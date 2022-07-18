11:06 18.07.2022 (обновлено: 12:18 18.07.2022)
Чехия предложила пересмотреть основы отношений России и Евросоюза
Глава МИД Чехии Липавский призвал ЕС пересмотреть отношения с Россией с учетом новых угроз
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Глава МИД председательствующей в настоящее время в ЕС Чехии Ян Липавский сообщил, что намерен предложить странам союза пересмотреть основы отношений с Россией с учетом "новых угроз".
По его словам, подробное обсуждение может пройти на неформальной встрече глав МИД ЕС в Праге в конце августа. "Есть ряд основополагающих принципов, на которых основаны отношения ЕС и РФ, которые должны быть обновлены и адаптированы к новой реальности враждебности, нам надо быть подготовленными к российским угрозам", - пояснил Липавский.
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Главы МИД ЕС 18 июля будут обсуждать санкции против России, а также помощь Украине. Новые меры, как ожидается, могут включать ограничения на импорт российского золота и новые индивидуальные санкции. Источник в ЕС сообщал журналистам, что при обсуждении главами МИД союза 18 июля санкций против России речь пойдет не о новом пакете санкций, а об усилении и налаживании действия существующих мер.