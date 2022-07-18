https://ria.ru/20220718/chaevye-1803195609.html

ВТБ: 80% чаевых клиенты отправляют через СБП

ВТБ: 80% чаевых клиенты отправляют через СБП - РИА Новости, 18.07.2022

ВТБ: 80% чаевых клиенты отправляют через СБП

По итогам июня доля переводов через СБП в сервисе "ВТБ.Чаевые" удвоилась и достигла 80% от общего объема транзакций, сообщает банк. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T13:28

2022-07-18T13:28

2022-07-18T13:28

втб

новости компаний - экономика

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155080/06/1550800621_0:0:2681:1508_1920x0_80_0_0_0c0e3ab06c1a301d0ae4e7bb7b50da62.jpg

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. По итогам июня доля переводов через СБП в сервисе "ВТБ.Чаевые" удвоилась и достигла 80% от общего объема транзакций, сообщает банк.ВТБ реализовал возможность оставлять чаевые с помощью СБП в конце апреля. Совершить операцию можно в пару кликов, для этого необходимо сканировать QR-код, ввести сумму и выбрать СБП в качестве способа оплаты.На сегодняшний день сервисом воспользовались более 8 тысяч официантов. При выводе сотрудниками заведений средств на карту ВТБ комиссия не взимается."В конце апреля в сервисе "ВТБ.Чаевые" появилась оплата через СБП. Это решение стало удобной альтернативой после отключения Apple Pay и Google Pay в России, которое повлекло резкий спад объемов сбора безналичных чаевых — в два раза всего за месяц. Если на старте запуска СБП в ВТБ.Чаевых на эту опцию приходилось только треть всех переводов, то уже к концу июня этот показатель вырос более чем в 2 раза и достиг 80%. Рост популярности сервиса поможет поддержать культуру благодарности за сервис, который мы получаем в сфере услуг", — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

https://ria.ru/20220715/vychety-1802700285.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, новости компаний - экономика, технологии