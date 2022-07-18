Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор составил протокол на Delivery Club из-за утечки данных - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220718/delivery-1803310830.html
Роскомнадзор составил протокол на Delivery Club из-за утечки данных
Роскомнадзор составил протокол на Delivery Club из-за утечки данных - РИА Новости, 18.07.2022
Роскомнадзор составил протокол на Delivery Club из-за утечки данных
Роскомнадзор составил и направил в суд административный протокол против сервиса доставки еды Delivery Club за нарушение российского законодательства в сфере... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T19:06
2022-07-18T19:06
персональные данные
технологии
delivery club
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569637604_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_fa7006975f42b4e20d044d5030373081.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Роскомнадзор составил и направил в суд административный протокол против сервиса доставки еды Delivery Club за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных, сообщили РИА Новости в ведомстве.В конце мая в Telegram-каналах и СМИ появилась информация о том, что в открытый доступ были выложены файлы с персональными данными курьеров сервисов "Яндекс.Еда" и Delivery Club. Сообщалось, что в файле с данными курьеров "Яндекс.Еды" 700 тысяч строк, содержащих имена курьеров, пароли от аккаунтов и номера телефонов, а в файле с данными курьеров Delivery Club - 521,5 тысячи строк с именами, адресами электронной почты и номерами телефонов. Как сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре, ведомство запросило у "Яндекс.Еды" и Delivery Club детальную информацию о возможных утечках персональных данных курьеров."По факту проверки компании Delivery Club Роскомнадзором были выявлены нарушения российского законодательства в сфере персональных данных. В отношении компании был составлен и направлен в суд административный протокол по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ", - сообщили в ведомстве.Также Delivery Club 20 мая сообщил об утечке данных о совершенных некоторыми пользователями заказах. Уточнялось, что данные включают в себя информацию о заказах и не затрагивают банковские реквизиты.
https://ria.ru/20220715/sdek-1802778865.html
https://ria.ru/20220714/dannye-1802508235.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569637604_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_50c498938aac2d23542d6c582cf8d992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
персональные данные, технологии, delivery club, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, происшествия
19:06 18.07.2022
 
Роскомнадзор составил протокол на Delivery Club из-за утечки данных

Роскомнадзор составил административный протокол на Delivery Club из-за утечки данных

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКурьер службы Delivery Club
Курьер службы Delivery Club - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Курьер службы Delivery Club. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Роскомнадзор составил и направил в суд административный протокол против сервиса доставки еды Delivery Club за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных, сообщили РИА Новости в ведомстве.
В конце мая в Telegram-каналах и СМИ появилась информация о том, что в открытый доступ были выложены файлы с персональными данными курьеров сервисов "Яндекс.Еда" и Delivery Club. Сообщалось, что в файле с данными курьеров "Яндекс.Еды" 700 тысяч строк, содержащих имена курьеров, пароли от аккаунтов и номера телефонов, а в файле с данными курьеров Delivery Club - 521,5 тысячи строк с именами, адресами электронной почты и номерами телефонов. Как сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре, ведомство запросило у "Яндекс.Еды" и Delivery Club детальную информацию о возможных утечках персональных данных курьеров.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 16:29
Роскомнадзор запросил у СДЭК информацию об утечке данных клиентов
"По факту проверки компании Delivery Club Роскомнадзором были выявлены нарушения российского законодательства в сфере персональных данных. В отношении компании был составлен и направлен в суд административный протокол по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ", - сообщили в ведомстве.
Также Delivery Club 20 мая сообщил об утечке данных о совершенных некоторыми пользователями заказах. Уточнялось, что данные включают в себя информацию о заказах и не затрагивают банковские реквизиты.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 17:27
Путин подписал закон об усилении защиты персональных данных россиян
 
персональные данныеТехнологииDelivery ClubФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала