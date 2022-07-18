https://ria.ru/20220718/basurin-1803168683.html

Представитель Народной милиции ДНР Басурин опроверг заявления СМИ об аресте

Представитель Народной милиции ДНР Басурин опроверг заявления СМИ об аресте - РИА Новости, 18.07.2022

Представитель Народной милиции ДНР Басурин опроверг заявления СМИ об аресте

Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин опроверг заявления в украинских СМИ о своем аресте. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:16

2022-07-18T12:16

2022-07-18T12:16

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

днр

эдуард басурин

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин опроверг заявления в украинских СМИ о своем аресте."С вашего разрешения хочу еще добавить, просто слишком много муссируется слухов по поводу того, что я арестован, переодически это происходит... Браслетов у меня на руках нет, живу в Донецке, воюю в Донецке и буду дальше жить в Донецке, потому что это моя земля", - сказал Басурин в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220718/gosizmena-1803157938.html

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецк (днр), днр, эдуард басурин