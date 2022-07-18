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Представитель Народной милиции ДНР Басурин опроверг заявления СМИ об аресте - РИА Новости, 18.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/basurin-1803168683.html
Представитель Народной милиции ДНР Басурин опроверг заявления СМИ об аресте
Представитель Народной милиции ДНР Басурин опроверг заявления СМИ об аресте - РИА Новости, 18.07.2022
Представитель Народной милиции ДНР Басурин опроверг заявления СМИ об аресте
Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин опроверг заявления в украинских СМИ о своем аресте. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:16
2022-07-18T12:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
днр
эдуард басурин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин опроверг заявления в украинских СМИ о своем аресте."С вашего разрешения хочу еще добавить, просто слишком много муссируется слухов по поводу того, что я арестован, переодически это происходит... Браслетов у меня на руках нет, живу в Донецке, воюю в Донецке и буду дальше жить в Донецке, потому что это моя земля", - сказал Басурин в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220718/gosizmena-1803157938.html
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в мире, донецк (днр), днр, эдуард басурин
12:16 18.07.2022
 
Представитель Народной милиции ДНР Басурин опроверг заявления СМИ об аресте

Представитель Народной милиции ДНР Басурин опроверг заявления украинских СМИ о его аресте

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЭдуард Басурин
Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин опроверг заявления в украинских СМИ о своем аресте.
"С вашего разрешения хочу еще добавить, просто слишком много муссируется слухов по поводу того, что я арестован, переодически это происходит... Браслетов у меня на руках нет, живу в Донецке, воюю в Донецке и буду дальше жить в Донецке, потому что это моя земля", - сказал Басурин в эфире Первого канала.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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На Украине завели более 500 дел о госизмене с 24 февраля
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ДНРЭдуард Басурин
 
 
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