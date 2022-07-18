https://ria.ru/20220718/arest-1803247361.html

Полиция арестовала на 15 суток пристававшего к ребенку в Сочи мужчину

Полиция арестовала на 15 суток пристававшего к ребенку в Сочи мужчину - РИА Новости, 18.07.2022

Полиция арестовала на 15 суток пристававшего к ребенку в Сочи мужчину

Мужчина, который приставал к трёхлетней девочке в детской комнате в Сочи, арестован Центральным районным судом на 15 суток за неповиновение полиции в момент... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T16:01

2022-07-18T16:01

2022-07-18T16:08

происшествия

сочи

краснодарский край

россия

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СОЧИ, 18 июл – РИА Новости. Мужчина, который приставал к трёхлетней девочке в детской комнате в Сочи, арестован Центральным районным судом на 15 суток за неповиновение полиции в момент задержания, сообщили журналистам в Объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.В соцсетях появилось видео, на котором мужчина подходит к маленькой девочке в детской комнате, целует её в губы, плотно прижимает, уходит, затем возвращается вновь, чтобы повторить манипуляции. После публикации сочинские полицейские организовали проверку. Следствие установило, что инцидент произошёл в детской комнате одного из торговых центров Сочи на улице Московской. Как рассказали в региональной пресс-службе судов, при задержании подозреваемый отказался выполнять законные требования полицейских, попытался сбежать, но был пойман правоохранителями."Рассмотрев материалы дела, суд постановил признать мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) и назначить административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - отметили в ведомстве.Ранее следственный комитет Краснодарского края информировал, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Санкция этой части статьи предполагает от 12 до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220718/zaderzhanie-1803124948.html

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происшествия, сочи, краснодарский край, россия