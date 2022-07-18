https://ria.ru/20220718/avdeevka-1803170015.html
Силы ДНР взяли Авдеевку в полукольцо
Силы ДНР взяли Авдеевку в полукольцо - РИА Новости, 18.07.2022
Силы ДНР взяли Авдеевку в полукольцо
Войска Донецкой Народной Республики перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку, сообщил замначальника управления Народной милиции... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:20
2022-07-18T12:20
2022-07-18T16:11
в мире
константиновка
авдеевка
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Войска Донецкой Народной Республики перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку, сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Мы полностью перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку. Авдеевка сейчас охвачена в полукольцо", — заявил он в эфире Первого канала.Сейчас Авдеевка занята украинскими силовиками, там располагается их укрепрайон.Кроме того, почти восемь лет вблизи города проходит линия соприкосновения позиций украинской армии и сил ДНР. Со стороны Авдеевки ВСУ обстреливают территорию республики, а именно Ясиноватую и пригород Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
авдеевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, константиновка, авдеевка
12:20 18.07.2022 (обновлено: 16:11 18.07.2022)
Силы ДНР взяли Авдеевку в полукольцо
Представитель Народной милиции Басурин: войска ДНР взяли Авдеевку в полукольцо