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Избиратели большинства штатов США не одобряют работу Байдена, показал опрос - РИА Новости, 18.07.2022
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Избиратели большинства штатов США не одобряют работу Байдена, показал опрос
Избиратели большинства штатов США не одобряют работу Байдена, показал опрос - РИА Новости, 18.07.2022
Избиратели большинства штатов США не одобряют работу Байдена, показал опрос
Избиратели большинства американских штатов не одобряют работу президента США Джо Байдена, свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса,... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T17:15
2022-07-18T17:15
джо байден
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ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Избиратели большинства американских штатов не одобряют работу президента США Джо Байдена, свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Morning Consult.Опрос, который проводился с целью оценить уровень поддержки американского лидера среди населения во втором квартале 2022 года, показал, что избиратели в 44 из 50 штатов не поддерживают работу Байдена. Для сравнения, в первом квартале работу действующего президента не одобряли в 40 штатах.Опрос проводился с 1 апреля по 30 июня в 50 американских штатах. Допустимая погрешность результата составляет от 1 до 5 процентных пунктов.
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джо байден, в мире, сша
17:15 18.07.2022
 
Избиратели большинства штатов США не одобряют работу Байдена, показал опрос

Опрос Morning Consult: избиратели в 44 из 50 штатов США не одобряют работу Байдена

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Избиратели большинства американских штатов не одобряют работу президента США Джо Байдена, свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Morning Consult.
Опрос, который проводился с целью оценить уровень поддержки американского лидера среди населения во втором квартале 2022 года, показал, что избиратели в 44 из 50 штатов не поддерживают работу Байдена. Для сравнения, в первом квартале работу действующего президента не одобряли в 40 штатах.
"Менее чем за четыре месяца до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре политическая среда для демократов обоснованно ухудшилась по мере того, как одобрение президента Джо Байдена снижается во всей стране, включая те штаты, которые играют ключевую роль для его партии", - говорится в докладе.
Опрос проводился с 1 апреля по 30 июня в 50 американских штатах. Допустимая погрешность результата составляет от 1 до 5 процентных пунктов.
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