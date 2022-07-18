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Путин назвал темпы и скорость снижения бедности недостаточными - РИА Новости, 18.07.2022
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Путин назвал темпы и скорость снижения бедности недостаточными
Путин назвал темпы и скорость снижения бедности недостаточными - РИА Новости, 18.07.2022
Путин назвал темпы и скорость снижения бедности недостаточными
Основная цель властей России - снижение бедности, по итогам прошлого года уровень бедности снизился до 11%, но темпы и скорость этого недостаточны, заявил... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T14:13
2022-07-18T14:43
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Основная цель властей России - снижение бедности, по итогам прошлого года уровень бедности снизился до 11%, но темпы и скорость этого недостаточны, заявил президент РФ Владимир Путин."Одна из наших основных национальных целей, мы все время об этом говорим - это улучшение материального положения наших граждан, увеличение их доходов, особенно тех граждан, которые живут, мягко говоря, скромно. То есть основная цель - это снижение бедности", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.Уровень бедности в России снизился до 11%, по словам президента. Но темпы снижения этого уровня, как сказал Путин, недостаточны. "По итогам прошлого года этот уровень (уровень бедности) снизился до 11%. Да, продвижение, конечно, есть, но его темпы, скорость, очевидно, недостаточны", - добавил Путин.
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владимир путин, общество, россия
14:13 18.07.2022 (обновлено: 14:43 18.07.2022)
 
Путин назвал темпы и скорость снижения бедности недостаточными

Президент Путин назвал основной национальной целью снижение уровня бедности в России

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Основная цель властей России - снижение бедности, по итогам прошлого года уровень бедности снизился до 11%, но темпы и скорость этого недостаточны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Одна из наших основных национальных целей, мы все время об этом говорим - это улучшение материального положения наших граждан, увеличение их доходов, особенно тех граждан, которые живут, мягко говоря, скромно. То есть основная цель - это снижение бедности", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
Уровень бедности в России снизился до 11%, по словам президента. Но темпы снижения этого уровня, как сказал Путин, недостаточны. "По итогам прошлого года этот уровень (уровень бедности) снизился до 11%. Да, продвижение, конечно, есть, но его темпы, скорость, очевидно, недостаточны", - добавил Путин.
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