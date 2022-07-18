https://ria.ru/20220718/britaniya-1803259953.html

Лондон политизирует смерть британского наемника в ДНР, заявили в МИД

Лондон политизирует смерть британского наемника в ДНР, заявили в МИД - РИА Новости, 18.07.2022

Лондон политизирует смерть британского наемника в ДНР, заявили в МИД

Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на то, что рассуждения британских политиков демонстрируют их безразличие к судьбе своих соотечественников. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T16:39

2022-07-18T16:39

2022-07-18T17:25

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на то, что рассуждения британских политиков демонстрируют их безразличие к судьбе своих соотечественников.В размещенном на сайте МИД РФ ответе Захаровой на вопрос СМИ относительно смерти в ДНР британского наемника говорится, что "теперь же в Лондоне пытаются использовать этот сюжет и связанную с ним человеческую трагедию для раздувания медийного скандала и "набора очков" в контексте предвыборной борьбы за пост лидера Консервативной партии Великобритании"."Рассуждения политиков типа Элизабет Трасс о непризнании народных республик – это не более чем отговорки, показывающие, насколько безразлично британскому правительству судьба своих соотечественников, которых оно без зазрения совести использует в собственных интересах", - отметила она.Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что находившийся в плену в ДНР британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури скончался 10 июля из-за болезней и подавленного состояния "из-за безразличия к его судьбе на родине".

https://radiosputnik.ria.ru/20220715/trass-1802848214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, дарья морозова, донецкая народная республика, лондон, россия