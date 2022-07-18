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Мишустин пожелал Борисову успехов в качестве главы "Роскосмоса" - РИА Новости, 18.07.2022
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Мишустин пожелал Борисову успехов в качестве главы "Роскосмоса"
Мишустин пожелал Борисову успехов в качестве главы "Роскосмоса" - РИА Новости, 18.07.2022
Мишустин пожелал Борисову успехов в качестве главы "Роскосмоса"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пожелал Юрию Борисову успехов на новом посту в качестве главы "Роскосмоса" и поблагодарил предыдущего руководителя... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T13:23
2022-07-18T13:23
политика
михаил мишустин
юрий борисов (вице-премьер)
роскосмос
россия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пожелал Юрию Борисову успехов на новом посту в качестве главы "Роскосмоса" и поблагодарил предыдущего руководителя госкорпорации Дмитрия Рогозина за работу."Желаю Юрию Ивановичу успеха и продуктивной работы на ответственном посту", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Он поблагодарил Борисова за работу в качестве вице-премьера."Хотел бы также поблагодарить Дмитрия Олеговича Рогозина, который четыре года руководил этой государственной корпорацией. Уверен, что в скором времени он займет свое место в строю", - добавил премьер.
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политика, михаил мишустин, юрий борисов (вице-премьер), роскосмос, россия
13:23 18.07.2022
 
Мишустин пожелал Борисову успехов в качестве главы "Роскосмоса"

Премьер Мишустин пожелал Борисову успехов на новом посту в качестве главы "Роскосмоса"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЮрий Борисов
Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Юрий Борисов . Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пожелал Юрию Борисову успехов на новом посту в качестве главы "Роскосмоса" и поблагодарил предыдущего руководителя госкорпорации Дмитрия Рогозина за работу.
"Желаю Юрию Ивановичу успеха и продуктивной работы на ответственном посту", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Он поблагодарил Борисова за работу в качестве вице-премьера.
"Хотел бы также поблагодарить Дмитрия Олеговича Рогозина, который четыре года руководил этой государственной корпорацией. Уверен, что в скором времени он займет свое место в строю", - добавил премьер.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
13:02
Мишустин рассказал, что будет курировать Мантуров на посту вице-премьера
 
ПолитикаМихаил МишустинЮрий Борисов (вице-премьер)РоскосмосРоссия
 
 
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