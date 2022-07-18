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В Британии из-за жары вышла из строя еще одна база ВВС
В Британии из-за жары вышла из строя еще одна база ВВС - РИА Новости, 18.07.2022
В Британии из-за жары вышла из строя еще одна база ВВС
Еще одна база военно-воздушных сил Великобритании вышла из строя из-за аномальной жары, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники в армии. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T18:03
2022-07-18T18:03
2022-07-18T18:11
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Еще одна база военно-воздушных сил Великобритании вышла из строя из-за аномальной жары, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники в армии.На прошлой неделе сообщалось, что в результате размягчения взлетно-посадочной полосы была приостановлена деятельность базы "Крануэлл" в графстве Линкольншир.В понедельник охватившей Британию жары не выдержала ВПП на базе "Брайз-Нортон" в Оксфордшире – крупнейшей в королевстве. По информации источника, полеты на ней были остановлены уже утром.Как отмечается, взлетно-посадочные полосы не могут считаться безопасными для использования, если под воздействием солнца их асфальтовое покрытие становится липким.Еще один источник сообщил о разработке плана действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы не допустить возможного срыва военных операций из-за климатических условий.По прогнозам синоптиков, столбики термометров в понедельник и вторник могут подняться до 40 градусов, тем самым побив абсолютный температурный рекорд за всю историю наблюдений в Великобритании в 38,7 градуса, установленный в 2003 году.
https://ria.ru/20220716/britaniya-1802979255.html
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в мире, великобритания, линкольншир, оксфордшир
18:03 18.07.2022 (обновлено: 18:11 18.07.2022)
В Британии из-за жары вышла из строя еще одна база ВВС
В Британии еще одна база ВВС вышла из строя из-за аномальной жары