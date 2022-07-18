https://ria.ru/20220718/basurin-1803168683.html
Представитель Народной милиции ДНР Басурин опроверг заявления СМИ об аресте
Представитель Народной милиции ДНР Басурин опроверг заявления СМИ об аресте - РИА Новости, 18.07.2022
Представитель Народной милиции ДНР Басурин опроверг заявления СМИ об аресте
Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин опроверг заявления в украинских СМИ о своем аресте. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:16
2022-07-18T12:16
2022-07-18T12:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
днр
эдуард басурин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин опроверг заявления в украинских СМИ о своем аресте."С вашего разрешения хочу еще добавить, просто слишком много муссируется слухов по поводу того, что я арестован, переодически это происходит... Браслетов у меня на руках нет, живу в Донецке, воюю в Донецке и буду дальше жить в Донецке, потому что это моя земля", - сказал Басурин в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220718/gosizmena-1803157938.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), днр, эдуард басурин
Представитель Народной милиции ДНР Басурин опроверг заявления СМИ об аресте
Представитель Народной милиции ДНР Басурин опроверг заявления украинских СМИ о его аресте