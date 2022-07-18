Рейтинг@Mail.ru
Кандидаты в премьеры Британии не отличаются сдержанностью, заявил Песков - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220718/britaniya-1803178118.html
Кандидаты в премьеры Британии не отличаются сдержанностью, заявил Песков
Кандидаты в премьеры Британии не отличаются сдержанностью, заявил Песков - РИА Новости, 18.07.2022
Кандидаты в премьеры Британии не отличаются сдержанностью, заявил Песков
Все претенденты на пост премьер-министра Великобритании не могут похвастаться дипломатической сдержанностью, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:35
2022-07-18T13:23
в мире
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792435265_154:790:2391:2048_1920x0_80_0_0_863c04e749787b0e896c6cf9c692fe3f.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Все претенденты на пост премьер-министра Великобритании не могут похвастаться дипломатической сдержанностью, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Пресс-секретарь отметил, что все претенденты на пост премьер-министра Великобритании не могут похвастаться дипломатической сдержанностью."Скорее, это их проблема. Безусловно, все эти высказывания и заявления мы тщательно фиксируем", - добавил Песков.
https://ria.ru/20220718/pushkov-1803108664.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792435265_273:871:1842:2048_1920x0_80_0_0_fa32f0fdcee9dae8da3021e807995717.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания
12:35 18.07.2022 (обновлено: 13:23 18.07.2022)
 
Кандидаты в премьеры Британии не отличаются сдержанностью, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: кандидаты в премьеры Британии не могут похвастаться сдержанностью

© AP Photo / Matt DunhamЛюди переходят дорогу на улице в центре Лондона
Люди переходят дорогу на улице в центре Лондона - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Люди переходят дорогу на улице в центре Лондона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Все претенденты на пост премьер-министра Великобритании не могут похвастаться дипломатической сдержанностью, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь отметил, что все претенденты на пост премьер-министра Великобритании не могут похвастаться дипломатической сдержанностью.
"Скорее, это их проблема. Безусловно, все эти высказывания и заявления мы тщательно фиксируем", - добавил Песков.
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
01:10
Пушков назвал главное в неожиданном признании экс-премьера Британии
 
В миреВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала