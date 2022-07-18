16:01 18.07.2022 (обновлено: 16:08 18.07.2022)
Полиция арестовала на 15 суток пристававшего к ребенку в Сочи мужчину
Мужчина, пристававший к ребёнку в Сочи, арестован на 15 суток за неповиновение полиции
Полицейский автомобиль . Архивное фото
СОЧИ, 18 июл – РИА Новости. Мужчина, который приставал к трёхлетней девочке в детской комнате в Сочи, арестован Центральным районным судом на 15 суток за неповиновение полиции в момент задержания, сообщили журналистам в Объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.
В соцсетях появилось видео, на котором мужчина подходит к маленькой девочке в детской комнате, целует её в губы, плотно прижимает, уходит, затем возвращается вновь, чтобы повторить манипуляции. После публикации сочинские полицейские организовали проверку. Следствие установило, что инцидент произошёл в детской комнате одного из торговых центров Сочи на улице Московской. Как рассказали в региональной пресс-службе судов, при задержании подозреваемый отказался выполнять законные требования полицейских, попытался сбежать, но был пойман правоохранителями.
"Рассмотрев материалы дела, суд постановил признать мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) и назначить административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - отметили в ведомстве.
Ранее следственный комитет Краснодарского края информировал, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Санкция этой части статьи предполагает от 12 до 20 лет лишения свободы.