МИД Болгарии назвал условия для начала переговоров Северной Македонии с ЕС
МИД Болгарии потребовал включить болгар в текст конституции Северной Македонии
© Фото : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria / Dimitar KyosemarlievЗдание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии
Здание Министерства иностранных дел Болгарии в Софии. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Двусторонний протокол, подписанный Болгарией и Северной Македонией, содержит ряд условий, которые Скопье должен исполнить, прежде чем начинать переговоры о членстве в ЕС, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на болгарский МИД.
В субботу депутаты правящей в Северной Македонии коалиции поддержали предложение Франции по соглашению с Болгарией ради начала переговоров о вступлении страны в ЕС. Протокол между двумя странами был подписан на следующий день.
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Документ требует включения болгар в число других наций в текст конституции Северной Македонии, которая, кроме того, должна принять меры по недопущению языка ненависти и пресечению недоброжелательной пропаганды.
Правительство соседней страны должно подтвердить, что осуждает репрессии спецслужб коммунистической Югославии против этнических болгар, открыть архивы этих служб и принести соответствующие извинения.
Согласно рекомендациям совместной комиссии по историческим и образовательным вопросам, Северная Македония должна разработать типовой урок о царе Самуиле для изучения в седьмом классе, отмечается в протоколе.
Во время правления Самуила на рубеже X и XI веков Болгарское царство занимало большую часть Балканского полуострова. Он считается национальным героем в Болгарии и Македонии.
В Скопье и других городах страны более 10 дней проходят массовые протесты из-за предложения Франции по урегулированию разногласий Болгарии и Северной Македонии для начала переговоров о вступлении балканской республики в ЕС. По мнению оппозиции и протестующих, предполагаемые в документе уступки болгарам нарушают национальные, культурные и исторические права и интересы македонцев.