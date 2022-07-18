https://ria.ru/20220718/bednost-1803210381.html

Путин назвал темпы и скорость снижения бедности недостаточными

Путин назвал темпы и скорость снижения бедности недостаточными - РИА Новости, 18.07.2022

Путин назвал темпы и скорость снижения бедности недостаточными

Основная цель властей России - снижение бедности, по итогам прошлого года уровень бедности снизился до 11%, но темпы и скорость этого недостаточны, заявил... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T14:13

2022-07-18T14:13

2022-07-18T14:43

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Основная цель властей России - снижение бедности, по итогам прошлого года уровень бедности снизился до 11%, но темпы и скорость этого недостаточны, заявил президент РФ Владимир Путин."Одна из наших основных национальных целей, мы все время об этом говорим - это улучшение материального положения наших граждан, увеличение их доходов, особенно тех граждан, которые живут, мягко говоря, скромно. То есть основная цель - это снижение бедности", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.Уровень бедности в России снизился до 11%, по словам президента. Но темпы снижения этого уровня, как сказал Путин, недостаточны. "По итогам прошлого года этот уровень (уровень бедности) снизился до 11%. Да, продвижение, конечно, есть, но его темпы, скорость, очевидно, недостаточны", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220620/dokhody-1796186386.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, общество, россия