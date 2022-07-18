16:39 18.07.2022 (обновлено: 17:25 18.07.2022)
Лондон политизирует смерть британского наемника в ДНР, заявили в МИД
Захарова отметила политизацию британскими политиками смерти наемника в ДНР
© Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на то, что рассуждения британских политиков демонстрируют их безразличие к судьбе своих соотечественников.
В размещенном на сайте МИД РФ ответе Захаровой на вопрос СМИ относительно смерти в ДНР британского наемника говорится, что "теперь же в Лондоне пытаются использовать этот сюжет и связанную с ним человеческую трагедию для раздувания медийного скандала и "набора очков" в контексте предвыборной борьбы за пост лидера Консервативной партии Великобритании".
"Рассуждения политиков типа Элизабет Трасс о непризнании народных республик – это не более чем отговорки, показывающие, насколько безразлично британскому правительству судьба своих соотечественников, которых оно без зазрения совести использует в собственных интересах", - отметила она.
Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что находившийся в плену в ДНР британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури скончался 10 июля из-за болезней и подавленного состояния "из-за безразличия к его судьбе на родине".