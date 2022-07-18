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Конгрессмен заявил, что Байден "показал средний палец" американцам - РИА Новости, 18.07.2022
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Конгрессмен заявил, что Байден "показал средний палец" американцам
Конгрессмен заявил, что Байден "показал средний палец" американцам - РИА Новости, 18.07.2022
Конгрессмен заявил, что Байден "показал средний палец" американцам
Конгрессмен Байрон Дональдс раскритиковал президента США Джо Байдена за энергетическую политику и игнорирование интересов американских нефтяников. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T22:54
2022-07-18T23:23
в мире
джо байден
сша
саудовская аравия
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Конгрессмен Байрон Дональдс раскритиковал президента США Джо Байдена за энергетическую политику и игнорирование интересов американских нефтяников.Политик опубликовал в Twitter видео встречи главы Белого дома с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, где они приветствуют друг друга прикосновением сжатых кулаков. Этот жест стал аналогом рукопожатия в пандемию коронавируса."Удар кулаком с саудовцами и средний палец Техасу, Колорадо, Аляске, Северной Дакоте и Нью-Мексико, готовым добывать нефть, которую Байден выпрашивает у Саудовской Аравии. Америка — в последнюю очередь", — написал Дональдс.Президент США Джо Байден 13-16 июля совершил свое первое ближневосточное турне в должности главы государства. Он посетил Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.
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сша
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в мире, джо байден, сша, саудовская аравия
22:54 18.07.2022 (обновлено: 23:23 18.07.2022)
 
Конгрессмен заявил, что Байден "показал средний палец" американцам

Конгрессмен заявил, что Байден "показал средний палец" американцам визитом в Эр-Рияд

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Конгрессмен Байрон Дональдс раскритиковал президента США Джо Байдена за энергетическую политику и игнорирование интересов американских нефтяников.
Политик опубликовал в Twitter видео встречи главы Белого дома с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, где они приветствуют друг друга прикосновением сжатых кулаков. Этот жест стал аналогом рукопожатия в пандемию коронавируса.
"Удар кулаком с саудовцами и средний палец Техасу, Колорадо, Аляске, Северной Дакоте и Нью-Мексико, готовым добывать нефть, которую Байден выпрашивает у Саудовской Аравии. Америка — в последнюю очередь", — написал Дональдс.
Президент США Джо Байден 13-16 июля совершил свое первое ближневосточное турне в должности главы государства. Он посетил Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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В миреДжо БайденСШАСаудовская Аравия
 
 
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