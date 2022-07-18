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В Башкирии арестовали водителя, сбившего насмерть четверых девушек
В Башкирии арестовали водителя, сбившего насмерть четверых девушек - РИА Новости, 18.07.2022
В Башкирии арестовали водителя, сбившего насмерть четверых девушек
Водитель, обвиняемый в "пьяном" ДТП в Башкирии, в котором погибли четыре девушки, заключен под стражу на два месяца, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T21:17
2022-07-18T21:17
2022-07-18T21:17
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Водитель, обвиняемый в "пьяном" ДТП в Башкирии, в котором погибли четыре девушки, заключен под стражу на два месяца, сообщает прокуратура республики.Рано утром в понедельник находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель автомобиля Audi A5 насмерть сбил четырёх девушек, шедших по обочине объездной дороги села Бакалы. Троим потерпевшим было по 18-19 лет, четвертой – 16 лет. Региональным СУСК возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы."С учетом позиции прокуратуры Бакалинского района суд избрал в отношении 23-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 сентября 2022 года", - говорится в сообщении прокуратуры Башкирии.
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происшествия, авто, бакал, россия, audi a8, республика башкортостан
В Башкирии арестовали водителя, сбившего насмерть четверых девушек
В Башкирии арестован на два месяца водитель, сбивший насмерть четверых девушек