию о заказах и не затрагивают банковские реквизиты.
https://ria.ru/20220715/sdek-1802778865.html
https://ria.ru/20220714/dannye-1802508235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
персональные данные, технологии, delivery club, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, происшествия
Роскомнадзор составил протокол на Delivery Club из-за утечки данных
Роскомнадзор составил административный протокол на Delivery Club из-за утечки данных