https://ria.ru/20220718/borisov-1803194470.html

Мишустин пожелал Борисову успехов в качестве главы "Роскосмоса"

Мишустин пожелал Борисову успехов в качестве главы "Роскосмоса" - РИА Новости, 18.07.2022

Мишустин пожелал Борисову успехов в качестве главы "Роскосмоса"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пожелал Юрию Борисову успехов на новом посту в качестве главы "Роскосмоса" и поблагодарил предыдущего руководителя... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T13:23

2022-07-18T13:23

2022-07-18T13:23

политика

михаил мишустин

юрий борисов (вице-премьер)

роскосмос

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776496726_0:270:3025:1972_1920x0_80_0_0_37ebb81aee38cb9bc9fd4fe998114392.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пожелал Юрию Борисову успехов на новом посту в качестве главы "Роскосмоса" и поблагодарил предыдущего руководителя госкорпорации Дмитрия Рогозина за работу."Желаю Юрию Ивановичу успеха и продуктивной работы на ответственном посту", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Он поблагодарил Борисова за работу в качестве вице-премьера."Хотел бы также поблагодарить Дмитрия Олеговича Рогозина, который четыре года руководил этой государственной корпорацией. Уверен, что в скором времени он займет свое место в строю", - добавил премьер.

https://ria.ru/20220718/manturov-1803189871.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, михаил мишустин, юрий борисов (вице-премьер), роскосмос, россия