https://ria.ru/20220718/council-1803248113.html
Путин провел совещание по стратегическому развитию и нацпроектам
Путин провел совещание по стратегическому развитию и нацпроектам - РИА Новости, 18.07.2022
Путин провел совещание по стратегическому развитию и нацпроектам
Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию, встреча прошла в режиме видеоконференции, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T16:55
2022-07-18T16:55
2022-07-18T17:41
экономика
михаил мишустин
россия
общероссийский народный фронт
ростех
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию, встреча прошла в режиме видеоконференции, сообщили в пресс-службе Кремля.Борьба с бедностьюВ начале совещания президент обратился к участникам со вступительным словом и напомнил, что одна из основных национальных целей России — улучшение материального положения граждан, увеличение их доходов и борьба с бедностью.Путин отметил, что в 2017 году за чертой бедности в России жили 12,9 процента граждан, а по итогам 2021-го — 11 процентов. Такие темпы снижения глава государства назвал недостаточными.Он напомнил о принятых мерах — индексации пенсий и прожиточного минимума, расширении охвата системы поддержки семей с детьми, а также о социальных контрактах. Президент поручил Счетной палате и ОНФ проанализировать результативность этой системы.Технологическое развитиеВ своем выступлении Путин констатировал, что против России ввели не просто ограничения, а установили "практически полное закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам". Страна, по словам президента, не только не собирается опускать руки, но будет эффективно искать новые решения.В то же время российский лидер признал, что эту работу нельзя назвать "особенно успешной": пять из 13 направлений не реализуются, а по остальным — не менее 20 процентов целевых показателей не достигнуты.В частности, он назвал "скромными" результаты по направлениям, за которые ответственен "Ростех", — создание сетей пятого поколения, развитие производства оборудования для интернета вещей, а проект по развитию микроэлектроники пришлось полностью перезагрузить.Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину назначить для каждого направления ответственного вице-премьера, а реализацию высокотехнологичных решений взять на особый контроль.Цифровая трансформацияШирокая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, предприятие, соцсферу, органы власти, войти в жизнь каждого человека, подчеркнул Путин.Финансирование высокотехнологичных компанийПрезидент напомнил, что многие российские технологические компании финансировали свое развитие за счет привлечения ресурсов с западных финансовых рынков, которые сейчас оказались недоступны.Подготовка специалистовКроме того, Путин призвал повышать качество подготовки инженеров и IT-специалистов. Начинать эту работу нужно еще в школе, отметил глава государства.В то же время количество абитуриентов на инженерные специальности растет, констатировал президент. Он поручил "значительно увеличить бюджетное финансирование подготовки таких специалистов", расширять программы обновления оборудования и развития университетских кампусов.По словам главы государства, в советское время профессия инженера подверглась девальвации из-за невысоких зарплат."И это вот до сих пор, по-моему, в общественном сознании сохраняется, а работа по этому направлению, без всяких сомнений, является важнейшей. Создание или не создание, а развитие отечественной инженерной школы является важнейшим направлением сегодня с точки зрения подготовки кадров", — сказал Путин.Он заявил, что, как и в случае с профессией учителя, надо поднимать престиж профессии инженера.
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https://na.ria.ru/20220628/obrazovanie-1798550549.html
https://ria.ru/20220301/ozon-1775736656.html
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Путин раскритиковал "скромные результаты" работы "Ростеха"
Путин раскритиковал "скромные результаты" работы "Ростеха"
2022-07-18T16:55
true
PT0M30S
РИА Новости
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экономика, михаил мишустин, россия, общероссийский народный фронт, ростех
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости.
Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию, встреча прошла в режиме видеоконференции, сообщили
в пресс-службе Кремля.
В начале совещания президент обратился к участникам со вступительным словом и напомнил, что одна из основных национальных целей России
— улучшение материального положения граждан, увеличение их доходов и борьба с бедностью.
Путин отметил, что в 2017 году за чертой бедности в России жили 12,9 процента граждан, а по итогам 2021-го — 11 процентов. Такие темпы снижения глава государства назвал недостаточными.
Он напомнил о принятых мерах — индексации пенсий и прожиточного минимума, расширении охвата системы поддержки семей с детьми, а также о социальных контрактах. Президент поручил Счетной палате и ОНФ
проанализировать результативность этой системы.
В своем выступлении Путин констатировал, что против России ввели не просто ограничения, а установили "практически полное закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам". Страна, по словам президента, не только не собирается опускать руки, но будет эффективно искать новые решения.
Одна из важнейших задач — это дальнейшее развитие сквозных технологий. <...> Ключевыми участниками таких проектов стали крупные отечественные корпорации. Работа правительства и компаний здесь в активной фазе была начата в 2020 году. Конечно, есть и положительные результаты. Особенно хотел бы отметить прогресс, достигнутый Сбербанком в области искусственного интеллекта, РЖД — по направлению квантовых коммуникаций, "Росатома" — в области композиционных материалов.
В то же время российский лидер признал, что эту работу нельзя назвать "особенно успешной": пять из 13 направлений не реализуются, а по остальным — не менее 20 процентов целевых показателей не достигнуты.
В частности, он назвал "скромными" результаты по направлениям, за которые ответственен "Ростех
", — создание сетей пятого поколения, развитие производства оборудования для интернета вещей, а проект по развитию микроэлектроники пришлось полностью перезагрузить.
Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину
назначить для каждого направления ответственного вице-премьера, а реализацию высокотехнологичных решений взять на особый контроль.
Широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, предприятие, соцсферу, органы власти, войти в жизнь каждого человека, подчеркнул Путин.
Правительством в прошлом году было принято одиннадцать стратегий цифровой трансформации. Важно, чтобы все они были сориентированы на конкретные результаты широкого внедрения цифровых технологий. Каждая отрасль просто обязана, должна их достигать как в обозримом будущем, так и в перспективе, до 2030 года.
Финансирование высокотехнологичных компаний
Президент напомнил, что многие российские технологические компании финансировали свое развитие за счет привлечения ресурсов с западных финансовых рынков, которые сейчас оказались недоступны.
Необходимо в короткие сроки сформировать такие механизмы в российской финансовой системе, чтобы быстро растущие российские компании могли привлекать отечественный частный капитал под свое развитие. Очень рассчитываю на обстоятельные предложения и Министерства финансов, и Банка России, в чьей зоне ответственности находится работа финансового рынка".
Кроме того, Путин призвал повышать качество подготовки инженеров и IT-специалистов. Начинать эту работу нужно еще в школе, отметил глава государства.
"По оценкам Минцифры России, к 2024 году дефицит квалифицированных кадров в IT-сфере может достичь миллиона человек. В новых условиях растет спрос и на современно, качественно подготовленных инженеров. Отмечу, что сегодня они тоже находятся в большом дефиците".
В то же время количество абитуриентов на инженерные специальности растет, констатировал президент. Он поручил "значительно увеличить бюджетное финансирование подготовки таких специалистов", расширять программы обновления оборудования и развития университетских кампусов.
По словам главы государства, в советское время профессия инженера подверглась девальвации из-за невысоких зарплат.
"И это вот до сих пор, по-моему, в общественном сознании сохраняется, а работа по этому направлению, без всяких сомнений, является важнейшей. Создание или не создание, а развитие отечественной инженерной школы является важнейшим направлением сегодня с точки зрения подготовки кадров", — сказал Путин.
Он заявил, что, как и в случае с профессией учителя, надо поднимать престиж профессии инженера.