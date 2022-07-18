https://ria.ru/20220718/chekhiya-1803150896.html

Чехия предложила пересмотреть основы отношений России и Евросоюза

Чехия предложила пересмотреть основы отношений России и Евросоюза - РИА Новости, 18.07.2022

Чехия предложила пересмотреть основы отношений России и Евросоюза

Глава МИД председательствующей в настоящее время в ЕС Чехии Ян Липавский сообщил, что намерен предложить странам союза пересмотреть основы отношений с Россией с РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T11:06

2022-07-18T11:06

2022-07-18T12:18

владимир путин

россия

украина

брюссель

евросоюз

чехия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793013862_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_2c7016ddfe9984b64fe3e6cb216e435c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Глава МИД председательствующей в настоящее время в ЕС Чехии Ян Липавский сообщил, что намерен предложить странам союза пересмотреть основы отношений с Россией с учетом "новых угроз"."Я призову в своем выступлении подумать о том, какой должна быть новая политика ЕС в отношении России. Я думаю, что пора пересмотреть нашу политику и меры по отношению к России", - сказал он перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза.По его словам, подробное обсуждение может пройти на неформальной встрече глав МИД ЕС в Праге в конце августа. "Есть ряд основополагающих принципов, на которых основаны отношения ЕС и РФ, которые должны быть обновлены и адаптированы к новой реальности враждебности, нам надо быть подготовленными к российским угрозам", - пояснил Липавский.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Главы МИД ЕС 18 июля будут обсуждать санкции против России, а также помощь Украине. Новые меры, как ожидается, могут включать ограничения на импорт российского золота и новые индивидуальные санкции. Источник в ЕС сообщал журналистам, что при обсуждении главами МИД союза 18 июля санкций против России речь пойдет не о новом пакете санкций, а об усилении и налаживании действия существующих мер.

https://ria.ru/20220628/chekhiya-1798740294.html

https://ria.ru/20220630/rossiya-1799310516.html

россия

украина

брюссель

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, украина, брюссель, евросоюз, чехия, в мире