https://ria.ru/20220718/delivery-1803310830.html

Роскомнадзор составил протокол на Delivery Club из-за утечки данных

Роскомнадзор составил протокол на Delivery Club из-за утечки данных - РИА Новости, 18.07.2022

Роскомнадзор составил протокол на Delivery Club из-за утечки данных

Роскомнадзор составил и направил в суд административный протокол против сервиса доставки еды Delivery Club за нарушение российского законодательства в сфере... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T19:06

2022-07-18T19:06

2022-07-18T19:06

персональные данные

технологии

delivery club

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

происшествия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Роскомнадзор составил и направил в суд административный протокол против сервиса доставки еды Delivery Club за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных, сообщили РИА Новости в ведомстве.В конце мая в Telegram-каналах и СМИ появилась информация о том, что в открытый доступ были выложены файлы с персональными данными курьеров сервисов "Яндекс.Еда" и Delivery Club. Сообщалось, что в файле с данными курьеров "Яндекс.Еды" 700 тысяч строк, содержащих имена курьеров, пароли от аккаунтов и номера телефонов, а в файле с данными курьеров Delivery Club - 521,5 тысячи строк с именами, адресами электронной почты и номерами телефонов. Как сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре, ведомство запросило у "Яндекс.Еды" и Delivery Club детальную информацию о возможных утечках персональных данных курьеров."По факту проверки компании Delivery Club Роскомнадзором были выявлены нарушения российского законодательства в сфере персональных данных. В отношении компании был составлен и направлен в суд административный протокол по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ", - сообщили в ведомстве.Также Delivery Club 20 мая сообщил об утечке данных о совершенных некоторыми пользователями заказах. Уточнялось, что данные включают в себя информацию о заказах и не затрагивают банковские реквизиты.

https://ria.ru/20220715/sdek-1802778865.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

персональные данные, технологии, delivery club, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, происшествия