https://ria.ru/20220718/chernyshenko-1803257058.html
Реестр российского ПО с 2020 года увеличился почти вдвое, заявил Чернышенко
Реестр российского ПО с 2020 года увеличился почти вдвое, заявил Чернышенко - РИА Новости, 18.07.2022
Реестр российского ПО с 2020 года увеличился почти вдвое, заявил Чернышенко
Количество программных решений, зарегистрированных в реестре российского ПО, с 2020 года увеличилось почти в два раза и превысило 10 тысяч, заявил вице-премьер... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T16:30
2022-07-18T16:30
2022-07-18T16:30
экономика
технологии
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Количество программных решений, зарегистрированных в реестре российского ПО, с 2020 года увеличилось почти в два раза и превысило 10 тысяч, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам."Количество отечественных программных решений, зарегистрированных в реестре российского ПО, также увеличилось почти в два раза и превысило 10 тысяч программных продуктов", - сказал Чернышенко.По его словам, начиная с 2020 года, объем отгрузки российскими IT-компаниями собственных решений, услуг и работ, возрос на 75% и превысил 2 триллиона рублей. "А объем налоговых отчислений в бюджет за этот же период вырос на 50% и превысил 500 миллиардов рублей", - отметил вице-премьер.Реестр российского ПО - публичная электронная система учета программного обеспечения, которое официально признано произведенным в России.
https://ria.ru/20220711/tekhnologii-1801608410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, дмитрий чернышенко
Реестр российского ПО с 2020 года увеличился почти вдвое, заявил Чернышенко
Вице-премьер Чернышенко: реестр российского ПО с 2020 года увеличился почти вдвое
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Количество программных решений, зарегистрированных в реестре российского ПО, с 2020 года увеличилось почти в два раза и превысило 10 тысяч, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Количество отечественных программных решений, зарегистрированных в реестре российского ПО, также увеличилось почти в два раза и превысило 10 тысяч программных продуктов", - сказал Чернышенко.
По его словам, начиная с 2020 года, объем отгрузки российскими IT-компаниями собственных решений, услуг и работ, возрос на 75% и превысил 2 триллиона рублей. "А объем налоговых отчислений в бюджет за этот же период вырос на 50% и превысил 500 миллиардов рублей", - отметил вице-премьер.
Реестр российского ПО - публичная электронная система учета программного обеспечения, которое официально признано произведенным в России
.