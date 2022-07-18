Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Австрии заявил, что отказ от российского газа не обсуждается - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220718/avstriya-1803155124.html
Глава МИД Австрии заявил, что отказ от российского газа не обсуждается
Глава МИД Австрии заявил, что отказ от российского газа не обсуждается - РИА Новости, 18.07.2022
Глава МИД Австрии заявил, что отказ от российского газа не обсуждается
Отказ от российского газа не обсуждается, тут нужно быть реалистами, даже если это эмоционально неприятно, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T11:30
2022-07-18T11:39
в мире
австрия
россия
брюссель
евросоюз
александер шалленберг
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802806300_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7208307cdc810a06e01adaa88b0178e6.jpg
ВЕНА, 18 июл - РИА Новости. Отказ от российского газа не обсуждается, тут нужно быть реалистами, даже если это эмоционально неприятно, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.По его словам, в Австрии с самого начала говорили - нужны санкции, которые затронут Россию, а не вернутся в ЕС бумерангом."Но мы также знали, что это будет болезненно, говорили об этом с самого начала. Я думаю, к настоящему моменту это удалось", - сказал Шалленберг журналистам по прибытии на Совет глав МИД ЕС в Брюсселе."Ключевое слово - газ. Раньше велась жесткая дискуссия о том, что мы должны перестать получать газ (из России), и мы, как и ряд других стран ЕС, четко сказали - это не обсуждается, потому что это сильно затронуло бы нас. Тут мы должны быть реалистами, даже если это неприятно в эмоциональном плане", - заявил он.
https://ria.ru/20220718/gaz-1803117495.html
https://ria.ru/20220718/energiya-1803140193.html
австрия
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802806300_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb4490777ef6a5c6fb795a4cf56be8ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австрия, россия, брюссель, евросоюз, александер шалленберг, санкции в отношении россии
11:30 18.07.2022 (обновлено: 11:39 18.07.2022)
 
Глава МИД Австрии заявил, что отказ от российского газа не обсуждается

Глава МИД Австрии Шалленберг: отказ от газа из России не обсуждается, надо быть реалистами

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкХайдахское газовое хранилище в городе Хайдах близ Зальцбурга
Хайдахское газовое хранилище в городе Хайдах близ Зальцбурга - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Хайдахское газовое хранилище в городе Хайдах близ Зальцбурга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 18 июл - РИА Новости. Отказ от российского газа не обсуждается, тут нужно быть реалистами, даже если это эмоционально неприятно, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
По его словам, в Австрии с самого начала говорили - нужны санкции, которые затронут Россию, а не вернутся в ЕС бумерангом.
Подземное хранилище природного газа компании в Германии - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
06:34
СМИ: власти ФРГ ожидают зимой чрезвычайных ситуаций из-за дефицита газа
"Но мы также знали, что это будет болезненно, говорили об этом с самого начала. Я думаю, к настоящему моменту это удалось", - сказал Шалленберг журналистам по прибытии на Совет глав МИД ЕС в Брюсселе.
"Ключевое слово - газ. Раньше велась жесткая дискуссия о том, что мы должны перестать получать газ (из России), и мы, как и ряд других стран ЕС, четко сказали - это не обсуждается, потому что это сильно затронуло бы нас. Тут мы должны быть реалистами, даже если это неприятно в эмоциональном плане", - заявил он.
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
10:23
СМИ: ЕС рассчитывает на менее экологичные источники энергии вместо газа
 
В миреАвстрияРоссияБрюссельЕвросоюзАлександер ШалленбергСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала