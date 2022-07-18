Рейтинг@Mail.ru
Полиция арестовала на 15 суток пристававшего к ребенку в Сочи мужчину - РИА Новости, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220718/arest-1803247361.html
Полиция арестовала на 15 суток пристававшего к ребенку в Сочи мужчину
Полиция арестовала на 15 суток пристававшего к ребенку в Сочи мужчину - РИА Новости, 18.07.2022
Полиция арестовала на 15 суток пристававшего к ребенку в Сочи мужчину
Мужчина, который приставал к трёхлетней девочке в детской комнате в Сочи, арестован Центральным районным судом на 15 суток за неповиновение полиции в момент... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T16:01
2022-07-18T16:08
происшествия
сочи
краснодарский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
СОЧИ, 18 июл – РИА Новости. Мужчина, который приставал к трёхлетней девочке в детской комнате в Сочи, арестован Центральным районным судом на 15 суток за неповиновение полиции в момент задержания, сообщили журналистам в Объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.В соцсетях появилось видео, на котором мужчина подходит к маленькой девочке в детской комнате, целует её в губы, плотно прижимает, уходит, затем возвращается вновь, чтобы повторить манипуляции. После публикации сочинские полицейские организовали проверку. Следствие установило, что инцидент произошёл в детской комнате одного из торговых центров Сочи на улице Московской. Как рассказали в региональной пресс-службе судов, при задержании подозреваемый отказался выполнять законные требования полицейских, попытался сбежать, но был пойман правоохранителями."Рассмотрев материалы дела, суд постановил признать мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) и назначить административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - отметили в ведомстве.Ранее следственный комитет Краснодарского края информировал, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Санкция этой части статьи предполагает от 12 до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20220718/zaderzhanie-1803124948.html
сочи
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, краснодарский край, россия
16:01 18.07.2022 (обновлено: 16:08 18.07.2022)
 
Полиция арестовала на 15 суток пристававшего к ребенку в Сочи мужчину

Мужчина, пристававший к ребёнку в Сочи, арестован на 15 суток за неповиновение полиции

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Полицейский автомобиль . Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 18 июл – РИА Новости. Мужчина, который приставал к трёхлетней девочке в детской комнате в Сочи, арестован Центральным районным судом на 15 суток за неповиновение полиции в момент задержания, сообщили журналистам в Объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.
В соцсетях появилось видео, на котором мужчина подходит к маленькой девочке в детской комнате, целует её в губы, плотно прижимает, уходит, затем возвращается вновь, чтобы повторить манипуляции. После публикации сочинские полицейские организовали проверку. Следствие установило, что инцидент произошёл в детской комнате одного из торговых центров Сочи на улице Московской. Как рассказали в региональной пресс-службе судов, при задержании подозреваемый отказался выполнять законные требования полицейских, попытался сбежать, но был пойман правоохранителями.
"Рассмотрев материалы дела, суд постановил признать мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) и назначить административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - отметили в ведомстве.
Ранее следственный комитет Краснодарского края информировал, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Санкция этой части статьи предполагает от 12 до 20 лет лишения свободы.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
08:54
В Сочи задержали мужчину, который приставал к ребенку в ТЦ
 
ПроисшествияСочиКраснодарский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала