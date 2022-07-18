https://ria.ru/20220718/britaniya-1803178118.html

Кандидаты в премьеры Британии не отличаются сдержанностью, заявил Песков

Кандидаты в премьеры Британии не отличаются сдержанностью, заявил Песков - РИА Новости, 18.07.2022

Кандидаты в премьеры Британии не отличаются сдержанностью, заявил Песков

Все претенденты на пост премьер-министра Великобритании не могут похвастаться дипломатической сдержанностью, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:35

2022-07-18T12:35

2022-07-18T13:23

в мире

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792435265_154:790:2391:2048_1920x0_80_0_0_863c04e749787b0e896c6cf9c692fe3f.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Все претенденты на пост премьер-министра Великобритании не могут похвастаться дипломатической сдержанностью, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Пресс-секретарь отметил, что все претенденты на пост премьер-министра Великобритании не могут похвастаться дипломатической сдержанностью."Скорее, это их проблема. Безусловно, все эти высказывания и заявления мы тщательно фиксируем", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220718/pushkov-1803108664.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания