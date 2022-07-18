https://ria.ru/20220718/britaniya-1803178118.html
Кандидаты в премьеры Британии не отличаются сдержанностью, заявил Песков
Кандидаты в премьеры Британии не отличаются сдержанностью, заявил Песков - РИА Новости, 18.07.2022
Кандидаты в премьеры Британии не отличаются сдержанностью, заявил Песков
Все претенденты на пост премьер-министра Великобритании не могут похвастаться дипломатической сдержанностью, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:35
2022-07-18T12:35
2022-07-18T13:23
в мире
великобритания
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Все претенденты на пост премьер-министра Великобритании не могут похвастаться дипломатической сдержанностью, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Пресс-секретарь отметил, что все претенденты на пост премьер-министра Великобритании не могут похвастаться дипломатической сдержанностью."Скорее, это их проблема. Безусловно, все эти высказывания и заявления мы тщательно фиксируем", - добавил Песков.
https://ria.ru/20220718/pushkov-1803108664.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
12:35 18.07.2022 (обновлено: 13:23 18.07.2022)
Кандидаты в премьеры Британии не отличаются сдержанностью, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: кандидаты в премьеры Британии не могут похвастаться сдержанностью