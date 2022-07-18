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Байдена сравнили с клоуном после его визита в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 18.07.2022
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Байдена сравнили с клоуном после его визита в Саудовскую Аравию
Байдена сравнили с клоуном после его визита в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 18.07.2022
Байдена сравнили с клоуном после его визита в Саудовскую Аравию
Зрители телеканала Fox News скептически прокомментировали итоги визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T07:17
2022-07-18T09:39
в мире
джо байден
сша
ближний восток
саудовская аравия
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Зрители телеканала Fox News скептически прокомментировали итоги визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию.Как отмечается в сюжете телеканала, американский лидер, будучи в королевстве, которое он называл "страной-изгоем", встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, которого также называл "убийцей" саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. При этом Байден подтвердил, что действительно просил у Эр-Рияда увеличения объемов добычи нефти."Джо Байден завершает еще одну катастрофическую неделю своего президентства, наполненную еще более причудливыми ошибками, еще более провальной политикой и еще более ужасающими экономическими данными", - отметил ведущий телеканала Шон Хэннити.Сюжет Fox News вызвал активный отклик читателей в комментариях."Саудовцы смеются над Брэндоном (прозвище Байдена. – прим. ред.) и над тем, какой он беспомощный", - написал пользователь Mic Ken."Саудовцы смеялись над этим клоуном, как он смеет ставить в неловкое положение эту великую страну (США), отправляясь туда выпрашивать нефть… Жалкий!" – заявил Shawn O."Пожалуйста, не позволяйте этому глупцу когда-либо снова покидать дом, он является разрушительным коррумпированным позором для нашей страны", - потребовал Time's up.""Я делаю все, что в моих силах, чтобы увеличить поставки (нефти) для Соединенных Штатов Америки". Действительно? Она прямо у нас под ногами", - указал DrHarryT."Тратить собственные деньги на то, что у США уже есть... Блестяще", - сыронизировал Vicki Mcintyre."Это абсолютный позор", - добавил Jay Miner.Цена бензина в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне и вовсе превысив 5 долларов за галлон. При этом в январе 2021 года, когда Байден только заступил на пост главы государства, этот показатель составлял 2,38 доллара за галлон. Как заявил Байден, цены на бензин на американских автозаправках уже снижаются, а его визит на Ближний Восток еще больше будет способствовать этой цели в ближайшие недели.При этом на пресс-конференции по итогам участия в саммите НАТО 30 июня американский лидер предупредил сограждан, что им предстоит переплачивать за топливо столько, "сколько потребуется".
https://ria.ru/20220717/umolyaet-1802998364.html
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в мире, джо байден, сша, ближний восток, саудовская аравия
07:17 18.07.2022 (обновлено: 09:39 18.07.2022)
 
Байдена сравнили с клоуном после его визита в Саудовскую Аравию

Зрители Fox раскритиковали визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию

© AFP 2022 / Mandel NganПрезидент США Джо Байден в Международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии
Президент США Джо Байден в Международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© AFP 2022 / Mandel Ngan
Президент США Джо Байден в Международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Зрители телеканала Fox News скептически прокомментировали итоги визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию.
Как отмечается в сюжете телеканала, американский лидер, будучи в королевстве, которое он называл "страной-изгоем", встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, которого также называл "убийцей" саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. При этом Байден подтвердил, что действительно просил у Эр-Рияда увеличения объемов добычи нефти.
Президент США Джо Байден в Международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
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"Джо Байден завершает еще одну катастрофическую неделю своего президентства, наполненную еще более причудливыми ошибками, еще более провальной политикой и еще более ужасающими экономическими данными", - отметил ведущий телеканала Шон Хэннити.
Сюжет Fox News вызвал активный отклик читателей в комментариях.
"Саудовцы смеются над Брэндоном (прозвище Байдена. – прим. ред.) и над тем, какой он беспомощный", - написал пользователь Mic Ken.
"Саудовцы смеялись над этим клоуном, как он смеет ставить в неловкое положение эту великую страну (США), отправляясь туда выпрашивать нефть… Жалкий!" – заявил Shawn O.
"Пожалуйста, не позволяйте этому глупцу когда-либо снова покидать дом, он является разрушительным коррумпированным позором для нашей страны", - потребовал Time's up.
""Я делаю все, что в моих силах, чтобы увеличить поставки (нефти) для Соединенных Штатов Америки". Действительно? Она прямо у нас под ногами", - указал DrHarryT.
"Тратить собственные деньги на то, что у США уже есть... Блестяще", - сыронизировал Vicki Mcintyre.
"Это абсолютный позор", - добавил Jay Miner.
Цена бензина в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне и вовсе превысив 5 долларов за галлон. При этом в январе 2021 года, когда Байден только заступил на пост главы государства, этот показатель составлял 2,38 доллара за галлон. Как заявил Байден, цены на бензин на американских автозаправках уже снижаются, а его визит на Ближний Восток еще больше будет способствовать этой цели в ближайшие недели.
При этом на пресс-конференции по итогам участия в саммите НАТО 30 июня американский лидер предупредил сограждан, что им предстоит переплачивать за топливо столько, "сколько потребуется".
Президент США Джо Байден в Международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
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