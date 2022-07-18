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Школьник из Хабаровского края выиграл поездку на Северный полюс - РИА Новости, 18.07.2022
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Хабаровский край
https://ria.ru/20220718/amursk-1803126388.html
Школьник из Хабаровского края выиграл поездку на Северный полюс
Школьник из Хабаровского края выиграл поездку на Северный полюс - РИА Новости, 18.07.2022
Школьник из Хабаровского края выиграл поездку на Северный полюс
Выпускник школы №3 из Амурска Хабаровского края Никита Терновой выиграл на всероссийском интеллектуальном конкурсе поездку на Северный полюс, он отправится в... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T09:04
2022-07-18T12:14
хабаровский край
общество
хабаровский край
северный полюс
амурск
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 18 июл - РИА Новости. Выпускник школы №3 из Амурска Хабаровского края Никита Терновой выиграл на всероссийском интеллектуальном конкурсе поездку на Северный полюс, он отправится в путешествие на атомном ледоколе 19 июля и развернет там флаг региона, сообщает губернатор Михаил Дегтярев.Просветительская экспедиция "Ледокол открытий" проводится Госкорпорацией "Росатом" второй год. Путешествие объединяет выпускников школ, истинных любителей науки. Познавательная программа включает в себя научные игры, конкурсы, экскурсию по ледоколу, лекции и тренинги. Участники экспедиции, ими в этом году стали 28 подростков, отправятся к месту на борту атомного ледокола "50 лет Победы"."Завтра 70 школьников со всей страны отправятся в просветительскую экспедицию Госкорпорации "Росатом" – "Ледокол открытий". На борту атомного ледокола "50 лет Победы" через Баренцево море в Северный Ледовитый океан до Арктики пойдёт и одиннадцатиклассник из Амурска Никита Терновой - он стал финалистом Всероссийского конкурса "Большая перемена". Мы накануне встретились с Никитой. Я вручил ему флаг Хабаровского края, который наш участник перехода развернет на Северном полюсе вместе с другими ребятами. Уверен, символ Хабаровского края в надёжных руках", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после встречи.Он отметил, что такая поездка станет "отличным стимулом для самых активных школьников". В свою очередь победитель конкурса сказал, что возможность участия в экспедиции на Северный полюс не только его личная заслуга, но и "признание высокого уровня образования и достижений школьников региона в олимпиадах и конкурсах всероссийского уровня".Ранее сообщалось, что в августе 2021 года семиклассник Никита Гайдар из краевого центра образования Хабаровска выиграл поездку на Северный полюс. В десятидневное путешествие на атомном ледоколе команда отправилась из Мурманска к самой северной точке России - земле Франца-Иосифа, а затем высадилась в назначенном пункте. Тогда в конкурсе принимали участие около 30 тысяч учащихся 7-10 классов и студентов первых курсов техникумов и колледжей со всей страны.Географический Северный полюс - точка пересечения оси вращения Земли с её поверхностью в Северном полушарии. Находится в центральной части Северного Ледовитого океана. Географические координаты: 90°00′00″ северной широты; долготы полюс не имеет, так как это точка схождения всех меридианов. Северный полюс также не относится к какому-либо часовому поясу. Полярные день и ночь здесь продолжается приблизительно по полгода. Средняя температура воздуха на полюсе зимой - около минус 40 градусов , летом - преимущественно около 0 градусов.
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хабаровский край
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общество, хабаровский край, северный полюс, амурск, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", михаил дегтярев
09:04 18.07.2022 (обновлено: 12:14 18.07.2022)
 
Школьник из Хабаровского края выиграл поездку на Северный полюс

Глава Хабаровского края Дегтярев: школьник из Амурска выиграл путешествие на ледоходе

© РИА Новости / Юлия Осипова Закат в Арктике
Закат в Арктике - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Юлия Осипова
Закат в Арктике . Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 18 июл - РИА Новости. Выпускник школы №3 из Амурска Хабаровского края Никита Терновой выиграл на всероссийском интеллектуальном конкурсе поездку на Северный полюс, он отправится в путешествие на атомном ледоколе 19 июля и развернет там флаг региона, сообщает губернатор Михаил Дегтярев.
Просветительская экспедиция "Ледокол открытий" проводится Госкорпорацией "Росатом" второй год. Путешествие объединяет выпускников школ, истинных любителей науки. Познавательная программа включает в себя научные игры, конкурсы, экскурсию по ледоколу, лекции и тренинги. Участники экспедиции, ими в этом году стали 28 подростков, отправятся к месту на борту атомного ледокола "50 лет Победы".
"Завтра 70 школьников со всей страны отправятся в просветительскую экспедицию Госкорпорации "Росатом" – "Ледокол открытий". На борту атомного ледокола "50 лет Победы" через Баренцево море в Северный Ледовитый океан до Арктики пойдёт и одиннадцатиклассник из Амурска Никита Терновой - он стал финалистом Всероссийского конкурса "Большая перемена". Мы накануне встретились с Никитой. Я вручил ему флаг Хабаровского края, который наш участник перехода развернет на Северном полюсе вместе с другими ребятами. Уверен, символ Хабаровского края в надёжных руках", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после встречи.
Он отметил, что такая поездка станет "отличным стимулом для самых активных школьников". В свою очередь победитель конкурса сказал, что возможность участия в экспедиции на Северный полюс не только его личная заслуга, но и "признание высокого уровня образования и достижений школьников региона в олимпиадах и конкурсах всероссийского уровня".
Ранее сообщалось, что в августе 2021 года семиклассник Никита Гайдар из краевого центра образования Хабаровска выиграл поездку на Северный полюс. В десятидневное путешествие на атомном ледоколе команда отправилась из Мурманска к самой северной точке России - земле Франца-Иосифа, а затем высадилась в назначенном пункте. Тогда в конкурсе принимали участие около 30 тысяч учащихся 7-10 классов и студентов первых курсов техникумов и колледжей со всей страны.
Географический Северный полюс - точка пересечения оси вращения Земли с её поверхностью в Северном полушарии. Находится в центральной части Северного Ледовитого океана. Географические координаты: 90°00′00″ северной широты; долготы полюс не имеет, так как это точка схождения всех меридианов. Северный полюс также не относится к какому-либо часовому поясу. Полярные день и ночь здесь продолжается приблизительно по полгода. Средняя температура воздуха на полюсе зимой - около минус 40 градусов , летом - преимущественно около 0 градусов.
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев во время церемонии вручения премии имени Николая Гродекова выпускникам 11 классов - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 12:36Хабаровский край
Дегтярев вручил хабаровским школьникам денежную премию имени Гродекова
 
Хабаровский крайОбществоХабаровский крайСеверный полюсАмурскГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Михаил Дегтярев
 
 
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