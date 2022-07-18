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ВТБ: 80% чаевых клиенты отправляют через СБП - РИА Новости, 18.07.2022
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ВТБ: 80% чаевых клиенты отправляют через СБП
ВТБ: 80% чаевых клиенты отправляют через СБП - РИА Новости, 18.07.2022
ВТБ: 80% чаевых клиенты отправляют через СБП
По итогам июня доля переводов через СБП в сервисе "ВТБ.Чаевые" удвоилась и достигла 80% от общего объема транзакций, сообщает банк. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T13:28
2022-07-18T13:28
втб
новости компаний - экономика
технологии
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. По итогам июня доля переводов через СБП в сервисе "ВТБ.Чаевые" удвоилась и достигла 80% от общего объема транзакций, сообщает банк.ВТБ реализовал возможность оставлять чаевые с помощью СБП в конце апреля. Совершить операцию можно в пару кликов, для этого необходимо сканировать QR-код, ввести сумму и выбрать СБП в качестве способа оплаты.На сегодняшний день сервисом воспользовались более 8 тысяч официантов. При выводе сотрудниками заведений средств на карту ВТБ комиссия не взимается."В конце апреля в сервисе "ВТБ.Чаевые" появилась оплата через СБП. Это решение стало удобной альтернативой после отключения Apple Pay и Google Pay в России, которое повлекло резкий спад объемов сбора безналичных чаевых — в два раза всего за месяц. Если на старте запуска СБП в ВТБ.Чаевых на эту опцию приходилось только треть всех переводов, то уже к концу июня этот показатель вырос более чем в 2 раза и достиг 80%. Рост популярности сервиса поможет поддержать культуру благодарности за сервис, который мы получаем в сфере услуг", — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.
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втб, новости компаний - экономика, технологии
13:28 18.07.2022
 

ВТБ: 80% чаевых клиенты отправляют через СБП

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд банка ВТБ на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Стенд банка ВТБ на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. По итогам июня доля переводов через СБП в сервисе "ВТБ.Чаевые" удвоилась и достигла 80% от общего объема транзакций, сообщает банк.
ВТБ реализовал возможность оставлять чаевые с помощью СБП в конце апреля. Совершить операцию можно в пару кликов, для этого необходимо сканировать QR-код, ввести сумму и выбрать СБП в качестве способа оплаты.
На сегодняшний день сервисом воспользовались более 8 тысяч официантов. При выводе сотрудниками заведений средств на карту ВТБ комиссия не взимается.
"В конце апреля в сервисе "ВТБ.Чаевые" появилась оплата через СБП. Это решение стало удобной альтернативой после отключения Apple Pay и Google Pay в России, которое повлекло резкий спад объемов сбора безналичных чаевых — в два раза всего за месяц. Если на старте запуска СБП в ВТБ.Чаевых на эту опцию приходилось только треть всех переводов, то уже к концу июня этот показатель вырос более чем в 2 раза и достиг 80%. Рост популярности сервиса поможет поддержать культуру благодарности за сервис, который мы получаем в сфере услуг", — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
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