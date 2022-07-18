https://ria.ru/20220718/akhmat-1803113726.html

Кадыров заявил, что батальоны "Ахмат" полностью укомплектованы

Кадыров заявил, что батальоны "Ахмат" полностью укомплектованы - РИА Новости, 18.07.2022

Кадыров заявил, что батальоны "Ахмат" полностью укомплектованы

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что все четыре созданных в регионе батальона "Ахмат" полностью укомплектованы. РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T03:38

2022-07-18T03:38

2022-07-18T03:39

россия

безопасность

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что все четыре созданных в регионе батальона "Ахмат" полностью укомплектованы.Ранее Кадыров объявлял о формировании четырех батальонов с внушительным количеством личного состава, набранного исключительно из уроженцев республики.Он также поблагодарил матерей бойцов за воспитание в сыновьях патриотических чувств и любовь к Родине, а также председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, который в краткие сроки организовал комплектацию боевых подразделений."Мы и дальше готовы по приказу идти вперед, с легкостью забрать Киев и страны НАТО. Нашим подразделениям, закаленным в настоящих боях, не сможет противостоять никакая армия мира. У нас есть опыт, арсенал, вера, патриотизм, идея и правда! Запад еще не понимает, насколько мы сильны... Воевать с Россией - это не голливудские боевики снимать. Готовьте белые флаги! Мы еще даже всерьез ничего не начинали!" - добавил Кадыров.

https://ria.ru/20220715/kadyrov-1802878866.html

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Максим Горбачев

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