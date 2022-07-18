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Бойцы ЛНР нашли схрон с боеприпасами у жителя Харьковской области - РИА Новости, 18.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/boepripasy-1803301546.html
Бойцы ЛНР нашли схрон с боеприпасами у жителя Харьковской области
Бойцы ЛНР нашли схрон с боеприпасами у жителя Харьковской области - РИА Новости, 18.07.2022
Бойцы ЛНР нашли схрон с боеприпасами у жителя Харьковской области
Бойцы отдельного батальона МВД ЛНР обнаружили схрон с боеприпасами у жителя Купянского района Харьковской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T18:27
2022-07-18T18:30
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
харьковская область
ситуация в днр и лнр
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КУПЯНСК (Харьковская область), 18 июл – РИА Новости. Бойцы отдельного батальона МВД ЛНР обнаружили схрон с боеприпасами у жителя Купянского района Харьковской области, передает корреспондент РИА Новости.В схроне находилось 800 граммов тротила, несколько ручных гранат Ф-1 и РГД, сигнальные ракеты, а также патроны к автомату Калашникова.Задержанный заявил, что служил в так называемой "зоне АТО" в 2014 году в качестве пограничника, однако затруднился пояснить, зачем ему понадобилось хранить взрывчатку и патроны.
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в мире, луганская народная республика, харьковская область, ситуация в днр и лнр
18:27 18.07.2022 (обновлено: 18:30 18.07.2022)
 
Бойцы ЛНР нашли схрон с боеприпасами у жителя Харьковской области

Бойцы ЛНР нашли взрывчатку и патроны у жителя Купянского района Харьковской области

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР
Бойцы Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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КУПЯНСК (Харьковская область), 18 июл – РИА Новости. Бойцы отдельного батальона МВД ЛНР обнаружили схрон с боеприпасами у жителя Купянского района Харьковской области, передает корреспондент РИА Новости.
В схроне находилось 800 граммов тротила, несколько ручных гранат Ф-1 и РГД, сигнальные ракеты, а также патроны к автомату Калашникова.
Задержанный заявил, что служил в так называемой "зоне АТО" в 2014 году в качестве пограничника, однако затруднился пояснить, зачем ему понадобилось хранить взрывчатку и патроны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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