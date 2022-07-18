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Избиратели большинства штатов США не одобряют работу Байдена, показал опрос
Избиратели большинства штатов США не одобряют работу Байдена, показал опрос - РИА Новости, 18.07.2022
Избиратели большинства штатов США не одобряют работу Байдена, показал опрос
Избиратели большинства американских штатов не одобряют работу президента США Джо Байдена, свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса,... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T17:15
2022-07-18T17:15
2022-07-18T17:15
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ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Избиратели большинства американских штатов не одобряют работу президента США Джо Байдена, свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Morning Consult.Опрос, который проводился с целью оценить уровень поддержки американского лидера среди населения во втором квартале 2022 года, показал, что избиратели в 44 из 50 штатов не поддерживают работу Байдена. Для сравнения, в первом квартале работу действующего президента не одобряли в 40 штатах.Опрос проводился с 1 апреля по 30 июня в 50 американских штатах. Допустимая погрешность результата составляет от 1 до 5 процентных пунктов.
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джо байден, в мире, сша
Избиратели большинства штатов США не одобряют работу Байдена, показал опрос
Опрос Morning Consult: избиратели в 44 из 50 штатов США не одобряют работу Байдена