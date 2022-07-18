https://ria.ru/20220718/arest-1803307610.html

На Украине арестовали имущество российского бизнесмена

На Украине арестовали имущество российского бизнесмена - РИА Новости, 18.07.2022

На Украине арестовали имущество российского бизнесмена

Бюро экономической безопасности Украины сообщило об аресте имущества российского бизнесмена на 13,5 миллиона долларов. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T18:44

2022-07-18T18:44

2022-07-18T19:25

в мире

украина

россия

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99674/41/996744172_1:0:2499:1405_1920x0_80_0_0_c65ab9d16ccd82d0f92807119d875334.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Бюро экономической безопасности Украины сообщило об аресте имущества российского бизнесмена на 13,5 миллиона долларов."Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины установили недвижимое имущество, которое через оффшорные компании и подконтрольных лиц принадлежат одному из российских бизнесменов. Речь идет о сети развлекательных заведений и заведений общественного питания, расположенных в разных городах Украины", - говорится в сообщении на сайте бюро экономической безопасности.По информации ведомства, по решению суда были арестованы заведение общественного питания, земельные участки, многофункциональный развлекательно-оздоровительный комплекс с заведением общественного питания."Ориентировочная общая стоимость арестованного имущества составляет более 400 миллионов гривен (13,5 миллионов долларов – ред.)", - отметили в ведомстве.Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов.Директор бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины Вадим Мельник 30 июня сообщил, что бюро инициировало арест имущества граждан России на сумму около 31 миллиарда гривен (1,04 миллиарда долларов США).

https://ria.ru/20220717/otbor-1803103255.html

https://ria.ru/20220708/sbu-1801241559.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, владимир зеленский