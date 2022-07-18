https://ria.ru/20220718/borisov-1803194470.html
Мишустин пожелал Борисову успехов в качестве главы "Роскосмоса"
Мишустин пожелал Борисову успехов в качестве главы "Роскосмоса" - РИА Новости, 18.07.2022
Мишустин пожелал Борисову успехов в качестве главы "Роскосмоса"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пожелал Юрию Борисову успехов на новом посту в качестве главы "Роскосмоса" и поблагодарил предыдущего руководителя... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T13:23
2022-07-18T13:23
2022-07-18T13:23
политика
михаил мишустин
юрий борисов (вице-премьер)
роскосмос
россия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пожелал Юрию Борисову успехов на новом посту в качестве главы "Роскосмоса" и поблагодарил предыдущего руководителя госкорпорации Дмитрия Рогозина за работу."Желаю Юрию Ивановичу успеха и продуктивной работы на ответственном посту", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Он поблагодарил Борисова за работу в качестве вице-премьера."Хотел бы также поблагодарить Дмитрия Олеговича Рогозина, который четыре года руководил этой государственной корпорацией. Уверен, что в скором времени он займет свое место в строю", - добавил премьер.
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политика, михаил мишустин, юрий борисов (вице-премьер), роскосмос, россия
Мишустин пожелал Борисову успехов в качестве главы "Роскосмоса"
Премьер Мишустин пожелал Борисову успехов на новом посту в качестве главы "Роскосмоса"
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пожелал Юрию Борисову успехов на новом посту в качестве главы "Роскосмоса" и поблагодарил предыдущего руководителя госкорпорации Дмитрия Рогозина за работу.
"Желаю Юрию Ивановичу успеха и продуктивной работы на ответственном посту", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Он поблагодарил Борисова за работу в качестве вице-премьера.
"Хотел бы также поблагодарить Дмитрия Олеговича Рогозина, который четыре года руководил этой государственной корпорацией. Уверен, что в скором времени он займет свое место в строю", - добавил премьер.