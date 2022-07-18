https://ria.ru/20220718/bayden-1803343559.html

Конгрессмен заявил, что Байден "показал средний палец" американцам

Конгрессмен заявил, что Байден "показал средний палец" американцам - РИА Новости, 18.07.2022

Конгрессмен заявил, что Байден "показал средний палец" американцам

Конгрессмен Байрон Дональдс раскритиковал президента США Джо Байдена за энергетическую политику и игнорирование интересов американских нефтяников. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T22:54

2022-07-18T22:54

2022-07-18T23:23

в мире

джо байден

сша

саудовская аравия

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Конгрессмен Байрон Дональдс раскритиковал президента США Джо Байдена за энергетическую политику и игнорирование интересов американских нефтяников.Политик опубликовал в Twitter видео встречи главы Белого дома с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, где они приветствуют друг друга прикосновением сжатых кулаков. Этот жест стал аналогом рукопожатия в пандемию коронавируса."Удар кулаком с саудовцами и средний палец Техасу, Колорадо, Аляске, Северной Дакоте и Нью-Мексико, готовым добывать нефть, которую Байден выпрашивает у Саудовской Аравии. Америка — в последнюю очередь", — написал Дональдс.Президент США Джо Байден 13-16 июля совершил свое первое ближневосточное турне в должности главы государства. Он посетил Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.

https://ria.ru/20220718/ssha-1803334575.html

сша

саудовская аравия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Игорь Тоноян

в мире, джо байден, сша, саудовская аравия