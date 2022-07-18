https://ria.ru/20220718/chernyshenko-1803257058.html

Реестр российского ПО с 2020 года увеличился почти вдвое, заявил Чернышенко

Реестр российского ПО с 2020 года увеличился почти вдвое, заявил Чернышенко - РИА Новости, 18.07.2022

Реестр российского ПО с 2020 года увеличился почти вдвое, заявил Чернышенко

Количество программных решений, зарегистрированных в реестре российского ПО, с 2020 года увеличилось почти в два раза и превысило 10 тысяч, заявил вице-премьер... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T16:30

2022-07-18T16:30

2022-07-18T16:30

экономика

технологии

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Количество программных решений, зарегистрированных в реестре российского ПО, с 2020 года увеличилось почти в два раза и превысило 10 тысяч, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам."Количество отечественных программных решений, зарегистрированных в реестре российского ПО, также увеличилось почти в два раза и превысило 10 тысяч программных продуктов", - сказал Чернышенко.По его словам, начиная с 2020 года, объем отгрузки российскими IT-компаниями собственных решений, услуг и работ, возрос на 75% и превысил 2 триллиона рублей. "А объем налоговых отчислений в бюджет за этот же период вырос на 50% и превысил 500 миллиардов рублей", - отметил вице-премьер.Реестр российского ПО - публичная электронная система учета программного обеспечения, которое официально признано произведенным в России.

https://ria.ru/20220711/tekhnologii-1801608410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, дмитрий чернышенко