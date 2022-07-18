https://ria.ru/20220718/banki-1803299937.html
Ведущие российские банки к 2024 году переведут системы на отечественное ПО
Ведущие российские банки к 2024 году переведут системы на отечественное ПО - РИА Новости, 18.07.2022
Ведущие российские банки к 2024 году переведут системы на отечественное ПО
Ведущие российские банки переведут свои автоматизированные банковские системы на отечественные базы, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании совета... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T18:19
2022-07-18T18:19
2022-07-18T18:19
экономика
технологии
россия
дмитрий чернышенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93706/80/937068037_0:218:4288:2630_1920x0_80_0_0_ee15e834c7e970b1903e44cae7b36629.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Ведущие российские банки переведут свои автоматизированные банковские системы на отечественные базы, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам."Передовые российские банки до конца 2023 года переведут свои АБС (автоматизированные банковские системы - ред.) на отечественные базы. Понятно, что мы не слепо копируем уже существующие проекты, а устремлены в будущее, поскольку наши создаваемые продукты должны быть способны конкурировать на мировом рынке", - отметил он.Чернышенко также добавил, что при проектировании IT-решений должны учитываться передовые технологии, в том числе искусственный интеллект. "Ряд отраслей, к примеру, онлайн торговля и финансы, уже не могут представить свой бизнес без ИИ", - добавил он.Президент России Владимир Путин в марте подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта закупать иностранный софт для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, с 2025 года использование иностранных программ на объектах критической инфраструктуры будет полностью запрещено.
https://ria.ru/20220706/os-1800660643.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93706/80/937068037_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_337f0350e5076ad423851eb9c91cb73b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, дмитрий чернышенко
Ведущие российские банки к 2024 году переведут системы на отечественное ПО
Чернышенко: ведущие российские банки к 2024 году переведут системы на отечественный софт
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Ведущие российские банки переведут свои автоматизированные банковские системы на отечественные базы, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Передовые российские банки до конца 2023 года переведут свои АБС (автоматизированные банковские системы - ред.) на отечественные базы. Понятно, что мы не слепо копируем уже существующие проекты, а устремлены в будущее, поскольку наши создаваемые продукты должны быть способны конкурировать на мировом рынке", - отметил он.
Чернышенко также добавил, что при проектировании IT-решений должны учитываться передовые технологии, в том числе искусственный интеллект. "Ряд отраслей, к примеру, онлайн торговля и финансы, уже не могут представить свой бизнес без ИИ", - добавил он.
Президент России Владимир Путин
в марте подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта закупать иностранный софт для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, с 2025 года использование иностранных программ на объектах критической инфраструктуры будет полностью запрещено.