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Бойцы ЛНР нашли схрон с боеприпасами у жителя Харьковской области

Бойцы ЛНР нашли схрон с боеприпасами у жителя Харьковской области - РИА Новости, 18.07.2022

Бойцы ЛНР нашли схрон с боеприпасами у жителя Харьковской области

Бойцы отдельного батальона МВД ЛНР обнаружили схрон с боеприпасами у жителя Купянского района Харьковской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T18:27

2022-07-18T18:27

2022-07-18T18:30

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КУПЯНСК (Харьковская область), 18 июл – РИА Новости. Бойцы отдельного батальона МВД ЛНР обнаружили схрон с боеприпасами у жителя Купянского района Харьковской области, передает корреспондент РИА Новости.В схроне находилось 800 граммов тротила, несколько ручных гранат Ф-1 и РГД, сигнальные ракеты, а также патроны к автомату Калашникова.Задержанный заявил, что служил в так называемой "зоне АТО" в 2014 году в качестве пограничника, однако затруднился пояснить, зачем ему понадобилось хранить взрывчатку и патроны.

https://ria.ru/20220710/ptrk-1801576478.html

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в мире, луганская народная республика, харьковская область, ситуация в днр и лнр