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В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил четырех женщин
В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил четырех женщин - РИА Новости, 18.07.2022
В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил четырех женщин
В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил четырех женщин, шедших вдоль дороги, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T06:14
2022-07-18T06:14
2022-07-18T09:23
происшествия
республика башкортостан
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил четырех женщин, шедших вдоль дороги, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.Водитель оказался пьян. На место происшествия выехали руководство ГИБДД МВД, сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП и передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика башкортостан
06:14 18.07.2022 (обновлено: 09:23 18.07.2022)
В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил четырех женщин
В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил четырех женщин, шедших вдоль дороги
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил четырех женщин, шедших вдоль дороги, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
"Авария произошла сегодня рано утром на 1-м километре объездной села Бакалы. По одной из версии, 23-летний местный житель за рулем Audi A5 допустил наезд на четырех женщин, которые, предположительно, шли навстречу по проезжей части. В результате пешеходы скончались до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Водитель оказался пьян. На место происшествия выехали руководство ГИБДД МВД, сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП и передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория.