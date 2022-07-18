https://ria.ru/20220718/bolgariya-1803189656.html

МИД Болгарии назвал условия для начала переговоров Северной Македонии с ЕС

МИД Болгарии назвал условия для начала переговоров Северной Македонии с ЕС - РИА Новости, 18.07.2022

МИД Болгарии назвал условия для начала переговоров Северной Македонии с ЕС

Двусторонний протокол, подписанный Болгарией и Северной Македонией, содержит ряд условий, которые Скопье должен исполнить, прежде чем начинать переговоры о... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T13:02

2022-07-18T13:02

2022-07-18T13:02

в мире

северная македония

болгария

евросоюз

мид болгарии

скопье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730490601_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_b09f4431b4789d6ffcb1a26957fabdcd.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Двусторонний протокол, подписанный Болгарией и Северной Македонией, содержит ряд условий, которые Скопье должен исполнить, прежде чем начинать переговоры о членстве в ЕС, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на болгарский МИД.В субботу депутаты правящей в Северной Македонии коалиции поддержали предложение Франции по соглашению с Болгарией ради начала переговоров о вступлении страны в ЕС. Протокол между двумя странами был подписан на следующий день.Документ требует включения болгар в число других наций в текст конституции Северной Македонии, которая, кроме того, должна принять меры по недопущению языка ненависти и пресечению недоброжелательной пропаганды.Правительство соседней страны должно подтвердить, что осуждает репрессии спецслужб коммунистической Югославии против этнических болгар, открыть архивы этих служб и принести соответствующие извинения.Согласно рекомендациям совместной комиссии по историческим и образовательным вопросам, Северная Македония должна разработать типовой урок о царе Самуиле для изучения в седьмом классе, отмечается в протоколе.Во время правления Самуила на рубеже X и XI веков Болгарское царство занимало большую часть Балканского полуострова. Он считается национальным героем в Болгарии и Македонии.В Скопье и других городах страны более 10 дней проходят массовые протесты из-за предложения Франции по урегулированию разногласий Болгарии и Северной Македонии для начала переговоров о вступлении балканской республики в ЕС. По мнению оппозиции и протестующих, предполагаемые в документе уступки болгарам нарушают национальные, культурные и исторические права и интересы македонцев.

https://ria.ru/20220715/makedoniya-1802877702.html

https://ria.ru/20220717/katastrofa-1802996353.html

https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802588517.html

северная македония

болгария

скопье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, северная македония, болгария, евросоюз, мид болгарии, скопье