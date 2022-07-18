В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил четырех женщин

"Авария произошла сегодня рано утром на 1-м километре объездной села Бакалы. По одной из версии, 23-летний местный житель за рулем Audi A5 допустил наезд на четырех женщин, которые, предположительно, шли навстречу по проезжей части. В результате пешеходы скончались до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.