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В Британии из-за жары вышла из строя еще одна база ВВС - РИА Новости, 18.07.2022
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В Британии из-за жары вышла из строя еще одна база ВВС
В Британии из-за жары вышла из строя еще одна база ВВС - РИА Новости, 18.07.2022
В Британии из-за жары вышла из строя еще одна база ВВС
Еще одна база военно-воздушных сил Великобритании вышла из строя из-за аномальной жары, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники в армии. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T18:03
2022-07-18T18:11
в мире
великобритания
линкольншир
оксфордшир
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Еще одна база военно-воздушных сил Великобритании вышла из строя из-за аномальной жары, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники в армии.На прошлой неделе сообщалось, что в результате размягчения взлетно-посадочной полосы была приостановлена деятельность базы "Крануэлл" в графстве Линкольншир.В понедельник охватившей Британию жары не выдержала ВПП на базе "Брайз-Нортон" в Оксфордшире – крупнейшей в королевстве. По информации источника, полеты на ней были остановлены уже утром.Как отмечается, взлетно-посадочные полосы не могут считаться безопасными для использования, если под воздействием солнца их асфальтовое покрытие становится липким.Еще один источник сообщил о разработке плана действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы не допустить возможного срыва военных операций из-за климатических условий.По прогнозам синоптиков, столбики термометров в понедельник и вторник могут подняться до 40 градусов, тем самым побив абсолютный температурный рекорд за всю историю наблюдений в Великобритании в 38,7 градуса, установленный в 2003 году.
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в мире, великобритания, линкольншир, оксфордшир
18:03 18.07.2022 (обновлено: 18:11 18.07.2022)
 
В Британии из-за жары вышла из строя еще одна база ВВС

В Британии еще одна база ВВС вышла из строя из-за аномальной жары

© Фото : MoD / Crown copyright 2018Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Фото : MoD / Crown copyright 2018
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Еще одна база военно-воздушных сил Великобритании вышла из строя из-за аномальной жары, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники в армии.
На прошлой неделе сообщалось, что в результате размягчения взлетно-посадочной полосы была приостановлена деятельность базы "Крануэлл" в графстве Линкольншир.
В понедельник охватившей Британию жары не выдержала ВПП на базе "Брайз-Нортон" в Оксфордшире – крупнейшей в королевстве. По информации источника, полеты на ней были остановлены уже утром.
Как отмечается, взлетно-посадочные полосы не могут считаться безопасными для использования, если под воздействием солнца их асфальтовое покрытие становится липким.
Еще один источник сообщил о разработке плана действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы не допустить возможного срыва военных операций из-за климатических условий.
По прогнозам синоптиков, столбики термометров в понедельник и вторник могут подняться до 40 градусов, тем самым побив абсолютный температурный рекорд за всю историю наблюдений в Великобритании в 38,7 градуса, установленный в 2003 году.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
16 июля, 20:59
Британское правительство провело экстренное заседание из-за сильной жары
 
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