https://ria.ru/20220718/arest-1803307610.html
На Украине арестовали имущество российского бизнесмена
На Украине арестовали имущество российского бизнесмена - РИА Новости, 18.07.2022
На Украине арестовали имущество российского бизнесмена
Бюро экономической безопасности Украины сообщило об аресте имущества российского бизнесмена на 13,5 миллиона долларов. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T18:44
2022-07-18T18:44
2022-07-18T19:25
в мире
украина
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Бюро экономической безопасности Украины сообщило об аресте имущества российского бизнесмена на 13,5 миллиона долларов."Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины установили недвижимое имущество, которое через оффшорные компании и подконтрольных лиц принадлежат одному из российских бизнесменов. Речь идет о сети развлекательных заведений и заведений общественного питания, расположенных в разных городах Украины", - говорится в сообщении на сайте бюро экономической безопасности.По информации ведомства, по решению суда были арестованы заведение общественного питания, земельные участки, многофункциональный развлекательно-оздоровительный комплекс с заведением общественного питания."Ориентировочная общая стоимость арестованного имущества составляет более 400 миллионов гривен (13,5 миллионов долларов – ред.)", - отметили в ведомстве.Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов.Директор бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины Вадим Мельник 30 июня сообщил, что бюро инициировало арест имущества граждан России на сумму около 31 миллиарда гривен (1,04 миллиарда долларов США).
https://ria.ru/20220717/otbor-1803103255.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский
18:44 18.07.2022 (обновлено: 19:25 18.07.2022)
На Украине арестовали имущество российского бизнесмена
На Украине арестовали имущество российского бизнесмена на 13,5 миллиона долларов