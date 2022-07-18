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Реестр российского ПО с 2020 года увеличился почти вдвое, заявил Чернышенко - РИА Новости, 18.07.2022
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Реестр российского ПО с 2020 года увеличился почти вдвое, заявил Чернышенко
Реестр российского ПО с 2020 года увеличился почти вдвое, заявил Чернышенко - РИА Новости, 18.07.2022
Реестр российского ПО с 2020 года увеличился почти вдвое, заявил Чернышенко
Количество программных решений, зарегистрированных в реестре российского ПО, с 2020 года увеличилось почти в два раза и превысило 10 тысяч, заявил вице-премьер... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T16:30
2022-07-18T16:30
экономика
технологии
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Количество программных решений, зарегистрированных в реестре российского ПО, с 2020 года увеличилось почти в два раза и превысило 10 тысяч, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам."Количество отечественных программных решений, зарегистрированных в реестре российского ПО, также увеличилось почти в два раза и превысило 10 тысяч программных продуктов", - сказал Чернышенко.По его словам, начиная с 2020 года, объем отгрузки российскими IT-компаниями собственных решений, услуг и работ, возрос на 75% и превысил 2 триллиона рублей. "А объем налоговых отчислений в бюджет за этот же период вырос на 50% и превысил 500 миллиардов рублей", - отметил вице-премьер.Реестр российского ПО - публичная электронная система учета программного обеспечения, которое официально признано произведенным в России.
https://ria.ru/20220711/tekhnologii-1801608410.html
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экономика, технологии, россия, дмитрий чернышенко
16:30 18.07.2022
 
Реестр российского ПО с 2020 года увеличился почти вдвое, заявил Чернышенко

Вице-премьер Чернышенко: реестр российского ПО с 2020 года увеличился почти вдвое

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Количество программных решений, зарегистрированных в реестре российского ПО, с 2020 года увеличилось почти в два раза и превысило 10 тысяч, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Количество отечественных программных решений, зарегистрированных в реестре российского ПО, также увеличилось почти в два раза и превысило 10 тысяч программных продуктов", - сказал Чернышенко.
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По его словам, начиная с 2020 года, объем отгрузки российскими IT-компаниями собственных решений, услуг и работ, возрос на 75% и превысил 2 триллиона рублей. "А объем налоговых отчислений в бюджет за этот же период вырос на 50% и превысил 500 миллиардов рублей", - отметил вице-премьер.
Реестр российского ПО - публичная электронная система учета программного обеспечения, которое официально признано произведенным в России.
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ЭкономикаТехнологииРоссияДмитрий Чернышенко
 
 
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