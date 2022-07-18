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Силы ДНР взяли Авдеевку в полукольцо - РИА Новости, 18.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220718/avdeevka-1803170015.html
Силы ДНР взяли Авдеевку в полукольцо
Силы ДНР взяли Авдеевку в полукольцо - РИА Новости, 18.07.2022
Силы ДНР взяли Авдеевку в полукольцо
Войска Донецкой Народной Республики перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку, сообщил замначальника управления Народной милиции... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:20
2022-07-18T16:11
в мире
константиновка
авдеевка
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Войска Донецкой Народной Республики перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку, сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Мы полностью перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку. Авдеевка сейчас охвачена в полукольцо", — заявил он в эфире Первого канала.Сейчас Авдеевка занята украинскими силовиками, там располагается их укрепрайон.Кроме того, почти восемь лет вблизи города проходит линия соприкосновения позиций украинской армии и сил ДНР. Со стороны Авдеевки ВСУ обстреливают территорию республики, а именно Ясиноватую и пригород Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
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в мире, константиновка, авдеевка
12:20 18.07.2022 (обновлено: 16:11 18.07.2022)
 
Силы ДНР взяли Авдеевку в полукольцо

Представитель Народной милиции Басурин: войска ДНР взяли Авдеевку в полукольцо

© Народная милиция ДНРВоеннослужащий Народной милиции ДНР в районе Авдеевки. Кадр из видео
Военнослужащий Народной милиции ДНР в районе Авдеевки. Кадр из видео
© Народная милиция ДНР
Военнослужащий Народной милиции ДНР в районе Авдеевки. Кадр из видео
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Войска Донецкой Народной Республики перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку, сообщил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Мы полностью перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку. Авдеевка сейчас охвачена в полукольцо", — заявил он в эфире Первого канала.
Сейчас Авдеевка занята украинскими силовиками, там располагается их укрепрайон.
Кроме того, почти восемь лет вблизи города проходит линия соприкосновения позиций украинской армии и сил ДНР. Со стороны Авдеевки ВСУ обстреливают территорию республики, а именно Ясиноватую и пригород Донецка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКонстантиновкаАвдеевка
 
 
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