https://ria.ru/20220718/council-1803248113.html

Путин провел совещание по стратегическому развитию и нацпроектам

Путин провел совещание по стратегическому развитию и нацпроектам - РИА Новости, 18.07.2022

Путин провел совещание по стратегическому развитию и нацпроектам

Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию, встреча прошла в режиме видеоконференции, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T16:55

2022-07-18T16:55

2022-07-18T17:41

экономика

михаил мишустин

россия

общероссийский народный фронт

ростех

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию, встреча прошла в режиме видеоконференции, сообщили в пресс-службе Кремля.Борьба с бедностьюВ начале совещания президент обратился к участникам со вступительным словом и напомнил, что одна из основных национальных целей России — улучшение материального положения граждан, увеличение их доходов и борьба с бедностью.Путин отметил, что в 2017 году за чертой бедности в России жили 12,9 процента граждан, а по итогам 2021-го — 11 процентов. Такие темпы снижения глава государства назвал недостаточными.Он напомнил о принятых мерах — индексации пенсий и прожиточного минимума, расширении охвата системы поддержки семей с детьми, а также о социальных контрактах. Президент поручил Счетной палате и ОНФ проанализировать результативность этой системы.Технологическое развитиеВ своем выступлении Путин констатировал, что против России ввели не просто ограничения, а установили "практически полное закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам". Страна, по словам президента, не только не собирается опускать руки, но будет эффективно искать новые решения.В то же время российский лидер признал, что эту работу нельзя назвать "особенно успешной": пять из 13 направлений не реализуются, а по остальным — не менее 20 процентов целевых показателей не достигнуты.В частности, он назвал "скромными" результаты по направлениям, за которые ответственен "Ростех", — создание сетей пятого поколения, развитие производства оборудования для интернета вещей, а проект по развитию микроэлектроники пришлось полностью перезагрузить.Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину назначить для каждого направления ответственного вице-премьера, а реализацию высокотехнологичных решений взять на особый контроль.Цифровая трансформацияШирокая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, предприятие, соцсферу, органы власти, войти в жизнь каждого человека, подчеркнул Путин.Финансирование высокотехнологичных компанийПрезидент напомнил, что многие российские технологические компании финансировали свое развитие за счет привлечения ресурсов с западных финансовых рынков, которые сейчас оказались недоступны.Подготовка специалистовКроме того, Путин призвал повышать качество подготовки инженеров и IT-специалистов. Начинать эту работу нужно еще в школе, отметил глава государства.В то же время количество абитуриентов на инженерные специальности растет, констатировал президент. Он поручил "значительно увеличить бюджетное финансирование подготовки таких специалистов", расширять программы обновления оборудования и развития университетских кампусов.По словам главы государства, в советское время профессия инженера подверглась девальвации из-за невысоких зарплат."И это вот до сих пор, по-моему, в общественном сознании сохраняется, а работа по этому направлению, без всяких сомнений, является важнейшей. Создание или не создание, а развитие отечественной инженерной школы является важнейшим направлением сегодня с точки зрения подготовки кадров", — сказал Путин.Он заявил, что, как и в случае с профессией учителя, надо поднимать престиж профессии инженера.

https://radiosputnik.ria.ru/20220515/pensii-1788640569.html

https://ria.ru/20220718/po-1803241898.html

https://na.ria.ru/20220628/obrazovanie-1798550549.html

https://ria.ru/20220301/ozon-1775736656.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220712/programmist-1799620521.html

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Путин раскритиковал "скромные результаты" работы "Ростеха" Путин раскритиковал "скромные результаты" работы "Ростеха" 2022-07-18T16:55 true PT0M30S

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экономика, михаил мишустин, россия, общероссийский народный фронт, ростех