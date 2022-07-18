https://ria.ru/20220718/amursk-1803126388.html

Школьник из Хабаровского края выиграл поездку на Северный полюс

Школьник из Хабаровского края выиграл поездку на Северный полюс - РИА Новости, 18.07.2022

Школьник из Хабаровского края выиграл поездку на Северный полюс

Выпускник школы №3 из Амурска Хабаровского края Никита Терновой выиграл на всероссийском интеллектуальном конкурсе поездку на Северный полюс, он отправится в... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T09:04

2022-07-18T09:04

2022-07-18T12:14

хабаровский край

общество

хабаровский край

северный полюс

амурск

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 18 июл - РИА Новости. Выпускник школы №3 из Амурска Хабаровского края Никита Терновой выиграл на всероссийском интеллектуальном конкурсе поездку на Северный полюс, он отправится в путешествие на атомном ледоколе 19 июля и развернет там флаг региона, сообщает губернатор Михаил Дегтярев.Просветительская экспедиция "Ледокол открытий" проводится Госкорпорацией "Росатом" второй год. Путешествие объединяет выпускников школ, истинных любителей науки. Познавательная программа включает в себя научные игры, конкурсы, экскурсию по ледоколу, лекции и тренинги. Участники экспедиции, ими в этом году стали 28 подростков, отправятся к месту на борту атомного ледокола "50 лет Победы"."Завтра 70 школьников со всей страны отправятся в просветительскую экспедицию Госкорпорации "Росатом" – "Ледокол открытий". На борту атомного ледокола "50 лет Победы" через Баренцево море в Северный Ледовитый океан до Арктики пойдёт и одиннадцатиклассник из Амурска Никита Терновой - он стал финалистом Всероссийского конкурса "Большая перемена". Мы накануне встретились с Никитой. Я вручил ему флаг Хабаровского края, который наш участник перехода развернет на Северном полюсе вместе с другими ребятами. Уверен, символ Хабаровского края в надёжных руках", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после встречи.Он отметил, что такая поездка станет "отличным стимулом для самых активных школьников". В свою очередь победитель конкурса сказал, что возможность участия в экспедиции на Северный полюс не только его личная заслуга, но и "признание высокого уровня образования и достижений школьников региона в олимпиадах и конкурсах всероссийского уровня".Ранее сообщалось, что в августе 2021 года семиклассник Никита Гайдар из краевого центра образования Хабаровска выиграл поездку на Северный полюс. В десятидневное путешествие на атомном ледоколе команда отправилась из Мурманска к самой северной точке России - земле Франца-Иосифа, а затем высадилась в назначенном пункте. Тогда в конкурсе принимали участие около 30 тысяч учащихся 7-10 классов и студентов первых курсов техникумов и колледжей со всей страны.Географический Северный полюс - точка пересечения оси вращения Земли с её поверхностью в Северном полушарии. Находится в центральной части Северного Ледовитого океана. Географические координаты: 90°00′00″ северной широты; долготы полюс не имеет, так как это точка схождения всех меридианов. Северный полюс также не относится к какому-либо часовому поясу. Полярные день и ночь здесь продолжается приблизительно по полгода. Средняя температура воздуха на полюсе зимой - около минус 40 градусов , летом - преимущественно около 0 градусов.

https://ria.ru/20220715/degtyarev-1802662668.html

хабаровский край

северный полюс

амурск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, хабаровский край, северный полюс, амурск, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", михаил дегтярев