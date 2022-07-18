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Кадыров заявил, что батальоны "Ахмат" полностью укомплектованы - РИА Новости, 18.07.2022
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Кадыров заявил, что батальоны "Ахмат" полностью укомплектованы
Кадыров заявил, что батальоны "Ахмат" полностью укомплектованы - РИА Новости, 18.07.2022
Кадыров заявил, что батальоны "Ахмат" полностью укомплектованы
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что все четыре созданных в регионе батальона "Ахмат" полностью укомплектованы. РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T03:38
2022-07-18T03:39
россия
безопасность
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что все четыре созданных в регионе батальона "Ахмат" полностью укомплектованы.Ранее Кадыров объявлял о формировании четырех батальонов с внушительным количеством личного состава, набранного исключительно из уроженцев республики.Он также поблагодарил матерей бойцов за воспитание в сыновьях патриотических чувств и любовь к Родине, а также председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, который в краткие сроки организовал комплектацию боевых подразделений."Мы и дальше готовы по приказу идти вперед, с легкостью забрать Киев и страны НАТО. Нашим подразделениям, закаленным в настоящих боях, не сможет противостоять никакая армия мира. У нас есть опыт, арсенал, вера, патриотизм, идея и правда! Запад еще не понимает, насколько мы сильны... Воевать с Россией - это не голливудские боевики снимать. Готовьте белые флаги! Мы еще даже всерьез ничего не начинали!" - добавил Кадыров.
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россия, безопасность
03:38 18.07.2022 (обновлено: 03:39 18.07.2022)
 
Кадыров заявил, что батальоны "Ахмат" полностью укомплектованы

Глава Чечни Кадыров заявил, что все четыре батальона "Ахмат" полностью укомплектованы

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что все четыре созданных в регионе батальона "Ахмат" полностью укомплектованы.
Ранее Кадыров объявлял о формировании четырех батальонов с внушительным количеством личного состава, набранного исключительно из уроженцев республики.
"Полк специального назначения "Север-Ахмат" имени Героя России Ахмата Кадырова при МО РФ укомплектован! В его состав вошли бойцы, впитавшие опыт боевых действий в Сирии и на Украине. Это очень востребованная в современных реалиях боевая структура, как и три укомплектованных батальона "Восток-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Юг-Ахмат", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также поблагодарил матерей бойцов за воспитание в сыновьях патриотических чувств и любовь к Родине, а также председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, который в краткие сроки организовал комплектацию боевых подразделений.
"Мы и дальше готовы по приказу идти вперед, с легкостью забрать Киев и страны НАТО. Нашим подразделениям, закаленным в настоящих боях, не сможет противостоять никакая армия мира. У нас есть опыт, арсенал, вера, патриотизм, идея и правда! Запад еще не понимает, насколько мы сильны... Воевать с Россией - это не голливудские боевики снимать. Готовьте белые флаги! Мы еще даже всерьез ничего не начинали!" - добавил Кадыров.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
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