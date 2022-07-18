https://ria.ru/20220718/banki-1803299937.html

Ведущие российские банки к 2024 году переведут системы на отечественное ПО

Ведущие российские банки к 2024 году переведут системы на отечественное ПО - РИА Новости, 18.07.2022

Ведущие российские банки к 2024 году переведут системы на отечественное ПО

Ведущие российские банки переведут свои автоматизированные банковские системы на отечественные базы, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании совета... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T18:19

2022-07-18T18:19

2022-07-18T18:19

экономика

технологии

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Ведущие российские банки переведут свои автоматизированные банковские системы на отечественные базы, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам."Передовые российские банки до конца 2023 года переведут свои АБС (автоматизированные банковские системы - ред.) на отечественные базы. Понятно, что мы не слепо копируем уже существующие проекты, а устремлены в будущее, поскольку наши создаваемые продукты должны быть способны конкурировать на мировом рынке", - отметил он.Чернышенко также добавил, что при проектировании IT-решений должны учитываться передовые технологии, в том числе искусственный интеллект. "Ряд отраслей, к примеру, онлайн торговля и финансы, уже не могут представить свой бизнес без ИИ", - добавил он.Президент России Владимир Путин в марте подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта закупать иностранный софт для критической инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, с 2025 года использование иностранных программ на объектах критической инфраструктуры будет полностью запрещено.

https://ria.ru/20220706/os-1800660643.html

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Кирилл Волков

экономика, технологии, россия, дмитрий чернышенко