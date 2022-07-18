https://ria.ru/20220718/avstriya-1803155124.html

Глава МИД Австрии заявил, что отказ от российского газа не обсуждается

Глава МИД Австрии заявил, что отказ от российского газа не обсуждается - РИА Новости, 18.07.2022

Глава МИД Австрии заявил, что отказ от российского газа не обсуждается

Отказ от российского газа не обсуждается, тут нужно быть реалистами, даже если это эмоционально неприятно, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T11:30

2022-07-18T11:30

2022-07-18T11:39

в мире

австрия

россия

брюссель

евросоюз

александер шалленберг

санкции в отношении россии

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ВЕНА, 18 июл - РИА Новости. Отказ от российского газа не обсуждается, тут нужно быть реалистами, даже если это эмоционально неприятно, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.По его словам, в Австрии с самого начала говорили - нужны санкции, которые затронут Россию, а не вернутся в ЕС бумерангом."Но мы также знали, что это будет болезненно, говорили об этом с самого начала. Я думаю, к настоящему моменту это удалось", - сказал Шалленберг журналистам по прибытии на Совет глав МИД ЕС в Брюсселе."Ключевое слово - газ. Раньше велась жесткая дискуссия о том, что мы должны перестать получать газ (из России), и мы, как и ряд других стран ЕС, четко сказали - это не обсуждается, потому что это сильно затронуло бы нас. Тут мы должны быть реалистами, даже если это неприятно в эмоциональном плане", - заявил он.

https://ria.ru/20220718/gaz-1803117495.html

https://ria.ru/20220718/energiya-1803140193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, австрия, россия, брюссель, евросоюз, александер шалленберг, санкции в отношении россии