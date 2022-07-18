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Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Баканова - РИА Новости, 18.07.2022
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Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Баканова
Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Баканова - РИА Новости, 18.07.2022
Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Баканова
Владимир Зеленский внес в Верховную раду Украины представление на увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины, оно будет рассмотрено РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T19:34
2022-07-18T19:43
в мире
владимир зеленский
ирина венедиктова
украина
иван баканов
верховная рада украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский внес в Верховную раду Украины представление на увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины, оно будет рассмотрено на ближайшем заседании украинского парламента, сообщил в понедельник депутат Верховной рады Ярослав Железняк.Семнадцатого июля Владимир Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и исполнявшего обязанности главы СБ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Замглавы офиса Зеленского Андрей Смирнов позже пояснил, что они отстранены на период расследований."На ближайшем пленарном заседании первым пунктом повестки дня будет увольнение с должности главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Соответствующее представление уже внесено президентом", - написал Железняк в Telegram-канале.
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в мире, владимир зеленский, ирина венедиктова, украина, иван баканов, верховная рада украины, служба безопасности украины
19:34 18.07.2022 (обновлено: 19:43 18.07.2022)
 
Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Баканова

Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Баканова с должности главы СБУ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский внес в Верховную раду Украины представление на увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины, оно будет рассмотрено на ближайшем заседании украинского парламента, сообщил в понедельник депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Семнадцатого июля Владимир Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурора Ирины Венедиктовой и исполнявшего обязанности главы СБ Ивана Баканова за многочисленные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Замглавы офиса Зеленского Андрей Смирнов позже пояснил, что они отстранены на период расследований.
"На ближайшем пленарном заседании первым пунктом повестки дня будет увольнение с должности главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Соответствующее представление уже внесено президентом", - написал Железняк в Telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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В миреВладимир ЗеленскийИрина ВенедиктоваУкраинаИван БакановВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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